A Iván Zamorano se le achinan los ojos y le brilla la mirada cuando le mencionan su paso por el fútbol español. Inmediatamente, evoca los recuerdos que acumuló en sus pasos por el Sevilla y el Real Madrid. En ambos clubes lo recuerdan con la misma intensidad que el maipucino a sus hinchas y ciudades. Reside en España, aunque tendrá que venir más seguido por el pacto que alcanzó para comentar los partidos de la Roja.

Bam Bam no vacila en comparar el salto que está dando Darío Osorio, al pasar de la liga danesa al Crystal Palace, de la Premier League, con uno de los suyos. “Los caminos son muy parecidos desde el punto de vista de que yo llegué a la liga suiza, al Saint Gallen. Fueron dos años de experiencia pura. Dos años de madurez, que me permitieron llegar a una liga mucho más exigente, como la española. Darío creo que llevaba tres años en Dinamarca y se dio cuenta de que tenía la capacidad para jugar en una liga mucho más competitiva. Llegar a la Premier League no es fácil. Si bien es cierto el Crystal Palace no es el Liverpool o no es el Manchester City, el Manchester United o el Chelsea, es un equipo que está pasando el mejor momento de su historia futbolística. A Darío le va a permitir crecer, madurar, tener la experiencia suficiente para seguir creciendo como ser humano”, sostiene a El Deportivo, en medio de un evento del Banco de Chile, Chubb y LaLiga.

Iván Zamorano: “Pude ir a la Premier, al Blackburn Rovers; hubiera hecho más goles de cabeza”

¿Está preparado?

No sé. Muchas veces depende de la personalidad, del carácter. No sabemos qué puede pasar. Lo que sí tiene es la capacidad futbolística para lograrlo y creo que ya lo demostró en la liga danesa. Le deseo lo mejor, para beneficio suyo, del Crystal Palace y de la Selección.

Tomando en cuenta su ejemplo, ¿se nota mucho el cambio desde una liga ‘chica’, por así decirlo, a una top 5?

Muchísimo. Sobre todo, tiene que ver con el ritmo, con la intensidad, con la capacidad táctica, técnica que tiene una liga como la Premier. Las exigencias van a ser distintas. En el fútbol inglés las exigencias son enormes. Sin lugar a dudas, es un bonito desafío. A los 22 años, Darío va a tener esa capacidad para estar preparado y hacer lo mejor.

Es lo que le falta a la Selección, también. Tener jugadores en esas ligas.

Bueno, sí. Lo que pasa es que nos acostumbramos, con la Generación Dorada, a que nuestros jugadores estén actuando en grandes ligas, en grandes equipos a nivel mundial. Y ellos fueron los que llevaron el peso general de lo que fueron años muy exitosos, pero recordemos, también, otros años, como, por ejemplo, las Eliminatorias para Francia 98, en que éramos tres o cuatro los que jugábamos en el extranjero. Los otros, la mayoría, jugaban en la liga chilena. Eso también hay que resaltarlo. Que si bien no tenemos, a lo mejor, muchos jugadores en el exterior, también hay que mirar a la liga chilena.

¿Alcanza?

Hay que tratar de rescatar jugadores que pueden ser útiles, que pueden ser fundamentales para un trabajo y unas Eliminatorias que van durar tres o cuatro años. Entonces, con mayor razón, tienen que estar todos preparados para dar lo mejor.

¿Tuvo alguna posibilidad de ir a la Premier League?

Sí. Al Blackburn Rovers, con Roy Hodgson.

¿Por qué no pasó?

Porque estaba en el Inter de Milán. Por eso no fui.

¿Qué hubiese tenido el Iván Zamorano versión Premier League?

En la Premier League tiran 200 centros por partido. O sea, hubiera hecho más goles de cabeza. En la liga inglesa se juega mucho con los externos, con los tipos que llegan mucho a profundidad. Los dos laterales están constantemente llegando. Yo, que era un jugador de área, imagínate lo que significaba eso.

Iván Zamorano (Foto: Andres Pérez) Andres Perez

Apura al Ingeniero

Manuel Pellegrini todavía no se decide respecto de la Selección, ¿ya es tiempo de dejar de esperarlo y tomar decisiones?

Yo no sé el pensamiento de Manuel, pero ¿hace cuánto tiempo que lo venimos buscando como el emblema para poder hacer un mejoramiento de la Selección de Chile? Y Manuel siempre ha preferido trabajar en los equipos. Para él, el día a día es muy importante. Es un entrenador muy exitoso. En cada equipo en que estuvo marcó una etapa, un legado. Entonces, creo que prefiere quedarse en el Betis.

¿Quién tiene que cortar el queso ahí? ¿La ANFP debe tomar una decisión o Pellegrini decir que no quiere venir a Chile?

Es que no sé quién, pero hay que hacerlo. Llevamos nueve meses sin técnico. Nueve meses desde que terminaron las Eliminatorias y no podemos elegirlo. Ecuador terminó el Mundial, renunció el técnico y creo que al mes tenían uno nuevo. Entonces, algo está pasando o algo estamos haciendo mal. Tenemos que tomar decisiones contundentes, claras, que signifiquen una planificación, una nueva estructura para tratar de que el fútbol chileno mejore.

La recomendación de Fernando Ortiz

A propósito de renovaciones, ¿Colo Colo debe acelerar la de Fernando Ortiz?

No sé en qué proceso está eso, pero creo que ha sido un año espectacular para Colo Colo, que ojalá termine con el campeonato, con el título. No es fácil sacarle 16 puntos al segundo, jugar de la forma en que lo está haciendo Colo Colo o el trabajo que se está haciendo con jóvenes que están demostrando que tienen pasta para estar en Colo Colo. Ahí hay un trabajo serio, profesional y, sin lugar a dudas, partiría diciéndole a Mosa que hay que renovarlo. Sí o sí.

Acertó con la recomendación, está claro. ¿Cómo fue eso, que nunca lo ha especificado?

Es mérito de la dirigencia de Colo Colo y del Tano Ortiz. Si bien es cierto tenemos una cercanía y lo conocía a la perfección, porque había estado muchas veces con él y por el trabajo que venía realizando en el América, después todo lo que está viviendo es mérito de él, de Mosa, de la directiva por elegirlo. Y del hincha, que, al principio, le faltaba un poco más de paciencia. Pero mira lo que ha logrado.

Fernando Ortiz, técnico de Colo Colo (Foto: Photosport) FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Quiero ser más específico. ¿Existió ese llamado suyo para avalarlo?

No, pero sí hablé con el Tano.

¿Para recomendarle Colo Colo?

Para decirle que Colo Colo es el equipo más grande de Chile y que, sin lugar a dudas, era una gran responsabilidad. Y mira cómo la ha asumido.

Tomando ese concepto ¿Fue irresponsable Javier Correa con lo que hizo en el Superclásico?

Fue responsable del triunfo y del 2-1 sobre Universidad de Chile.

¿Y del gesto?

Son gestos personales, que hay que tomarlos como tales. Cuando se es el 9 de Colo Colo lo miran un poquito más allá.

Al revés, ¿la U está institucionalizando una práctica, la de llevar a los tribunales este tipo de situaciones?

Yo creo que Colo Colo lo último que debería experimentar es preocuparse de las cosas que haga la U. Estamos viviendo una etapa importantísima, somos líderes, a 16 puntos del segundo, el equipo está jugando extraordinario, están saliendo cada vez más jóvenes, que tienen ese espíritu de Colo Colo. Eso es de lo que tiene que preocuparse. No de la U que denuncia o que está en otra faceta.