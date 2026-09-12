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    TVN registra pérdidas por casi $ 8.000 millones en el primer semestre y sus ingresos también caen

    Los ingresos por publicidad en televisión abierta sumaron $ 12.596 millones en el semestre, una caída de 10,6% frente a los $ 14.095 millones de enero-junio de 2025.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Pérdidas nuevamente en TVN

    TVN tuvo otro trimestre para el olvido. La señal estatal reportó pérdidas antes de impuestos por $ 4.107 millones en el segundo trimestre del año, lo que se compara con los números rojos por $ 1.818, 5 millones que registró en el mismo periodo de 2025.

    Con este resultado, el canal de televisión cerró el primer semestre con una pérdida antes de impuestos por $ 7.925,6 millones, $ 418,17 millones más que en el periodo enero junio del ejercicio anterior.

    Un día después que Canal13 reportara sus resultados, TVN informó ingresos por $ 22.291,13 millones en el primer semestre 2026, lo que supone una caída de 8% frente al mismo lapso del año anterior.

    El análisis razonado que TVN envió a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) muestra que el problema sigue estando en la primera línea del estado de resultados. Los ingresos por publicidad en televisión abierta sumaron $ 12.596 millones en el semestre, una caída de 10,6% frente a los $ 14.095 millones de enero-junio de 2025.

    El ajuste de gastos no alcanzó a compensar esa caída. Los costos de venta y gastos de administración bajaron $ 1.339 millones, un 4,8%, hasta $ 26.841 millones, mientras los ingresos cedieron $ 1.946 millones. La compañía atribuyó esa baja principalmente a menores costos de exhibición y a “los ahorros y contención del IPC”.

    El resultado es un EBITDA negativo de $ 4.550 millones, $ 607 millones peor que un año atrás, y un resultado de explotación negativo de $ 6.772 millones, frente a los $ 6.185 millones negativos del primer semestre de 2025.

    En un comunicado, la señal advirtió que mantiene desafíos financieros relevantes, particularmente asociados a su nivel de endeudamiento y al vencimiento, en abril de 2027, del crédito con aval del Estado contratado en 2020.

    “En este contexto, TVN reafirma su compromiso con el cumplimiento de su misión pública y con una oferta de contenidos de alcance nacional, plural e independiente, manteniendo responsabilidades que la distinguen dentro del sistema de medios, entre ellas su red de centros regionales, la señal internacional TV Chile, la señal cultural e infantil NTV y la preservación del archivo audiovisual del país”, dijo

    Más sobre:TVNResultados de empresas

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