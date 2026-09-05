A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Coquimbo Unido en TV y streaming. Foto referencial de archivo

Este sábado Universidad de Chile se mide con Coquimbo Unido en el marco de la Fecha 22 de la Liga de Primera.

Un partido con el que los azules buscan dejar atrás su caída por 1-2 ante Universidad de Concepción de la jornada anterior.

Cuándo juega U de Chile vs. Coquimbo Unido

El partido de la Universidad de Chile contra Coquimbo Unido es este sábado 5 de septiembre a las 18:00 horas.

Para este compromiso los clubes se miden en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de la Región Metropolitana.

Dónde ver a U de Chile vs. Coquimbo Unido

El partido de la Universidad de Chile contra Coquimbo Unido se transmite en el canal TNT Sports Premium .

La cobertura online de la Liga de Primera va por la plataforma HBO Max.