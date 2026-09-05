A qué hora y dónde ver a Everton vs. Universidad Católica en TV y streaming. Foto referencial

Este sábado Universidad Católica se traslada hasta Viña del Mar para enfrentar a Everton, en el marco de la fecha 22 de la Liga de Primera.

Los Cruzados buscan sumar puntos para mantenerse en lo alto de la tabla de posiciones y llegan tras una victoria por 3-2 ante O’Higgins.

No muy lejos de los primeros lugares se encuentra Everton, que viene de alzarse por 3-0 ante Deportes Limache.

Cuándo juega Everton vs. UC

El partido de Everton contra la Universidad Católica es este sábado 5 de septiembre a las 17:30 horas.

Para este compromiso los clubes se miden en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.

Dónde ver a Everton vs. UC

El partido de Everton contra la Universidad Católica se transmite en el canal TNT Sports Premium .

La cobertura online de la Liga de Primera va por la plataforma HBO Max.