Armada realiza fiscalizaciones de flotas pesqueras extranjeras que operan cerca de Rapa Nui

A 200 metros, en un vuelo de vigilancia a poca altura, y bajo condiciones climáticas cambiantes, este viernes la Armada realizó una operación de fiscalización de flotas pesqueras en las zonas marítimas cercanas a la isla de Rapa Nui.

La Operación de Fiscalización Pesquera Oceánica (OFPO) fue realizada por parte del avión P3 “Orion” de la Armada -y con apoyo de la superficie de la fragata Almirante Cochrane-, el cual sobrevoló y detectó a 70 embarcaciones. La fiscalización llevada a cabo por la institución naval, se hizo a 900 millas náuticas -casi 1.500 kilómetros de las costas del continente- y al norte de Rapa Nui.

Imagen: Armada de Chile.

El capitán de fragata y piloto naval, Eduardo de la Cerda, explica que “nuestra misión es fiscalizar a un grupo de embarcaciones extranjeras que están operando a mil millas -1.852 KM- del territorio nacional, qué actividades están realizando y determinar a donde se dirigen”.

Imagen: Armada de Chile.

La flota pesquera, según informó la Armada, fue detectada fuera de la Zona Económica Exclusiva de Chile, pero dentro de la zona de responsabilidad que le compete al país vigilar, según el marco jurídico y acorde a los tratados internacionales asumidos por nuestro país para la protección y conservación del espacio marino.

Imagen: Armada de Chile.

Según dio cuenta el OFPO, de las 70 embarcaciones detectadas, 21 de ellas pertenecía a barcos pesqueros chinos, las que a su vez son parte de una flota de 300 que en su mayoría navega aún más al norte de Rapa Nui. La institución destacó que tanto como los 70 como el resto de la flota china, que extraen pez espada, atún y calamar gigante, ninguno fue detectado operando en la Zona Económica Exclusiva de Chile.