La UE reitera que los asentamientos en Cisjordania son “ilegales” tras críticas de Israel a Kallas por comparación con Crimea

La Unión Europea reiteró este viernes que los asentamientos en Cisjordania son “ilegales” en virtud del Derecho Internacional, tras las críticas del ministro de Relaciones Exteriores israelí, Gideon Saar, por las recientes palabras de la alta representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas.

El jueves, en una entrevista con el periódico The Irish Times, Kallas propuso prohibir el comercio con los asentamientos israelíes al igual que se hizo con la anexión “ilegal” de Crimea por parte de Rusia.

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas. Foto: Archivo. POOL

“La postura de larga duración de la UE es que los asentamientos en Cisjordania son ilegales según el Derecho Internacional. Constituyen un obstáculo para la paz y para la viabilidad de la solución de dos Estados” , señaló hoy el portavoz del Servicio de Acción Exterior de la UE, Anouar El Anouni, en declaraciones a Europa Press.

El Anouni además recordó que el organismo ya prohibió “todas las importaciones, exportaciones e inversiones procedentes de la península anexionada ilegalmente o destinadas a ella” una vez que Moscú hizo efectiva la anexión de Crimea en 2014.

Esto se produce después de que Saar criticara las recientes declaraciones de Kallas, apuntando a que la comparación trazada por la máxima responsable de política exterior de la UE “no tiene base fáctica ni legal alguna y es completamente inaceptable”.

“La conexión del pueblo judío y su derecho con Judea y Samaria (Cisjordania) y la Tierra de Israel están documentados de manera mucho más extensa que los de cualquier otro pueblo en la historia humana”, argumentó el canciller israelí.

El ministro de Relaciones Exteriores israelí, Gideon Saar. Foto: Archivo. X

De la misma forma, el secretario de Estado indicó que, pese a las comparaciones de Kallas, Cisjordania “nunca ha pertenecido a un Estado palestino, que nunca ha existido” .

“Incluso los propios palestinos firmaron una solución negociada para los territorios en disputa”, precisó.

Para luego cuestionar: “¿Qué está tratando de hacer la alta representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad? ¿Comparar la única democracia en Medio Oriente, que contribuye de tantas maneras a la defensa y seguridad de Europa, con Rusia? ¿Se ha parado a pensar en lo que está diciendo realmente?”.

Reino Unido anunció esta semana el veto a la importación de productos procedentes de asentamientos, una medida que toma en coordinación con Francia y Canadá, naciones que se suman así a Países Bajos, Irlanda, Bélgica, España y Noruega, que ya iniciaron el proceso para vetar el comercio con los territorios ocupados.

Las sanciones comerciales en el seno de la UE contra Israel son un asunto que se arrastra desde el pasado 2025, cuando en septiembre la Comisión Europea propuso la suspensión parcial de su Acuerdo de Asociación con Jerusalén, pero hasta el momento no ha tenido el apoyo necesario -la mayoría cualificada- como para que se concrete.