Traspaso de Darío Osorio se mete entre los cinco precios más altos pagados en la historia por jugadores chilenos

Después de tres temporadas en el Midtjylland de Dinamarca, Darío Osorio dio el salto, el más importante en su carrera. En el último día de la ventana de mercado del verano boreal, Crystal Palace de la Premier League oficializó la llegada del extremo chileno a la capital inglesa. Una transferencia que marca una cifra histórica, tanto en el torneo escandinavo como en la realidad chilena.

“Un nuevo capítulo comienza. De Chile al sur de Londres. Una nueva camiseta. Un nuevo desafío. Un nuevo hogar. Ahora es cuando empieza. Vamos allá”, así resumieron las redes sociales el arribo del futbolista oriundo de Hijuelas.

Y es que las Águilas tuvieron que vencer la puja de varias instituciones para asegurar el concurso del futbolista formado en Universidad de Chile. Al menos cuatro clubes del torneo británico, además del Milan de Italia, ya había movido pieza antes de los capitalinos. Incluso, el club debió pedir una prórroga para inscribir al exfutbolista azul.

DaTodo para complacer las exigencias del cuadro de Jutlandia Central, el cual ya había puesto un piso mínimo de 23 millones de dólares para dejar partir a uno de los principales prospectos de su proyecto deportivo.

“Darío Osorio se une al equipo de la Premier League y ganadores de la Conference League de la temporada pasada, Crystal Palace, en un acuerdo de cesión con obligación de compra. Gracias por todo, Darío. Te deseamos lo mejor en la liga más grande del mundo”, resumió la institución de los Lobos en sus redes sociales para despedir al sudamericano.

En la historia

De acuerdo con la información registrada en la península escandinava, el futbolista arriba a la capital británica en una cesión de una temporada, con un cargo de 2,3 millones de dólares. Al final de ese ciclo, la escuadra inglesa se compromete a pagar una cifra que supera los 30 millones de dólares fijos, incluida la cesión.

Además de eso, el equipo del Palacio de Cristal fijó una suma cercana a los 4,5 millones de la misma moneda por variables, entre ellas títulos, objetivos trazados previamente, además de clasificaciones a copas europeas. Es decir, una operación que en total demanda una inversión de casi 35 millones, de los cuales el 10% llegarán a la contabilidad de Azul Azul.

Una negociación total que pone a Osorio como el precio más elevado en la historia salido desde Dinamarca, después de la venta del volante de contención ghanés Caleb Yirenkyi, quien hace solo tres semanas fue transferido del Nordsjaelland al Coventry inglés, escuadra recién ascendida, previo pago de 31,2 millones de la moneda estadounidense.

No solo eso, ya que el fichaje de Osorio por el Palace se inscribe en el quinto precio más alto de un futbolista chileno en cualquier mercado. Como pago efectivo, la venta más cara la protagoniza Alexis Sánchez, quien se marchó desde Barcelona de España a Arsenal de Inglaterra tras depositar 52 millones de dólares de la época, en 2014.

Tres años antes, los catalanes habían comprometido 48 millones para sacar al Dilla de Udinese de Italia, en 2011. Tercero está el traspaso de Arturo Vidal desde la Juventus de Italia a Bayern Múnich en 2015, previo pago de 45 millones, cuatro más que el traspaso de Sánchez de Arsenal a Manchester United, en enero de 2018.