SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Barricadas incendiarias, disparos, fuegos artificiales y detenidos por porte de molotov marcan noche de nuevo aniversario del 11-S

    Hasta las primeras horas de la madrugada del sábado, se informaban disturbios en las comunas de Peñalolén, Cerro Navia, Macul, Estación Central, El Bosque, San Bernardo y Pedro Aguirre Cerda. Más temprano, siete personas fueron detenidas por realizar desmanes al interior del Instituto Nacional.

    Por 
    Rodrigo Gómez S.
     
    Cristóbal Palacios
    Santiago, 11 de septiembre 2026. Manifestaciones en calle Grecia comuna de Penalolen durante la conmemoracion del aniversario numero 53 del Golpe de Estado. Javier Torres/Aton Chile JAVIER TORRES/ATON CHILE

    La noche de este viernes se reportó el levamiento de barricadas incendiarias en distintas comunas de la Región Metropolitana, en el marco de la conmemoración de los 53 años del golpe de Estado ocurrido el 11 de septiembre de 1973.

    Algunos de los puntos se concentran en las comunas de Peñalolén, Cerro Navia, Macul, Estación Central, El Bosque, San Bernardo y Pedro Aguirre Cerda.

    En la primera comuna, se reporta que existen barricadas en avenida Grecia a la altura de calle Los Molineros. En dicha comuna también se registran enfrentamientos entre manifestantes de la población Lo Hermida y Carabineros, específicamente en Grecia con Ictinos.

    En Pedro Aguirre Cerda, en la Población La Victoria, un carro lanza gases de Carabineros fue alcanzado por bombas molotov, prendiendo parte de su carrocería.

    Mientras que en Cerro Navia, algunos grupos de desconocidos levantaron barricadas en la intersección de las calles Mapocho con Huelén. Allí también fueron detenidas cuatro personas por el porte de elementos incendiarios para fabricar bombas molotov, además de mantener fuegos artificiales entre sus pertenencias.

    Asimismo, en Macul una similar situación se desarrolla en las calles Ramón Cruz con Rodrigo de Araya.

    En Estación Central, la Villa Francia también presenta alteraciones en las vías por el encendido de objetos, por lo que es custodiada por personal policial, que ha debido enfrentar el lanzamiento de fuegos artificiales y disparos en su contra.

    En tanto, en la zona sur, en San Bernardo los desmanes se concentran en los alrededores de las 62° Comisaría, ubicada en Martín de Solís con Colón, donde un grupo de delincuentes llegó para lanzar piedras contra los efectivos.

    Detenidos con bombas molotov y fuegos artificiales en Cerro Navia

    La tarde de este viernes, personal de Carabineros detuvo a cinco personas en la comuna de Cerro Navia, en el marco de procedimientos preventivos frente a la conmemoración de los 53 años del golpe de Estado. Los sujetos portaban más de 90 bombas molotov y fuegos artificiales.

    El coronel Cristian Acevedo, prefecto de la Prefectura Santiago Occidente, aseguró que un operativo estuvo relacionado con la incautación de material para fabricar bombas molotov “en importante cantidad”.

    En poder de los detenidos se encontraron alrededor de 90 botellas de vidrio que “pueden ser usadas en contra de Carabineros, población civil o en contra de locales comerciales”.

    En total, también contendrían hasta 17 litros de líquido inflamable, además de contar con mecha, corcho y material adhesivo.

    Detenidos en el Instituto Nacional

    Los disturbios enmarcados en esta nueva conmemoración del 11 de septiembre, habían comenzado más temprano en la jornada.

    Durante la tarde, al menos siete personas fueron detenidas producto de incidentes registrados al interior del Instituto Nacional, en el centro de Santiago.

    Desde el Servicio Local de Educación Pública (Slep) Santiago Centro, informaron que, de los detenidos, cinco corresponden a estudiantes del establecimiento de calle Arturo Prat.

    Agregaron que las detenciones, realizadas en flagrancia por parte de personal de Carabineros, se registraron “luego de que un grupo de personas encapuchadas irrumpieran en el establecimiento, provocando incidentes que obligaron a evacuar el recinto y suspender las clases cerca de las 16:30 de la tarde”.

    Más sobre:BarricadasVilla Francia11 de septiembregolpe de EstadoPeñalolén

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El elefante blanco del SML: los detalles del nuevo edificio que lleva seis meses inoperativo

    Líder del Congreso de EE.UU. rechaza frenar la IA y pide reunión con la industria: “China nos va a sobrepasar”

    Balacera en Pudahuel deja una persona herida: Carabineros informa que recibió 12 impactos de bala

    Indagan origen de incendio que afectó cinco viviendas en San Fernando: no se reportan lesionados

    Ministra de la Mujer critica prescripción en caso de Mariana Sepúlveda: “El autor confeso de un crimen queda libre”

    Criteria: Kast añade un punto a su aprobación y llega al 31%, mientras que su desaprobación se ubica en el 55%

    Lo más leído

    1.
    Alcalde de Peñalolén responde a Undurraga por medialuna: “Es decadente que el gobierno termine respaldando prácticas clandestinas”

    Alcalde de Peñalolén responde a Undurraga por medialuna: “Es decadente que el gobierno termine respaldando prácticas clandestinas”

    2.
    Tribunal condena a pareja de banquetera de Viña del Mar tras colaborar en investigación por estafa en matrimonios no realizados

    Tribunal condena a pareja de banquetera de Viña del Mar tras colaborar en investigación por estafa en matrimonios no realizados

