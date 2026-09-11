A Colo Colo lo espera un estadio Monumental repleto. Este domingo, a las 17.30 horas, los albos enfrentarán a Deportes Concepción, en un duelo en que pretenden avanzar hacia el título de la Liga de Primera. Matemáticamente, después del empate del domingo ante Huachipato, no están en condiciones de conseguirlo. Igualmente, mantienen 14 unidades de ventaja sobre sus escoltas, Universidad Católica y Universidad de Chile, a falta de ocho duelos para el final del torneo.

Hay dos razones fundamentales para que el público albo haya agotado los boletos para el choque frente a los penquistas, que desde la llegada de Fernando Díaz ha experimentado un repunte que lo llevó desde los puestos de descenso a la octava posición en la tabla. El Cacique solicitó el aforo completo de su estadio. Es decir, 42 mil localidades.

Un Monumental repleto espera un duelo decisivo para Colo Colo y el retorno de Mirko Jozic

La primera es la expectante situación en que están los albos en el torneo criollo. Independientemente del resultado ante los acereros, en Talcahuano, que puede considerarse un traspié, la solidez que muestra la escuadra de Fernando Ortiz revitalizó la confianza de los hinchas, después de un 2025 para el olvido.

El técnico argentino recupera dos piezas claves: los defensores Jonathan Villagra y Joaquín Sosa. Ambos entrenan con normalidad después de superar las dolencias que los dejaron al margen del choque ante los siderúrgicos. Serán titulares ante los lilas.

Jonathan Villagra, en el duelo ante La Calera. (Foto: Photosport) ANDRES PINA/PHOTOSPORT

El resto de la formación, que Ortiz confirmará este viernes, no debería variar respecto de la que actuó en el sur. Vozinha seguirá en el arco, considerando la necesidad de darle continuidad, por la ausencia de Gabriel Maureira, quien defenderá a la Roja en los Juegos Odesur.

Un encuentro con la historia

El otro elemento que explica la reacción de los hinchas albos radica en una especial visita. Mirko Jozic, el técnico que condujo al Cacique a la obtención de la Copa Libertadores de América en 1991, además de la Recopa Sudamericana y la Copa Interamericana del año siguiente y los títulos nacionales de 1990, 1991 y 1993, vuelve a Macul.

El técnico fue invitado por el Club Social y Deportivo albo, aunque ha participado en actividades vinculadas a Blanco y Negro, en cuyo inicio ejerció como gerente deportivo deportivo. Además de un reconocimiento masivo en el teatro Caupolicán, la Casa Alba, el lugar donde el club de Macul acoge a sus promesas provenientes desde regiones, fue bautizado con su nombre.