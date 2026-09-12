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    Trump advierte que un nuevo conflicto entre Argentina y Reino Unido por Malvinas sería un “desastre potencial”

    También aseguró que podría intervenir si ambos países solicitaran su ayuda y sostuvo que probablemente sería capaz de “solucionarlo”. Sus declaraciones se producen en medio de un nuevo aumento de las tensiones entre Buenos Aires y Londres por la soberanía del archipiélago.

    Por 
    Felipe Rivera
    Trump advierte que un nuevo conflicto entre Argentina y Reino Unido por Malvinas sería un “desastre potencial”

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este sábado que un eventual nuevo conflicto entre Argentina y Reino Unido por las Islas Malvinas podría convertirse en un “desastre potencial”, aunque aseguró que confía en que podría intervenir para resolver la disputa si ambos países solicitaran su ayuda.

    Trump abordó el tema ante la prensa en Dublín, luego de reunirse con el primer ministro irlandés, Micheál Martin, y sostuvo que las islas le parecen “muy interesantes” y que actualmente Argentina y Reino Unido son dos países que están “enfadados” entre sí.

    Consultado sobre la posibilidad de que las tensiones desembocaran en un nuevo enfrentamiento como el de 1982, el mandatario estadounidense respondió: “Estoy seguro de que me llamarán para intervenir en ese desastre potencial, pero si lo hacen, probablemente podré solucionarlo”.

    Trump también recordó la ocupación británica de las islas y puso en duda que Londres estuviera hoy dispuesto a desplegarse nuevamente a esa distancia ante los problemas internos que, a su juicio, enfrenta Reino Unido.

    Tienen un pequeño problema con la inmigración, con la energía y otros problemas que resolver, así que no sé si van a estar dispuestos a viajar tan lejos (...) hablamos de semanas en barcos”, afirmó.

    Las declaraciones se producen después de que, a fines de agosto, Trump afirmara que su gobierno estaba revisando la posición estadounidense sobre la disputa de soberanía.

    Siempre reviso todas las posiciones. Esa es apenas una entre muchas”, respondió entonces al ser consultado por versiones de prensa que señalaban que Washington evaluaba modificar su respaldo a la posición británica como mecanismo de presión para que Londres incrementara su gasto en defensa dentro de la OTAN.

    Trump advierte que un nuevo conflicto entre Argentina y Reino Unido por Malvinas sería un “desastre potencial” DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Esos dichos fueron destacados por el presidente argentino, Javier Milei, quien calificó el asunto como “la causa más importante y sagrada que tenemos los argentinos”.

    El canciller argentino, Pablo Quirno, también reiteró la posición de Buenos Aires: “Las Malvinas están en el centro del corazón de cada argentino. Es una obligación y una responsabilidad para nosotros mantener vivo el reclamo sobre la soberanía”.

    Milei endurece medidas por Malvinas

    En paralelo, el gobierno argentino ha intensificado durante las últimas semanas su agenda en torno al archipiélago.

    El Ejecutivo anunció medidas para endurecer las sanciones contra compañías que exploten hidrocarburos en el área sin autorización argentina, además de reforzar el presupuesto de Defensa e impulsar una base naval integrada en Ushuaia.

    Parte de esas decisiones fueron formalizadas mediante decretos que entregaron a la Cancillería argentina facultades para coordinar acciones estatales vinculadas al reclamo de soberanía.

    El gobierno también inició procesos contra empresas relacionadas con actividades petroleras en la zona y evalúa ampliar las restricciones a otros sectores, como la pesca.

    Además, Milei canceló un viaje al Reino Unido que estaba previsto para octubre y optó por viajar nuevamente a Estados Unidos, donde participará el 23 de septiembre en un foro sobre seguridad en Nueva York.

    Reino Unido sostiene que la soberanía no está en discusión

    Desde Londres, en tanto, el gobierno británico ha intentado bajar el tono de la disputa y ha señalado que busca mantener una relación “constructiva” con Buenos Aires, aunque sostiene que su posición sobre la soberanía de las islas no es negociable.

    Trump advierte que un nuevo conflicto entre Argentina y Reino Unido por Malvinas sería un “desastre potencial”

    El primer ministro británico, Andy Burnham, afirmó ante la Cámara de los Comunes que Reino Unido será “implacable” en la defensa de su posición sobre las islas.

    Siempre respetaremos los derechos de los habitantes de las Malvinas que decidieron ser británicos”, sostuvo, en referencia al referéndum de 2013, en el que un 99,8% de los votantes respaldó mantener el estatus de territorio británico de ultramar.

    Las Islas Malvinas se encuentran bajo administración británica desde 1833, mientras Argentina mantiene un reclamo de soberanía sobre el archipiélago.

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