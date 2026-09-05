SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Robo de camión con celulares en San Bernardo: capturan a tres sujetos y detectan posibles señuelos

    Un aviso por barricadas media hora antes del robo y un reporte por un artefacto explosivo que resultó ser simulado marcaron la jornada en torno a la sustracción de un camión.

    Por 
    Sofía Álvarez

    Tres sujetos fueron detenidos este pasado 4 de agosto, al ser sindicados como los autores de un robo con intimidación a una empresa en San Bernardo. El procedimiento policial tras la captura, en tanto, contó con una llamada y un reporte que podrían haber sido señuelos para distraer a los funcionarios policiales.

    Cerca de las 19.30 horas, la 14° Comisaría de Carabineros en la comuna recibió un llamado por una presunta manifestación en el sector empresarial de la comuna, que incluía un neumático en combustión. Al concurrir al lugar, los uniformados descartaron los hechos.

    “Posteriormente a eso, y ante lo extraño de la llamada y la circunstancia, personal permaneció en el lugar”, comentó el capitán Claudio Valenzuela, comisario de servicio de la 14° Comisaría.

    Al rededor de las 20:00 horas llegó un segundo llamado, esta vez con un reporte de un robo con intimidación a la empresa FedEx. Aproximadamente siete sujetos con armas de fuego sustrajeron un camión 3/4, con un cargamento que incluía teléfonos celulares y avaluado en 500 millones de pesos.

    Los funcionarios lograron la detención de un individuo mientras se escapaba de la empresa y, posteriormente, capturaron a otros dos hombres que se encontraban instalando abrojos metálicos (miguelitos), cadenas y acelerantes en la calzada del sector Las Acacias.

    En el sitio del suceso también incautaron cadenas con miguelitos, además del furgón Chevrolet en el que se desplazaban los antisociales, que mantenía encargo por robo con intimidación.

    Los reportes presuntamente vinculados al saqueo en FedEx, en todo caso, no cesaron. Cerca de las 03.00 de la mañana, un transeúnte avisó a Carabineros que en la caletera de la Ruta 5 sur, a 500 metros del lugar donde ocurrió el robo, se encontró una mochila que aparentaba contener un aparato explosivo.

    El GOPE determinó que se trataba de un artefacto explosivo simulado, adosado a cadenas con miguelitos similares a los que se ocuparon durante la sustracción del camión.

    “Con este tipo de señuelos —las barricadas y este aparato explosivo que se encontró en el lugar— intentaron distraer la concurrencia de personal de Carabineros”, afirmó Valenzuela.

    Así, el capitán indicó que “la detención de los sujetos fue a las 20 horas y este aparato explosivo simulado se encontró a las tres de la mañana. Por la inmediatez y la cercanía, podría estar ligado al robo cometido en la empresa”.

    Tres detenidos y un camión extraviado

    Los tres aprehendidos son chilenos y cuentan con antecedentes, sin órdenes vigentes. Se trata de H.L.F.P., de 39 años; V.G.S.I. de 35 y J.F.G.L. de 42. Todos quedaron en prisión preventiva tras su control de detención.

    Las diligencias en torno a los sujetos restantes y el paradero del vehículo con su respectiva carga siguen en curso por parte de las unidades especializadas de Investigación de Organizaciones Criminales (OS9) y la Sección de Investigación Policial (SIP).

    Lee también:

    Más sobre:San BernardoPolicialCarabinerosRobo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Schalper plantea crear una agenda para reforzar soberanía en Magallanes: “Espero que no sigan las declaraciones al otro lado de la cordillera”

    José Antonio Kast: “Hay un tema que todavía no hemos podido solucionar, que es el desempleo”

    La Asociación de Bancos y Microsoft suscriben acuerdo para combatir el cibercrimen y el fraude digital

    Romería al Cementerio General: Carabineros eleva a 50 las personas detenidas

    Irán avisa de que responderá a los ataques de Estados Unidos golpeando instalaciones petrolíferas en la región

    CPC pone las fichas en la inversión como “punto de inflexión” para impulsar la actividad y proyecta alza del PIB sobre 3% en 2027

    Lo más leído

    1.
    Eric Goles: “Nunca estuve de acuerdo con la creación de un Ministerio de Ciencia”

    Eric Goles: “Nunca estuve de acuerdo con la creación de un Ministerio de Ciencia”

    2.
    Prisión preventiva para hombre de 73 años acusado de emitir 1.482 licencias médicas falsas

    Prisión preventiva para hombre de 73 años acusado de emitir 1.482 licencias médicas falsas

    3.
    Estudio UC advierte que cambios al SAE propuestos por el gobierno elevarían la segregación escolar y revertirían avances

    Estudio UC advierte que cambios al SAE propuestos por el gobierno elevarían la segregación escolar y revertirían avances

    4.
    No tiene colchón ni frazadas: imputado por Imperio Ámsterdam presenta cautela de garantías por condiciones en Santiago 1

    No tiene colchón ni frazadas: imputado por Imperio Ámsterdam presenta cautela de garantías por condiciones en Santiago 1

