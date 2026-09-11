La palabra de la Academia: “Entregamos los Emmy a seres humanos, no a algo creado por una máquina”

El foco suele estar en las favoritas y, luego de la ceremonia, en las principales ganadoras de la gala. Es lo que ha ocurrido históricamente con las grandes premiaciones y se repetirá con la 78° edición de los Emmy, que se celebrarán este domingo 13 en el Peacock Theater de Los Angeles (Estados Unidos) a partir de las 21:00 horas (transmiten HBO Max y TNT).

Pero la entrega de los reconocimientos más importantes de la televisión estadounidense no sólo está marcada por los potenciales triunfos de The Pitt, Hacks o La maldición de Widow’s bay –las máximas nominadas de este año–. También son una excusa para adentrarse en otras materias propias del presente de la industria.

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Bien lo saben Cris Abrego (Co-Founder and Chief Executive Officer, Hyphenate Media Group Television Academy Chair) y Maury McIntyre (President and Chief Executive Officer of the Television Academy), los principales ejecutivos de la institución.

Aquí, en entrevista con Culto, desmenuzan la versión 2026 del galardón:

*La elección de Mariska Hargitay

Mariska Hargitay es una leyenda de la televisión estadounidense, pero nadie podría haber anticipado que sería la seleccionada para ejercer como anfitriona de la 78° edición de la ceremonia. Lo cierto es que la estrella de La ley y el orden: Unidad de Víctimas Especiales goza de gran arrastre en la industria y viene de un impecable año, gracias a su debut en Broadway (Every brilliant thing) y al estreno del documental Jayne Mansfield, mi mamá (que el fin de semana pasado ganó dos Emmy en los apartados técnicos).

Cris Abrego cuenta que su nombre surgió mientras conversaban con NBC –cadena encargada de la transmisión de este año– y buscaban a “la mejor persona para el trabajo”. Aunque reconoce que su fichaje no corresponde a una “elección estándar”, debido a que es una posición que usualmente han ocupado comediantes, destaca que “ella es un talento en todos los sentidos. Estamos realmente entusiasmados con esta elección, y ella también lo está”.

Por su parte, Maury McIntyre comparte un adelanto: “Ha sido un placer trabajar con ella. Se está encargando de animar a tantos amigos como sea posible para que se le unan, y es alguien muy querida en la industria. Solemos bromear diciendo que en algún momento casi todos nuestros nominados han sido un cuerpo en su serie (La ley y el orden: Unidad de Víctimas Especiales)”.

*¿Qué es una comedia?

Las categorías a veces suelen ser demasiado estrechas para algunas series. Por ejemplo: La maldición de Widow’s Bay funciona tanto como comedia y como historia de terror casi con la misma eficiencia. Este año, si logra dar el batacazo ante Hacks, será la primera ganadora del Mejor serie de comedia con evidentes tintes de horror. De todos modos, se podría argumentar que sería una triunfadora más apegada a la norma que El Oso, más un drama que una comedia, como se ha discutido desde su primera temporada.

Los voceros de la institución subrayan que la palabra final la tienen los realizadores, no ellos como entidad a cargo de la entrega de los Emmy.

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“Creo que todo el mundo sabe que la televisión es un negocio de guionistas. Está liderado principalmente por el guionista y el creador, y la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión no considera necesariamente que deba dedicarse a decirle a un creador qué es lo que ha creado”, plantea Maury McIntyre.

“Es una conversación constante –apunta Cris Abrego–. Obviamente El Oso fue el caso más destacado en este sentido. Intentamos ser muy conscientes de ello, y creo que todos apoyan a los creadores sobre el género en el que ellos mismos sitúan su obra”.

McIntyre propone una situación plausible entre los votantes: “Si un guionista dice que ha escrito una comedia negra, queremos confiar en su criterio sobre lo que ha escrito y dejar que los miembros decidan. Si un creador dice que escribió una comedia negra y los miembros piensan que ahora es un drama duro, no deberían votar por ella como Mejor serie de comedia; puede que sea una gran serie, pero no parece ser la mejor comedia del año. Así que esa ha sido nuestra filosofía”.

*Declive en Mejor miniserie

Chernobyl, Watchmen, Bebé reno y Adolescencia son algunos de los títulos que han triunfado en esta categoría durante la última década. Y otras tantas, de igual o mayor calidad, han estado entre las aspirantes. Este año, a decir verdad, la competencia luce más descafeinada. Las candidatas son Love story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bissette, DTF St. Louis, La bestia en mí y All her fault, además de la segunda temporada de Bronca, que se apoderó del galardón hace un par de años.

Maury McIntyre tiene una mirada diferente. “Cada una posee una calidad excepcional, muy distinta a las demás y a las de años anteriores”, opina, asegurando que la percepción en el ambiente puede estar asociada a que en esta edición no hay una favorita indiscutida.

“Nos parece que eso es fantástico, porque significa que hay competencia. No creo que nadie pueda afirmar con certeza, al empezar el año, que hay un ganador indiscutible en muchas categorías. Y eso demuestra que hay una gran oferta de programas de calidad”, sostiene.

*El uso de la IA

En su búsqueda de sintonizar con los nuevos tiempos, la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión actualizó recientemente sus reglas. La organización especificó que “se reserva el derecho de indagar sobre el uso de IA en las postulaciones. La esencia de nuestro reconocimiento sigue centrada en la narración humana, independientemente de las herramientas utilizadas para hacerla realidad”.

Maury McIntyre explica que “la intención de la declaración era que los premios son para seres humanos”. Sin embargo, advierte, “reconocemos que los seres humanos crean a diario herramientas que les ayudan a realizar mejor su trabajo. A nuestro juicio, la IA es simplemente una de esas herramientas. Mientras se utilice como una herramienta por parte de un humano, consideramos que es susceptible de ser evaluada y presentada a los Emmy”.

“Simplemente queríamos dejar sentada nuestra postura: otorgamos los Emmy a seres humanos, no a algo creado por una máquina”, concluye.