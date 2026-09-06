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    El Deportivo

    Lágrimas, respeto y una ‘bendición’: el día en que la Roja retiró por primera vez a Messi de la selección argentina

    La Pulga puso fin a su paso por Argentina. El recorrido será recordado por el título de Qatar, pero también por las decepciones que sufrió ante Chile. Un dirigente, exjugadores y el utilero recuerdan cuando lo jubilaron en la Copa América Centenario.

    Por 
    Christian González
    Matías Parker
     
    Cristian Barrera
    La reacción de Messi después de perder la Copa América Centenario ante Chile (Foto: Photosport) MEXSPORT/PHOTOSPORT

    Lionel Messi abrió la semana remeciendo al mundo. Y, particularmente, a su país. El lunes, a través de una sentida nota, el astro realizó el anuncio que en Argentina nadie quería leer. “Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la selección…“, expresó. Hacía poco, el 21 de julio, había sufrido un duro golpe: la derrota en la final del Mundial, ante España. Más cerca está el más fuerte de todos: el 8 de agosto falleció Jorge, su padre, representante y la persona más influyente en su vida.

    Messi se marcha con la satisfacción del deber cumplido. Con la Albiceleste logró el Mundial de 2022 y las Copa América de 2021 y 2024. Aunque también sufrió duras decepciones. En 2014 no pudo alzar la Copa del Mundo. En los dos siguientes, no pudo levantar el trofeo continental. En ambos reveses continentales, el verdugo fue Chile. El último, la definición de la Copa América Centenario que se disputó en Estados Unidos, pudo adelantar el adiós.

    Lágrimas, respeto y una ‘bendición’: el día en que la Roja retiró por primera vez a Messi de la selección argentina

    El 26 de junio de 2016, en el Metlife Stadium, Chile jubiló por primera vez a Messi de la Albiceleste. Ese día debe ser el más nefasto de su trayectoria. La escuadra transandina dejó ir una nueva corona continental ante la Roja, un rival nuevo en estas instancias y, para peor, en otra rareza, el rosarino desperdició su penal, el primero, en la definición. Pocas horas después de que Francisco Silva le diera la victoria a la escuadra de Juan Antonio Pizzi, la entonces figura del Barcelona se despidió por primera vez del combinado transandino. “En el vestuario pensé que la selección no es para mí, y he decidido terminar todo aquí”, comunicó. La reacción fue mucho más intensa que a comienzos de esta semana. “Es lo que siento ahora (que debo irme), es una tristeza grande que me vuelva a pasar, me toca errar el penal a mí, era importantísimo. Ya está, no va más”, redondeó.

    En la cancha del recinto neoyorquino, los integrantes de la Roja habían sido testigos privilegiados de un momento que pudo ser histórico. A esas alturas, el delantero ya era considerado con propiedad como uno de los mejores jugadores de la historia. Su profunda tristeza, reflejada en un rostro bañado en lágrimas, generaba el respeto que merecen las grandes figuras.

    Tengo ese recuerdo bien fresco de cuando renuncia, después de la tanda de penaltis, donde está la celebración nuestra... y te encuentras con la grandeza de este jugador en absoluta soledad. Yo me lo encontré solo ese día en los asientos de la banca; absolutamente solo”, reveló Claudio Bravo, quien había sido compañero suyo en el Barcelona.

    Una de las dimensiones que más rescato de Messi es el Messi colega de un nivel ético y lealtad grandísimo. Y eso que nosotros muchas veces derechamente íbamos a frenarlo con faltas bien al límite. Hablo por los partidos que nos tocó jugar. Solo el episodio con Cucurella podría situarse en otra línea, pero creo que un episodio no define en nada una carrera llena de lealtad a los compañeros de profesión”, resalta, por ejemplo, Jean Beausejour, figura clave en esa Roja.

    Arturo Vidal y Jean Beausejour rodean a Messi en la final de la Copa América Centenario. Agenciauno

    El balance del exlateral izquierdo resulta favorable. ”Me pasa algo muy raro. Sin lugar a dudas, Messi es el mejor que me tocó enfrentar, pero curiosamente Chile sufrió menos a Messi de lo que su magnitud de figura mundial significa e impacta. Igualmente lo sufrimos, pero considero que lo hicimos menos que el resto del mundo por la forma en la que nos organizábamos para marcarlo", resalta el zurdo.

