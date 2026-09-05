Vélez pide la clasificación por secretaría ante Boca Juniors por un insólito error que involucra a Carlos Palacios

Nueva polémica en el fútbol argentino. Boca Juniors clasificó a los cuartos de final de la Copa Argentina tras igualar sin goles y eliminar a Vélez Sarsfield en los penales (4-3). Sin embargo, el Fortín realizó una denuncia formal al Tribunal de Disciplina de la AFA para impugnar el partido. ¿El motivo?, la inclusión de seis futbolistas extranjeros en la planilla oficial, siendo uno de ellos Carlos Palacios.

El equipo de Liniers informó la determinación a través de un comunicado oficial: “El Club Atlético Vélez Sarsfield informa que presentó formalmente ante el Tribunal de Disciplina de la AFA la protesta e impugnación del partido disputado el pasado 2 de septiembre frente a Boca Juniors por los octavos de final de la Copa Argentina”, comienza el escrito.

“La presentación se funda en un hecho objetivo y documentado: Boca Juniors incluyó en la planilla oficial del encuentro a seis futbolistas extranjeros cuando la normativa vigente establece un máximo de cinco habilitados para integrarla. La situación surge de la propia planilla oficial del partido y de los registros del sistema COMET de la AFA”, añade.

El Xeneize anotó a seis extranjeros en la planilla. Ellos fueron los colombianos Álvaro montero y Sebastián Villa, el uruguayo Leandro Lozano, el ecuatoriano Enner Valencia, el chileno Carlos Palacios y el paraguayo Ángel Romero. Los primeros tres fueron titulares, mientras que el goleador de la Tri y la Joya ingresaron en el complemento. El guaraní, en tanto, se quedó en la banca.

Vélez enfatizó en que no existe una discusión arbitral, sino que se trata de un incumplimiento reglamentario: “No se trata de una cuestión de interpretación ni de una discusión arbitral. Se trata del cumplimiento de una regla vigente y de una documentación oficial que acredita su incumplimiento. Por ese motivo, Vélez solicitó que se declare configurada la alineación indebida y, en consecuencia, se reconozca la clasificación de nuestra institución a los cuartos de final de la Copa Argentina”.

“Asimismo, se requirió la suspensión de los efectos deportivos de la clasificación atribuida a Boca hasta tanto exista una resolución definitiva sobre la protesta. Vélez defenderá esta posición por las vías institucionales correspondientes porque entiende que la igualdad ante las reglas no puede ser optativa”, cierra el comunicado.

Carlos Palacios anotó uno de los penales de Boca Juniors. Foto: @BocaJrsOficial (X).

¿Qué dice la norma?

La normativa de la AFA contempla dos aspectos clave. Los equipos podrán inscribir un sexto jugador en su plantilla bajo la condición de que al menos dos acrediten un mínimo de diez convocatorias en sus respectivas selecciones nacionales. No obstante, la regla establece explícitamente que solo un máximo de cinco futbolistas foráneos podrán figurar en el listado de un partido.

Por otra parte, el artículo 18 del Código Disciplinario contempla las consecuencias vinculadas con la inclusión indebida de jugadores y detalla sobre la participación de un jugador que no estaba habilitado.

En ese sentido, ahora, el Tribunal deberá resolver si la inclusión de un sexto extranjero se configura como infracción, a pesar de que este no sumó minutos. Los castigos podrían ir desde una multa hasta la descalificación.