    5.
    Imperio Ámsterdam: el plan que activó el principal inversionista de MÁ Botanics tras detención de directores por tráfico

    Imperio Ámsterdam: el plan que activó el principal inversionista de MÁ Botanics tras detención de directores por tráfico

    6.
    Arrau por disturbios en romería al Cementerio General: “No son manifestantes, son delincuentes violentos”

    Arrau por disturbios en romería al Cementerio General: “No son manifestantes, son delincuentes violentos”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El hábito que aumenta el riesgo de cáncer de próstata hasta en un 30%, según un estudio

    El hábito que aumenta el riesgo de cáncer de próstata hasta en un 30%, según un estudio

    IFA 2026: robots que cambian de forma, pantallas expandibles y otros dispositivos sorprendentes

    IFA 2026: robots que cambian de forma, pantallas expandibles y otros dispositivos sorprendentes

    Científicos desarrollan un chicle que promete combatir el cáncer y el virus del papiloma humano (VPH)

    Científicos desarrollan un chicle que promete combatir el cáncer y el virus del papiloma humano (VPH)

    Cómo la respiración puede influir en la actividad cerebral y la toma de decisiones, según un estudio

    Cómo la respiración puede influir en la actividad cerebral y la toma de decisiones, según un estudio

    Servicios

    Así funciona la red de Metro este lunes 7 de septiembre: toda la red se encuentra disponible

    Así funciona la red de Metro este lunes 7 de septiembre: toda la red se encuentra disponible

    Temblor hoy, lunes 7 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 7 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    A qué hora y dónde ver a Huachipato vs. Colo Colo en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Huachipato vs. Colo Colo en TV y streaming

    Senador Flores (DC) y nuevo estado de excepción: “No podemos a cambio de vender humo en materia de seguridad, trastocar la democracia”
    Chile

    Senador Flores (DC) y nuevo estado de excepción: “No podemos a cambio de vender humo en materia de seguridad, trastocar la democracia”

    Schalper plantea crear una agenda para reforzar soberanía en Magallanes: “Espero que no sigan las declaraciones al otro lado de la cordillera”

    Romería al Cementerio General: Carabineros eleva a 50 las personas detenidas

    José Antonio Kast: “Hay un tema que todavía no hemos podido solucionar, que es el desempleo”
    Negocios

    José Antonio Kast: “Hay un tema que todavía no hemos podido solucionar, que es el desempleo”

    La Asociación de Bancos y Microsoft suscriben acuerdo para combatir el cibercrimen y el fraude digital

    CPC pone las fichas en la inversión como “punto de inflexión” para impulsar la actividad y proyecta alza del PIB sobre 3% en 2027

    El hábito que aumenta el riesgo de cáncer de próstata hasta en un 30%, según un estudio
    Tendencias

    El hábito que aumenta el riesgo de cáncer de próstata hasta en un 30%, según un estudio

    Cómo la respiración puede influir en la actividad cerebral y la toma de decisiones, según un estudio

    Científicos desarrollan un tratamiento que podría ayudar al cerebro a regenerarse después de un ACV

    “Solo pasó un susto”: la reacción de la prensa internacional al debut de Vozinha con Colo Colo por la Liga de Primera
    El Deportivo

    “Solo pasó un susto”: la reacción de la prensa internacional al debut de Vozinha con Colo Colo por la Liga de Primera

    El millonario monto que se embolsa Alejandro Tabilo tras ser eliminado por Zverev en la tercera ronda del US Open

    De ser figura en Brasil a vivir en la calle: la dramática historia de Régis Pitbull que conmueve al fútbol

    LEGO PlayStation: precio, fecha de lanzamiento y detalles del set de 1.911 piezas
    Tecnología

    LEGO PlayStation: precio, fecha de lanzamiento y detalles del set de 1.911 piezas

    IFA 2026: robots que cambian de forma, pantallas expandibles y otros dispositivos sorprendentes

    Motorola en IFA 2026: Razr 70 con Swarovski, Moto Watch Ultra y nuevo cargador Qi2

    Bad bunny hace historia en los Emmy: show de medio tiempo del Super Bowl LX rompió récord con siete premios
    Cultura y entretención

    Bad bunny hace historia en los Emmy: show de medio tiempo del Super Bowl LX rompió récord con siete premios

    Cecilia Roth: “Yo me sentí Moria Casán durante mucho tiempo”

    Kidd Voodoo a fondo: “El precio que he tenido que pagar por todo esto es bastante alto, pero creo que vale la pena”

    Irán avisa de que responderá a los ataques de Estados Unidos golpeando instalaciones petrolíferas en la región
    Mundo

    Irán avisa de que responderá a los ataques de Estados Unidos golpeando instalaciones petrolíferas en la región

    Trump sugiere cambiar el nombre del estado de Nuevo México por el de ‘Nueva América’

    Irán advierte a Corea del Sur de “graves consecuencias” si realiza un despliegue militar en el estrecho de Ormuz

    Psicosis posparto: madres que pierden el juicio
    Paula

    Psicosis posparto: madres que pierden el juicio

    Mi mascota y yo: Molly, la gata viajera

    Dos casas, distintas reglas: ¿cómo afecta a los niños?