    3.
    Juez frena en seco a abogado de la PDI que expuso opinión de Cerna por eventual prisión de detectives ligados a caso Vinko Fodich

    Juez frena en seco a abogado de la PDI que expuso opinión de Cerna por eventual prisión de detectives ligados a caso Vinko Fodich

    4.
    PDI incauta 811 kilos de cannabis avaluados en más de $4 mil millones: hay cuatro detenidos

    PDI incauta 811 kilos de cannabis avaluados en más de $4 mil millones: hay cuatro detenidos

    5.
    Fernando Rabat: “Falta una conversación en el Poder Judicial para entender correctamente el proceso de segregación penitenciaria”

    Fernando Rabat: “Falta una conversación en el Poder Judicial para entender correctamente el proceso de segregación penitenciaria”

    6.
    Ministro Rabat y nuevo edificio del SML inaugurado en marzo: “Es simplemente una fachada, pero no está operativo”

    Ministro Rabat y nuevo edificio del SML inaugurado en marzo: “Es simplemente una fachada, pero no está operativo”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Confirman lluvia y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana: qué esperar del evento hoy

    Confirman lluvia y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana: qué esperar del evento hoy

    iPhone Duo: zoom al primer iPhone plegable de Apple, que llegará a Chile desde $2.499.990

    iPhone Duo: zoom al primer iPhone plegable de Apple, que llegará a Chile desde $2.499.990

    La señal de advertencia de un ataque cardíaco que puede aparecer en tu rostro, según un estudio

    La señal de advertencia de un ataque cardíaco que puede aparecer en tu rostro, según un estudio

    “Podría acabar con todos nosotros”: las respuestas al investigador de Anthropic que renunció por temor a la IA

    “Podría acabar con todos nosotros”: las respuestas al investigador de Anthropic que renunció por temor a la IA

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Deportes Concepción en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Deportes Concepción en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Deportes La Serena vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Deportes La Serena vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Manchester United vs. Manchester City en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Manchester United vs. Manchester City en TV y streaming

    El elefante blanco del SML: los detalles del nuevo edificio que lleva seis meses inoperativo
    Chile

    El elefante blanco del SML: los detalles del nuevo edificio que lleva seis meses inoperativo

    Balacera en Pudahuel deja una persona herida: Carabineros informa que recibió 12 impactos de bala

    Indagan origen de incendio que afectó cinco viviendas en San Fernando: no se reportan lesionados

    Ministro Rau fija enero como meta para sacar adelante Sala Cuna Universal y ratifica meta de desempleo de 6,5%
    Negocios

    Ministro Rau fija enero como meta para sacar adelante Sala Cuna Universal y ratifica meta de desempleo de 6,5%

    El “Island Valley” de Brasil: Por qué las startups chilenas deberían poner sus ojos en Florianópolis

    El exsubsecretario de Hacienda ya tiene nuevo destino: regresa a la Fundación P!ensa

    Cómo la atención plena puede contribuir a mantener un corazón sano, según un estudio
    Tendencias

    Cómo la atención plena puede contribuir a mantener un corazón sano, según un estudio

    Científicos descubren un tercer factor que provoca la hipertensión

    La psilocibina de los hongos alucinógenos podría prevenir el daño nervioso causado por la quimioterapia

    “Aún no encuentra su momento decisivo”: la prensa canadiense acusa la falta de gol de Alexis Sánchez
    El Deportivo

    “Aún no encuentra su momento decisivo”: la prensa canadiense acusa la falta de gol de Alexis Sánchez

    Nadie frena al líder: Kimi Antonelli vuelve a dar un golpe de autoridad en la Fórmula 1 al conquistar el GP de Madrid

    Carlos Heller frena la lucha de la U por el título: “No les da para ser campeones”

    Blizzard anuncia Diablo V, el regreso de StarCraft y una nueva experiencia de World of Warcraft en la BlizzCon 2026
    Tecnología

    Blizzard anuncia Diablo V, el regreso de StarCraft y una nueva experiencia de World of Warcraft en la BlizzCon 2026

    Cómo es el Bespoke AI French Door con Autoview, el refrigerador con IA de Samsung con una “ventana hacia el interior”

    Bespoke AI: así son las nuevas lavadoras y secadoras de Samsung que identifican el tejido y protegen la ropa

    Céline Dion vuelve a los escenarios tras seis años de ausencia con emotivo show en París
    Cultura y entretención

    Céline Dion vuelve a los escenarios tras seis años de ausencia con emotivo show en París

    Pateando Piedras, 40 años del disco que hizo grandes a Los Prisioneros

    Guerra de las Malvinas: ¿Cuál fue el rol y la ayuda secreta de Chile al Reino Unido?

    Líder del Congreso de EE.UU. rechaza frenar la IA y pide reunión con la industria: “China nos va a sobrepasar”
    Mundo

    Líder del Congreso de EE.UU. rechaza frenar la IA y pide reunión con la industria: “China nos va a sobrepasar”

    Irán descarta reabrir el estrecho de Ormuz pese al acuerdo con Omán y condiciona el paso a compromisos de EE.UU.

    Nacionalistas de Escocia, Gales e Irlanda del Norte firmarán acuerdo para exigir referendos de independencia del Reino Unido

    Sara Montecinos, toda una vida corriendo
    Paula

    Sara Montecinos, toda una vida corriendo

    Fiestas patrias, comida y culpa

    Isidora Salazar, hermana de un niño adoptado ilegalmente en dictadura: “Descubrir que el causante era mi abuelo fue todavía más doloroso”