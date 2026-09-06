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    Fernando Gago se ilusiona con los delanteros de la U: “Lucero y Rivero nos van a dar mucho; son muy importantes”

    El DT de Universidad de Chile valoró el rendimiento de los goleadores frente a Coquimbo Unido.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Fernando Gago quedó contento con la victoria de la U sobre Coquimbo. Foto: Felipe Zanca/Photosport.

    Fue un partido sufrido para la U, a pesar de haber sido amplia dominadora ante Coquimbo Unido. Hasta el minuto 86, caía por 1-2, pero todo se arregló con los ingresos de Juan Martín Lucero y Octavio Rivero.

    “Creo que el primer tiempo teníamos el control del partido, tuvimos muchas situaciones para poner en marcador. Nos ponemos en marcador y creo, por dos errores en los dos goles, nos ponemos otra vez partido arriba”, reconoció el técnico argentino a TNT Sports.

    “Volvemos poniéndonos en partido y la verdad que tuve algo muy emotivo por lo de Octavio, que hace mucho tiempo que no estaba jugando. Y hoy pudo convertir y jugar”, continuó.

    Al ser consultado sobre lo injusto que estaba siendo el resultado, Gago fue tajante: “A ver, hablar de injusticia en el fútbol muchas veces nos quedamos en el merecimiento y el merecimiento es una cuestión de tratar de intentar. Y este equipo lo va a intentar creer y va a tratar de hacer siempre lo posible para ponerse en marcador, para ganar los partidos y eso es lo que me gusta de estos chicos”.

    Por último, abordó la desaprobación del público al momento del ingreso de Rivero y Lucero. “Sí, son chicos que nos van a dar mucho, son muy importantes y lo vengo repitiendo siempre. Tanto Octavio y tanto Juan Martín, los necesitamos y confiamos muchísimo en ellos”, zanjó.

    Más sobre:FútbolLa UFernando GagoJuan Martín LuceroOctavio RiveroCoquimbo UnidoUniversidad de Chile

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