Gobierno oficializa la categoría de vino de “bajo alcohol” ante cambios de consumo y menores ventas del sector

Este viernes se dio la aprobación final a la medida con que el Ministerio de Agricultura buscaba poder producir y comercializar vinos, tanto en Chile como en el mundo, bajo la etiqueta de menor graduación alcohólica o “bajo alcohol”. La acción toma en consideración los cambios de hábitos de los consumidores y la caída de las ventas de vino tradicional en Chile y el mundo.

La medida fue anunciada a mediados de agosto y, luego de la toma de razón de la Contraloría General de la República, el Diario Oficial publicó el decreto este viernes.

Sobre las razones de la nueva categoría, el documento destaca la necesidad por nuevas “tendencias de consumo vinculadas a estilos de vida saludables, moderación en el consumo de alcohol y cambios en las preferencias de las nuevas generaciones”.

“La categoría de vinos desalcoholizados y parcialmente desalcoholizados ha experimentado un importante crecimiento, estimándose que el mercado mundial de vinos de este tipo, valorizado en US$ 1.180,83 millones en 2023, alcanzará aproximadamente US$ 7.892,17 millones al año 2032, lo que representaría una tasa de crecimiento anual compuesta del 23,5% durante dicho período”, agregó el texto.

También se comentó que no existía una categoría para destacar a los vinos de menor graduación alcohólica. “La normativa nacional reconoce actualmente categorías especiales tales como los vinos desalcoholizados, parcialmente desalcoholizados y determinados espumantes de baja graduación alcohólica; no contempla expresamente los vinos de baja graduación alcohólica obtenidos mediante prácticas enológicas autorizadas”, dice el decreto.

Además, el decreto se basa en que el mínimo de graduación alcohólica de Chile era mayor al de otros países.

“La legislación comparada evidencia que diversos países y bloques económicos contemplan graduaciones mínimas inferiores para determinados tipos de vinos, tales como Argentina, la Unión Europea, Estados Unidos y Australia, lo que demuestra una tendencia internacional hacia una mayor diversificación de la oferta vitivinícola”, dice el decreto.

Ante este contexto, el gobierno estimó que “resulta jurídicamente razonable incorporar una nueva categoría de vino especial denominada ‘vino bajo alcohol’, permitiendo reconocer y regular estos productos sin alterar la definición tradicional de vino vigente en Chile”.

“Esta es una discusión que se venía planteando en Chile desde hace por lo menos 15 años. Este no es un tema de hoy; lo que ocurre es que en el último tiempo fue recrudeciendo la discusión”, dijo en su momento el ministro de Agricultura, Jaime Campos, en entrevista con CNN.

Los nuevos vinos de bajo alcohol

El documento explica que el vino de “bajo alcohol” es aquel que se elabora “exclusivamente sobre la base de zumo de uva parcial o totalmente fermentada, excluidas las uvas de mesa, elaborada mediante prácticas enológicas autorizadas con una graduación alcohólica real mínima de 8,5º y una graduación alcohólica potencial inferior al grado alcohólico establecido para el vino”.

Anteriormente, el concepto vino solamente se podía aplicar para una “graduación alcohólica mínima del vino corresponde a 11,5 graduación real expresada en Gay Lussac (ºGL)”, según se explica en el drecreto de 1986.

El decreto también explica la forma y los tratamientos que se tienen que realizar para producir estos vinos que se comercializarán bajo la categoría de “bajo alcohol”.

“Son todos procesos naturales, no artificiales ni mecánicos, como es la desalcoholización, que es otro procedimiento”, explicó en su momento el ministro Campos.