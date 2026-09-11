La especial invitación que recibió Lucas Assadi durante sus primeros días en Suecia

Lucas Assadi tuvo una especial bienvenida en Suecia. El embajador de Chile en el país europeo, Rodrigo Olsen Olivares, recibió al flamante refuerzo del AIK.

La visita fue compartida por las redes sociales de la embajada. “¡Bienvenido a Suecia, Lucas Assadi!”, señalaron de entrada.

“Desde la Embajada de Chile en Suecia le damos una cálida bienvenida al futbolista chileno Lucas Assadi, quien se incorpora al AIK Fotboll”, continuaron.

“Le deseamos el mayor de los éxitos en este nuevo desafío y, especialmente, en el partido de mañana en Strawberry Arena, Estocolmo. ¡Mucho éxito, Lucas!”, cerraron la publicación que fue acompañada con una fotografía del momento.

Cabe mencionar que Assadi sumó a principios de la semana sus primeros minutos junto a su nueva escuadra en el empate sin goles contra Malmö.

A los 72 minutos, el DT español ordenó el ingreso del chileno como una alternativa para generar situaciones de gol, aunque fue la visita la que terminó creando las mejores jugadas de peligro.

Una vez finalizado el encuentro, el técnico José Riveiro analizó el primer encuentro de Assadi.

“Creo que Linus (Jareteg), Lucas y Amel (Mujanic) ayudaron mucho en esa fase de la presión. No conseguimos sacar demasiado provecho. Quizás con un poco más de frescura podríamos haberla aprovechado mejor”, señaló tras el partido.

“Básicamente no nos permitía salir de nuestra propia área. Así que buscábamos jugadores con determinadas cualidades para las transiciones. Poder al menos tener un poco la pelota. Y no solamente correr y terminar la jugada”, explicó sobre la modificación.

También detelló una intervención puntual de Assadi: “Hay una jugada en la que Lucas está en una posición muy buena para finalizar una transición. Pero no conseguimos encontrarlo”.

De paso, el técnico del AIK Solna destacó que la correcta aparición del chileno se dio apenas después de una práctica completa con el plante. “En líneas generales, todos los que entraron desde el banco, con mayor o menor experiencia, aportaron. Y en el caso de Lucas, apenas había entrenado una vez con el grupo. Una sesión completa”, señaló.

“Teniendo en cuenta las circunstancias, evalúo su aporte como muy positivo. Espero poder verlo más en el futuro, poco a poco”, añadió.

Ahora, Assadi y el AIK deben prepararse para enfrentar al Västeras SK por la liga local. El duelo está fijado para este sábado 12 de septiembre a partir de las 10.00 horas de Chile.