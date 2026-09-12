La psilocibina de los hongos alucinógenos podría prevenir el daño nervioso causado por la quimioterapia

La psilocibina (el compuesto de los “hongos mágicos”) podría prevenir el daño nervioso causado por la quimioterapia. Foto: Pexels

La quimioterapia ha permitido mejorar el pronóstico de numerosos tipos de cáncer, pero sus efectos no siempre terminan cuando concluye el tratamiento.

Algunos fármacos utilizados contra los tumores pueden provocar daño en los nervios periféricos, generando síntomas como hormigueo, ardor o entumecimiento, especialmente en las manos y los pies.

Es por esto que un estudio publicado en Science plantea una posible estrategia para prevenir este efecto secundario: administrar psilocibina, el compuesto presente en distintas especies de hongos psicodélicos, antes de comenzar la quimioterapia .

La psilocibina (el compuesto de los “hongos mágicos”) podría prevenir el daño nervioso causado por la quimioterapia. Foto: Pexels

¿De qué trató el estudio?

Los investigadores del Centro Oncológico MD Anderson descubrieron que los ratones sometidos a quimioterapia desarrollaban daño nervioso e hipersensibilidad al dolor que persistía durante al menos cuatro meses.

En cambio, una dosis de psilocibina antes del tratamiento redujo la duración de esa hipersensibilidad a unos tres meses .

Cuando los animales recibieron dos dosis, administradas con una semana de diferencia, la hipersensibilidad al dolor desapareció por completo .

Patrick Dougherty, investigador del dolor en MD Anderson y coautor del estudio, explica que el objetivo fue intervenir antes de que apareciera el daño.

“La idea, en lugar de intentar reparar lo que está dañado, es intervenir y protegerlo desde el principio”, afirma.

Sin interferencia en la quimioterapia

Uno de los resultados que los investigadores consideran muy relevante es que la psilocibina no alteró el crecimiento de los tumores ni redujo la eficacia de la quimioterapia en los ratones con cáncer .

Aunque la mayoría de los experimentos se realizaron utilizando cisplatino, un fármaco basado en platino, pruebas con otros tipos de quimioterapia también produjeron resultados similares.

Los investigadores analizaron además qué ocurría en las células nerviosas. Descubrieron que la psilocibina bloqueaba algunos de los cambios provocados por el cisplatino.

Entre ellos, evitó la alteración del transporte de las mitocondrias (estructuras que producen energía para las células) a lo largo de las neuronas de ratón.

Experimentos posteriores sugirieron que este efecto protector también podría producirse en neuronas humanas cultivadas en laboratorio .

La psilocibina (el compuesto de los “hongos mágicos”) podría prevenir el daño nervioso causado por la quimioterapia. Foto: Pexels

Cautela frente a los resultados

Pese a los resultados, los investigadores externos consultados por Science llaman a la cautela.

Susanna Park, neurocientífica de la Universidad de Sídney, advierte que existe una importante distancia entre los resultados obtenidos en modelos animales y el desarrollo de tratamientos efectivos para humanos.

Además, algunos de los mecanismos identificados todavía son preliminares y será necesario estudiar con mayor profundidad cómo la psilocibina afecta distintos tipos de fibras nerviosas.

¿Qué es lo que se viene?

El siguiente paso será precisamente probar el compuesto en pacientes.

MD Anderson planea iniciar un ensayo clínico de fase 2 con aproximadamente 80 personas que recibirán quimioterapia para cáncer de mama, colorrectal o de cabeza y cuello .

Los investigadores anticipan que podrían obtener resultados relativamente rápido, aunque advierten que pasarán años antes de contar con información suficiente sobre la seguridad y eficacia de la psilocibina a largo plazo.

La sustancia también presenta un desafío adicional: sus efectos psicodélicos pueden resultar difíciles de tolerar para algunos pacientes.

Sin embargo, los investigadores probaron en ratones un compuesto sintético experimental similar a la psilocibina que no provoca alucinaciones y que reprodujo algunos de sus efectos protectores.

Para Alex Kwan, neurocientífico de la Universidad de Cornell que no participó en el estudio, los resultados son “bastante sorprendentes” y “abren nuevas perspectivas que no se habían considerado en este campo”.