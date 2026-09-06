Cambio de hora: cuánto durará el horario de verano y cuándo será la próxima modificación

Este sábado se concretó el último cambio de hora de 2026, el cual marca el inicio del horario de verano en gran parte del país, con el fin de aprovechar de mejor manera las horas de luz natural durante los meses de primavera y verano.

En concreto, en Chile Continental -desde la Región de Arica y Parinacota hasta la Región de Los Lagos- los relojes se adelantaron 60 minutos.

Es así que cuando marcaron las 00.00 horas del domingo 6 de septiembre, los relojes pasaron directamente a las 01.00 horas.

En tanto, en Rapa Nui y la isla Salas y Gómez, el cambio se realizó a las 22.00 horas del sábado 5 de septiembre, momento en que los relojes avanzaron hasta las 23.00 horas.

Por su parte, las regiones de Aysén y Magallanes y de la Antártica Chilena no modificaron sus relojes, debido a que mantienen de manera permanente el horario UTC-3.

¿Cuándo es el próximo cambio de hora?

El próximo cambio de hora está programado para el sábado 3 de abril de 2027, el que corresponderá al regreso al horario de invierno.

De no haber modificaciones adoptadas por parte de autoridades dentro de los próximos meses, en esa oportunidad, los relojes deberán atrasarse 60 minutos, dando inicio nuevamente al horario de invierno en las zonas donde corresponde realizar la modificación.

Ante mayores dudas durante la noche en que se deben efectuar los cambios, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) dispuso el sitio Hora Oficial para consultar por la hora oficial de distintas zonas horarias del país.