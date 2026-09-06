Trampa de acero y barro: Colo Colo no encuentra el gol ante Huachipato con Vozinha siendo mero espectador

Colo Colo, el sólido líder de la Liga de Primera, va en una ruta sin grandes complejidades hacia una nueva corona. Pero en Concepción tuvo un leve pinchazo. No pudo manifestar en goles el dominio ejercido sobre Huachipato. Fue un empate a cero.

La inquietud en las huestes albas no pasaba netamente por el rival, sino que también por el estado de la cancha. Entre las lluvias y el alto trajín de partidos, el césped del Ester Roa ha sufrido. Pese a esto, considerando que el buen tiempo ayudó, el terreno se vio con un aspecto algo más recuperado en la primera mitad. Aunque no fue así en el complemento.

Una atracción de la jornada fue la titularidad de Vozinha. Con vestimenta amarilla, el caboverdiano jugó de manera inédita en el campeonato de Primera División. Su debut había sido por la Copa Chile. Gabriel Maureira fue a la banca. El mediático golero mundialista tuvo una jornada bastante tranquila, salvo por alguna jugada donde mostró dudas en una salida. Apenas fue requerido.

Colo Colo, el mejor visitante del torneo, hizo méritos para irse al descanso en ganancia, sin embargo no pudo (o no supo) derribar la muralla de acero que montó Jaime García. Huachipato cedió la iniciativa y se concentró en su campo, para salir de contragolpe. El Cacique, presionando, ejercía superioridad mientras el local paraba una línea de cinco en el retroceso (Mario Briceño, al sacrificio como lateral-volante diestro).

Cuando lograba robar algún balón, Huachipato lo perdía rápido. La recuperación de Colo Colo era al instante. El trámite del encuentro pasaba por los futbolistas blancos, sin embargo no generaron chances claras o numerosas. En los 20′, Maxi Romero (relevo del castigado Javier Correa) no alcanzó a conectar la pelota tras un desborde de Pastrán. La más clara sucedió en los 38′, con un zurdazo de Diego Ulloa que da en un poste. La estirada del meta Bravo fue para la foto.

El equipo de Fernando Ortiz registró el 75% de posesión en el primer tiempo y el triple de pases que su rival (330 versus 108, según los datos de Sofascore). Pero eso no alcanzaba para mandar en lo importante: el marcador. Un dominio literalmente incontrarrestable en el desarrollo no se traducía en el arco contrario.

Si bien en el complemento, Huachipato salió un poco más de su encierro y tuvo pinceladas de mayor presencia ofensiva, la tónica se mantuvo en el sentido de un control por parte del Cacique. Un susto corrió en los albos porque Arturo Vidal rozó la tarjeta roja. Ya tenía amarilla (que lo dejó suspendido para la siguiente fecha) y en el segundo lapso termina cortando un ataque rival con una mano. No obstante, el árbitro Gastón Philippe no le mostró la segunda.

El equipo popular continuaba empujando en pos de la apertura del marcador. En ese sentido, empezó a erigirse la figura de Christian Bravo para sostener el cero. En los 49′, rechaza en la línea un intento de Romero. Luego, en los 59′, saca un testazo de Álvaro Madrid. Y en el minuto siguiente tapa otro cabezazo, de Wiemberg, aunque se había cobrado off side.

El partido avanzaba. La cancha estaba mucho más afectada (barrosa) y conspiraba con el espectáculo. Mientras, los goles no asomaban. Colo Colo, que ya contaba con Marcos Bolados en el campo, no tenía tantas claridades de mitad hacia arriba, contra un Huachipato que no renunció a defender con cinco. Vozinha era un mero espectador, al no ser exigido. En el tramo final, el Tano Ortiz mandó al joven Felipe Raipán en lugar de Romero, de ingrato encuentro.

A la desesperada, Colo Colo cayó en lanzar centros reiteradamente. Atacaba más por inercia. Al final no pudo. Fue un empate a cero que no altera demasiado el camino albo rumbo a la estrella 35. Con 53 puntos, tiene una ventaja de 14 sobre sus escoltas.

Huachipato y Colo Colo empataron sin goles. EDUARDO FORTES/PHOTOSPORT

Ficha del partido

Huachipato: C. Bravo; M. Briceño (90′+2′, B. Mellado), C. Toro, N. Vargas, R. Caroca, H. Antiñirre; M. León (76′, N. Cárcamo), C. Sepúlveda, K. Altez (65′, C. Herrera); S. Núñez (76′, C. Martínez) y M. Rodríguez (65′, L. Altamirano). DT: J. García.

Colo Colo: Vozinha; I. Román, A. Vidal, E. Wiemberg; J. Rojas, A. Madrid (80′, T. Alarcón), F. Méndez, D. Ulloa (87′, F. Marchant); L. Hernández, L. Pastrán (64′, M. Bolados); y M. Romero (80′, F. Raipán). DT: F. Ortiz.

Goles: No hubo.

Árbitro: G. Philippe. Amonestó a Vargas (H); Vidal (CC).

Estadio Ester Roa, Concepción. Asistieron 18.555 personas.

En cursiva, jugadores juveniles.