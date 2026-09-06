Fernando Gago se ilusiona con los delanteros de la U: “Lucero y Rivero nos van a dar mucho; son muy importantes”

Fue un partido sufrido para la U, a pesar de haber sido amplia dominadora ante Coquimbo Unido. Hasta el minuto 86, caía por 1-2, pero todo se arregló con los ingresos de Juan Martín Lucero y Octavio Rivero.

“Creo que el primer tiempo teníamos el control del partido, tuvimos muchas situaciones para poner en marcador. Nos ponemos en marcador y creo, por dos errores en los dos goles, nos ponemos otra vez partido arriba”, reconoció el técnico argentino a TNT Sports.

“Volvemos poniéndonos en partido y la verdad que tuve algo muy emotivo por lo de Octavio, que hace mucho tiempo que no estaba jugando. Y hoy pudo convertir y jugar”, continuó.

Al ser consultado sobre lo injusto que estaba siendo el resultado, Gago fue tajante: “A ver, hablar de injusticia en el fútbol muchas veces nos quedamos en el merecimiento y el merecimiento es una cuestión de tratar de intentar. Y este equipo lo va a intentar creer y va a tratar de hacer siempre lo posible para ponerse en marcador, para ganar los partidos y eso es lo que me gusta de estos chicos”.

Por último, abordó la desaprobación del público al momento del ingreso de Rivero y Lucero. “Sí, son chicos que nos van a dar mucho, son muy importantes y lo vengo repitiendo siempre. Tanto Octavio y tanto Juan Martín, los necesitamos y confiamos muchísimo en ellos”, zanjó.