Robo de camión con celulares en San Bernardo: capturan a tres sujetos y detectan posibles señuelos

Tres sujetos fueron detenidos este pasado 4 de agosto, al ser sindicados como los autores de un robo con intimidación a una empresa en San Bernardo. El procedimiento policial tras la captura, en tanto, contó con una llamada y un reporte que podrían haber sido señuelos para distraer a los funcionarios policiales.

Cerca de las 19.30 horas, la 14° Comisaría de Carabineros en la comuna recibió un llamado por una presunta manifestación en el sector empresarial de la comuna, que incluía un neumático en combustión. Al concurrir al lugar, los uniformados descartaron los hechos.

“Posteriormente a eso, y ante lo extraño de la llamada y la circunstancia, personal permaneció en el lugar”, comentó el capitán Claudio Valenzuela, comisario de servicio de la 14° Comisaría.

Al rededor de las 20:00 horas llegó un segundo llamado, esta vez con un reporte de un robo con intimidación a la empresa FedEx. Aproximadamente siete sujetos con armas de fuego sustrajeron un camión 3/4, con un cargamento que incluía teléfonos celulares y avaluado en 500 millones de pesos.

Los funcionarios lograron la detención de un individuo mientras se escapaba de la empresa y, posteriormente, capturaron a otros dos hombres que se encontraban instalando abrojos metálicos (miguelitos), cadenas y acelerantes en la calzada del sector Las Acacias.

En el sitio del suceso también incautaron cadenas con miguelitos, además del furgón Chevrolet en el que se desplazaban los antisociales, que mantenía encargo por robo con intimidación.

Los reportes presuntamente vinculados al saqueo en FedEx, en todo caso, no cesaron. Cerca de las 03.00 de la mañana, un transeúnte avisó a Carabineros que en la caletera de la Ruta 5 sur, a 500 metros del lugar donde ocurrió el robo, se encontró una mochila que aparentaba contener un aparato explosivo.

El GOPE determinó que se trataba de un artefacto explosivo simulado, adosado a cadenas con miguelitos similares a los que se ocuparon durante la sustracción del camión .

“Con este tipo de señuelos —las barricadas y este aparato explosivo que se encontró en el lugar— intentaron distraer la concurrencia de personal de Carabineros”, afirmó Valenzuela.

Así, el capitán indicó que “la detención de los sujetos fue a las 20 horas y este aparato explosivo simulado se encontró a las tres de la mañana. Por la inmediatez y la cercanía, podría estar ligado al robo cometido en la empresa”.

Tres detenidos y un camión extraviado

Los tres aprehendidos son chilenos y cuentan con antecedentes, sin órdenes vigentes. Se trata de H.L.F.P., de 39 años; V.G.S.I. de 35 y J.F.G.L. de 42. Todos quedaron en prisión preventiva tras su control de detención.

Las diligencias en torno a los sujetos restantes y el paradero del vehículo con su respectiva carga siguen en curso por parte de las unidades especializadas de Investigación de Organizaciones Criminales (OS9) y la Sección de Investigación Policial (SIP).