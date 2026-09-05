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    Chile resurge en el mapa de Inglaterra, pero abandona la Serie A luego de tres décadas

    Tras una temporada sin representación en la Premier, Darío Osorio y Marcelino Núñez reflotan la presencia nacional en la mejor liga del mundo. Por contraparte, no hay criollos en la primera división italiana, lo que no sucedía desde el curso 95-96.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Chile resurge en el mapa de Inglaterra, pero abandona la Serie A luego de tres décadas.

    El día de cierre del libro de pases en las grandes ligas de Europa le trajo un regalo a Darío Osorio. Siendo la carta más exportable del Midtjylland, el oriundo de Hijuelas dio el salto más importante de su carrera, hasta la fecha: llegar a la Premier League. El Crystal Palace es el nuevo hábitat del mediocampista, quien se integró en calidad de cedido por una temporada y con obligación de compra para 2027.

    “Estoy muy ilusionado, es un sueño que tenía desde pequeño y estoy con muchas ganas de poder jugar”, apuntó el canterano de la U, en sus primeras palabras como jugadores de Las Águilas. Es el 19º futbolista chileno en la era Premier (desde 1992-1993).

    El fichaje de Osorio en el club londinense se suma al ascenso de Marcelino Núñez con Ipswich Town, agrandando la presencia del fútbol chileno en la mejor liga del mundo. Hay un cambio importante entre una temporada y otra. La Premier pasada no tuvo a ningún chileno, lo que perfectamente se puede leer como un reflejo de la selección colista de las Eliminatorias Sudamericanas. No obstante, para el curso 26-27 hubo un vuelco. El próximo 12 de septiembre se puede dar el choque entre Núñez y Osorio, porque Crystal Palace recibe al Ipswich.

    Hace tres temporadas que la primera división inglesa no contaba con dos jugadores chilenos. En la liga 2023-2024 estuvieron Ben Brereton, en Sheffield United, y Lawrence Vigouroux, en Burnley. Si la referencia se remite a futbolistas nacidos en Chile, hay que retroceder a 2018-2019, cuando participaban Alexis Sánchez, en Manchester United, y Claudio Bravo, en el City. Eran tiempos en que los íconos de la Generación Dorada eran parte de la elite.

    Con el mercado de transferencias cerrado en las cinco principales competencias del Viejo Continente, el panorama completo muestra a cinco representantes nacionales. Al igual que en la máxima categoría de Inglaterra, LaLiga, de España, también cuenta con dos miembros.

    Son cinco los jugadores chilenos en las 5 grandes ligas de Europa en 2026-2027.

    Uno es Gabriel Suazo, en el Sevilla. Luego de salvarse del descenso en el torneo pasado, el cuadro andaluz se ha reconfigurado, lo que ha desencadenado en que el lateral izquierdo sea el capitán. El otro es Lucas Cepeda, en el Elche. El formado en Wanderers ha tenido presencia en los primeros tres juegos de los ilicitanos, aunque no como titular. Promedia 26’ por cotejo.

    Completa la lista Francisco Sierralta, en el Auxerre de Francia. El zaguero ha arrastrado una larga inactividad. Hasta antes de la nueva fecha de la Ligue 1, su última presentación fue el 9 de junio, en un amistoso de la Roja ante RD Congo, previo al Mundial.

    Fuera de la Serie A

    El cambio más radical es la retirada de la legión en la Serie A italiana. La ausencia de nacionales en el Calcio llega a ser histórica. De los tres que estaban en el curso anterior, todos tienen hoy otros desafíos. Guillermo Maripán dejó Torino para fichar en Internacional de Porto Alegre, mientras que Felipe Loyola descendió a la B con el Pisa. El tercero es el juvenil Matías Pérez, cedido por el Lecce a Deportes La Serena.

    El paisaje es absolutamente distinto al que se dio, por ejemplo, en la temporada 2012-2013, donde llegaron a estar 12 criollos: Arturo Vidal y Mauricio Isla en la Juventus, David Pizarro y Matías Fernández en la Fiorentina, Jaime Valdés en el Parma y Mauricio Pinilla en Cagliari, por citar algunos. Hay que ir tres décadas atrás para encontrar una campaña del Calcio sin chilenos. Fue en la liga 1995-1996.

    Fue precisamente a mediados del ‘96 cuando Iván Zamorano fichó en el Inter de Milán, que sería el comienzo de un extenso idilio entre los jugadores chilenos y el campeonato transalpino. Posteriormente se uniría Marcelo Salas a la Lazio y la Serie A se convertiría en una estación fija para seguir a los nacionales. Hoy ya no lo es.

    Lee también:

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