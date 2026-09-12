Barricadas incendiarias, disparos, fuegos artificiales y detenidos por porte de molotov marcan noche de nuevo aniversario del 11-S

Santiago, 11 de septiembre 2026. Manifestaciones en calle Grecia comuna de Penalolen durante la conmemoracion del aniversario numero 53 del Golpe de Estado. Javier Torres/Aton Chile

La noche de este viernes se reportó el levamiento de barricadas incendiarias en distintas comunas de la Región Metropolitana, en el marco de la conmemoración de los 53 años del golpe de Estado ocurrido el 11 de septiembre de 1973.

Algunos de los puntos se concentran en las comunas de Peñalolén, Cerro Navia, Macul, Estación Central, El Bosque, San Bernardo y Pedro Aguirre Cerda.

En la primera comuna, se reporta que existen barricadas en avenida Grecia a la altura de calle Los Molineros. En dicha comuna también se registran enfrentamientos entre manifestantes de la población Lo Hermida y Carabineros, específicamente en Grecia con Ictinos.

En Pedro Aguirre Cerda, en la Población La Victoria, un carro lanza gases de Carabineros fue alcanzado por bombas molotov, prendiendo parte de su carrocería.

Mientras que en Cerro Navia, algunos grupos de desconocidos levantaron barricadas en la intersección de las calles Mapocho con Huelén. Allí también fueron detenidas cuatro personas por el porte de elementos incendiarios para fabricar bombas molotov, además de mantener fuegos artificiales entre sus pertenencias.

Asimismo, en Macul una similar situación se desarrolla en las calles Ramón Cruz con Rodrigo de Araya.

En Estación Central, la Villa Francia también presenta alteraciones en las vías por el encendido de objetos, por lo que es custodiada por personal policial, que ha debido enfrentar el lanzamiento de fuegos artificiales y disparos en su contra.

En tanto, en la zona sur, en San Bernardo los desmanes se concentran en los alrededores de las 62° Comisaría, ubicada en Martín de Solís con Colón, donde un grupo de delincuentes llegó para lanzar piedras contra los efectivos.

Detenidos con bombas molotov y fuegos artificiales en Cerro Navia

La tarde de este viernes, personal de Carabineros detuvo a cinco personas en la comuna de Cerro Navia, en el marco de procedimientos preventivos frente a la conmemoración de los 53 años del golpe de Estado. Los sujetos portaban más de 90 bombas molotov y fuegos artificiales.

El coronel Cristian Acevedo, prefecto de la Prefectura Santiago Occidente, aseguró que un operativo estuvo relacionado con la incautación de material para fabricar bombas molotov “en importante cantidad”.

En poder de los detenidos se encontraron alrededor de 90 botellas de vidrio que “pueden ser usadas en contra de Carabineros, población civil o en contra de locales comerciales”.

En total, también contendrían hasta 17 litros de líquido inflamable, además de contar con mecha, corcho y material adhesivo.

Detenidos en el Instituto Nacional

Los disturbios enmarcados en esta nueva conmemoración del 11 de septiembre, habían comenzado más temprano en la jornada.

Durante la tarde, al menos siete personas fueron detenidas producto de incidentes registrados al interior del Instituto Nacional, en el centro de Santiago.

Desde el Servicio Local de Educación Pública (Slep) Santiago Centro, informaron que, de los detenidos, cinco corresponden a estudiantes del establecimiento de calle Arturo Prat.