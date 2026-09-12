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    De la cima al fondo: el dispar presente del Betis de Pellegrini y el Sevilla de Suazo en los límites salariales de LaLiga

    El certamen español entregó los datos del Límite de Coste de Plantilla de la temporada. Verdiblancos e hispalenses tienen una situación económica completamente desigual.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    El Betis y el Sevilla pasan por un presente económico completamente diferente.

    LaLiga dio a conocer los Límites de Coste de Plantilla Deportiva (LCPD) de sus equipos. En la tabla se establecen los límites salariales, es decir, lo que cada club puede desembolsar en relación a sus ingresos, gastos y deudas.

    Cada elenco tiene un importe máximo que puede consumir durante la temporada, entre lo que incluye el gasto de jugadores, entrenador, cuerpo técnico, además del desembolso en series menores. Si un club está excedido, no puede operar con normalidad en el mercado de fichajes.

    En ese contexto es que los dos equipos de los chilenos viven una situación diametralmente dispar. El Betis de Manuel Pellegrini se encuentra en un tercer escalón, por debajo de los tres grandes, junto al Villarreal (170 millones de euros). Es el quinto con un límite más holgado, con 142 millones de euros, lo que refleja el crecimiento del proyecto liderado por el Ingeniero, que este año afrontará la Champions League.

    Por otra parte, su clásico rival, el Sevilla, se encuentra en el fondo. El club capitaneado por Gabriel Suazo es el último de la tabla, con apenas 20 millones de euros de límite de coste de plantilla, evidenciando el complejo momento económico que atraviesa el club y las dificultades que ha tenido a la hora de fichar en el mercado.

    De hecho, hasta cuatro equipos de Segunda División tienen se encuentran en una mejor situación salarial. Girona, Mallorca, Leganés y Oviedo tienen más límite de coste de plantilla que los hispalenses.

    La amplia distancia de Real Madrid y Barcelona

    El Real Madrid y el Barcelona son los clubes con mayor margen para gastar. El club merengue creció a 832 millones, instalándose en la cima de la lista.

    Le sigue el cuadro culé, que pasó a 582 millones de euros, dejando atrás la compleja situación económica de hace algunas temporadas. Los catalanes surgieron después de aplicar la regla 1:1 en tema de fichajes, es decir, podían gastar un euro por cada euro ingresado por traspasos.

    En tanto, el Atlético de Madrid es tercero, aunque en un segundo escalón, con un límite de menos de la mitad de los dos gigantes españoles: 361 millones de euros.

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalLaLigaReal MadridBarcelonaAtlético de MadridReal BetisBetisSevillaManuel PellegriniGabriel Suazo

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