A qué hora y dónde ver a Everton vs. Universidad Católica en TV y streaming
Los Cruzados visitan el Estadio Sausalito por la Liga de Primera este fin de semana.
Este sábado Universidad Católica se traslada hasta Viña del Mar para enfrentar a Everton, en el marco de la fecha 22 de la Liga de Primera.
Los Cruzados buscan sumar puntos para mantenerse en lo alto de la tabla de posiciones y llegan tras una victoria por 3-2 ante O’Higgins.
No muy lejos de los primeros lugares se encuentra Everton, que viene de alzarse por 3-0 ante Deportes Limache.
Cuándo juega Everton vs. UC
El partido de Everton contra la Universidad Católica es este sábado 5 de septiembre a las 17:30 horas.
Para este compromiso los clubes se miden en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.
Dónde ver a Everton vs. UC
El partido de Everton contra la Universidad Católica se transmite en el canal TNT Sports Premium.
La cobertura online de la Liga de Primera va por la plataforma HBO Max.
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