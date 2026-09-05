Rusia ataca Ucrania a horas de visita de emisarios de Trump: hay al menos cuatro muertos y cinco heridos. Imagen referencial.

Rusia lanzó durante la noche una serie de ataques contra distintas regiones de Ucrania, dejando al menos cuatro muertos y cinco heridos, justo antes de la prevista visita de los emisarios de la Casa Blanca Steve Witkoff y Jared Kushner a Moscú y Kyiv para intentar reactivar las negociaciones de paz.

Según informó este sábado el Ministerio de Defensa ruso, sus fuerzas atacaron dos fábricas metalúrgicas en la región de Dnipropetrovsk, instalaciones que Moscú calificó como relevantes para el abastecimiento del Ejército ucraniano.

El jefe de la Administración Militar de la región ucraniana, Oleksandr Ganzha, informó que la ofensiva dejó cuatro personas fallecidas y otras cinco heridas.

Rusia ataca Ucrania a horas de visita de emisarios de Trump: hay al menos cuatro muertos y cinco heridos. Imagen referencial.

Rusia aseguró además haber golpeado en las regiones de Odesa y Mykolaiv una estación eléctrica, un centro logístico y un barco que, según su versión, transportaba cargamento militar.

En la región de Kyiv, Moscú afirmó haber alcanzado dos instalaciones de distribución de combustible utilizadas por las Fuerzas Armadas ucranianas, además de un centro logístico y una estación de radiointeligencia.

Por otro lado, el Ministerio de Defensa ruso aseguró que sus sistemas antiaéreos derribaron durante la noche 53 drones ucranianos en siete regiones del país y en la península de Crimea, anexada por Rusia.

La visita de los emisarios de Trump

Los ataques se producen antes de la llegada de Witkoff y Kushner, enviados del Presidente estadounidense Donald Trump, cuya visita fue confirmada por fuentes oficiales tanto rusas como ucranianas.

El objetivo del viaje es intentar destrabar las negociaciones para poner fin a la guerra. Trump sostuvo que sus representantes “llevan consigo una propuesta para poner fin a la guerra”.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, aseguró que ordenó suspender los ataques contra el espacio aéreo ruso mientras dure la visita de los negociadores estadounidenses y pidió a Moscú adoptar la misma medida.

“Rusia debe hacer lo mismo (...) Nuestro objetivo es que la visita y las negociaciones con la parte estadounidense sean lo más constructivas y sustanciales posible”, afirmó.

Sin embargo, el Kremlin descartó esa posibilidad. Su portavoz, Dmitri Peskov, aseguró el viernes que no existe un acuerdo entre Moscú y Kyiv para establecer una moratoria de los bombardeos aéreos durante las conversaciones.

El presidente ruso, Vladímir Putin, manifestó su disposición a recibir a Witkoff y Kushner, aunque hasta ahora ha rechazado una eventual cumbre tripartita con Estados Unidos y Ucrania, salvo que sea para concretar un acuerdo definitivo de paz.

La visita también marcará el regreso de ambos enviados a Moscú, ciudad a la que no viajaban desde enero. De acuerdo con los antecedentes disponibles, será además su primera visita a Kyiv.

Putin ordena suspender por tres días los ataques contra Kiev

Horas después de que el Kremlin descartara una parada de los bombardeos, el presidente ruso, Vladímir Putin, ordenó suspender durante tres días los ataques contra Kiev, coincidiendo con la visita a Moscú y la capital ucraniana de los emisarios estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner.

“El presidente ruso, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, Vladímir Putin, ordenó a partir de la medianoche de hoy y durante tres días no lanzar ataques contra Kiev. Esto está relacionado con los preparativos de los contactos de los enviados estadounidenses en Kiev”, informó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

Peskov confirmó además que Ucrania comunicó a Moscú la decisión de Volodímir Zelenski de suspender sus ataques contra Rusia durante la presencia de los negociadores de Washington. La medida se conoce después de que Estados Unidos exigiera garantías de seguridad a ambos países para la visita.