    Johnny Herrera siguió el duelo desde otra perspectiva, igualmente cercana: la banca. Desde ahí advirtió el peso que Messi sentía sobre sus hombros. “Jamás pensé que fallaría el penal en la definición. Se notaba en la cancha la tensión que sentía. En la banca uno observa al mejor de la cancha, y por lejos era él. Cada vez que agarraba la pelota uno sentía que te podía hacer daño. Cuando erra el penal, se notaba un jugado muy tensionado por no haber ganado en los 90. Él expresaba, hacía sentir que llevaba todo el peso de la selección en él. Eso nunca fue bueno”, explica el arquero suplente de esa Selección.

    “Cuando retiramos a Messi fue porque venía de una final del mundo perdida, no podía demostrar en la selección todo lo que había hecho en el Barcelona. Había ganado todo en el club, pero estaba la deuda con la selección. Tomó esa decisión drástica y nos sorprendió a todos. Por suerte para el fútbol, se arrepintió”, enfatiza.

    La ‘bendición’

    Wilson Vásquez pasó por el lado de La Pulga justo en el momento en que la pena lo invadía con más intensidad. Su reacción fue apoyarlo. “Estaba destrozado. Algunos jugadores se acercaron a saludarlo. Yo me acerqué en la cancha, lo saludé. No me acuerdo exactamente de qué le dije, de qué palabras usé”, se excusa inicialmente. Luego, rescata la idea basal. “Le hablé del gran talento que tenía y le dije que lo bendecía por el talento que Dios le había dado. Levantó la cabeza y me dio las gracias. No sé si acordará, porque con todas las cosas que le han pasado, es medio complicado”, detalla el histórico utilero de la Selección.

    Manuel Suárez, ayudante de Pizzi, observaba a distancia. “El foco estaba puesto en la celebración. De su retiro nos enteramos al día siguiente. Se entendía, por las críticas que recibía. Lo bueno fue que lo pudo revertir y se retira como uno de los mejores de la historia. Fue un gusto haberlo enfrentado con Chile y con el Valencia. Pese a que éramos rivales, nos alegró muchas veces. Ese día, nos quedamos con la sensación de que no lo íbamos a ver competir más por su selección. El único acercamiento con él en ese momento fue darle la mano. Al final, uno es respetuoso de esos momentos. Y más en un jugador como él”, recuerda.

    Juan Antonio Pizzi y Manuel Suárez.

    En las tribunas

    En las tribunas, las sensaciones se mezclaban. Los chilenos celebraban el título, pero, de reojo, también observaban las reacciones del astro y de su círculo más íntimo. De hecho, varios dirigentes de la ANFP se ubicaban cerca del círculo más íntimo del transandino, encabezado por su esposa, Antonella Rocuzzo. “Nos ubicaron junto con la familia de Lionel Messi. Creo que tiene una hermana. Ella estaba en la fila delante nuestro. Era una tribuna normal del estadio. No era un palco. Yo estaba junto a otros dirigentes, pero Arturo Salah no estaba con nosotros. Quizás él por ser presidente de la ANFP sí estaba en un palco”, revela Andrés Fazio, entonces el más cercano colaborador de Arturo Salah, quien lideraba al fútbol chileno.

    “En el grupo de ellos había una cierta confianza de que iban a ganar. Cuando hicimos el último penal, la reacción que tuvieron fue bastante dura, de enojo, de frustración y pena”, recuerda el personero.

    La sensación fue cambiando con el transcurso de los minutos y ante la imposibilidad de doblegar a Claudio Bravo. “En el minuto en que nos vamos a penales, era cosa de verles la cara. Luego nos bajaron a la cancha inmediatamente después del último penal para la entrega de la copa”, detalla Fazio. Hasta ahí, nadie había advertido el primer adiós de Messi. “Nosotros no supimos tan abierta o claramente lo del retiro de Messi. Me acuerdo de que en el camarín algo se empezó a comentar. No sé si fue por la prensa que estaba afuera o por los utileros, pero nos llegó la información de que el impacto había sido grande. Y era lógico, porque era segunda vez que les pasaba lo mismo y contra Chile. Tenían un equipazo”, concluye. Esa vez, el adiós de Messi a Argentina se revirtió. Ahora, no habrá vuelta atrás.

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