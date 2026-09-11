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    Trump asiste a conmemoración del 11-S en El Pentágono: “Nuestro país nunca ha sido tan fuerte como lo es ahora”

    El mandatario estadounidense además se refirió a Irán apuntando que las fuerzas armadas trabajan para que "nunca, jamás, llegue a poseer un arma nuclear”.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: @WhiteHouse en X.

    Durante la mañana de este viernes el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participó en la ceremonia de conmemoración por los 25 años de los atentados del 11 de septiembre de 2001, realizada en el Pentágono.

    Durante la actividad, el mandatario rindió homenaje a las 2.977 personas que murieron en los ataques contra las Torres Gemelas, el Pentágono y el vuelo 93, a la vez que señaló que “nuestro país nunca ha sido tan fuerte como lo es ahora”.

    Según sostuvo Trump, “25 años después de los ataques, sabemos que el mundo nunca volverá a ser como era en aquel amanecer, en aquella hermosa y apacible mañana de martes de 2001″, a la vez que agregó que “hemos sido puestos a prueba muchas veces. Estamos siendo puestos a prueba hoy. Y estamos superando esa prueba con gran éxito”.

    Asimismo, Trump destacó la labor de las fuerzas armadas estadounidenses, apuntando que “desde el 11 de septiembre, hijos e hijas de Estados Unidos han viajado a los rincones más oscuros de la Tierra y han combatido contra un enemigo en las sombras, para que nuestros hijos puedan volver a conocer días despreocupados y cielos despejados”.

    “Saludamos a los equipos de emergencia y a las fuerzas del orden, y los apreciamos profundamente. Asimismo, saludamos a los miembros de las fuerzas armadas que trabajan en este momento para garantizar que el principal patrocinador del terrorismo en el mundo, la República Islámica de Irán, nunca, jamás, llegue a poseer un arma nuclear”, expresó.

    Trump también mencionó que “los 25 años transcurridos desde el 11 de septiembre nos han demostrado el poder aún mayor del espíritu estadounidense para resistir, prevalecer y triunfar”, añadiendo que “nuestro país nunca ha sido tan fuerte como lo es ahora”.

    Finalmente, Trump también recordó a las víctimas del 11 de septiembre señalando que “En aquellos días angustiosos tras los ataques, fuimos testigos del auténtico espíritu de nuestra nación. Ese día, todos fuimos neoyorquinos. Cada uno de nosotros; todos fuimos neoyorquinos. Pero también fuimos todos estadounidenses. Todos fuimos una familia. Todos fuimos patriotas”, expresó.

    Más sobre:Donald TrumpEstados UnidosAtentados11 de Septiembre

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