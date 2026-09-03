Nvidia se expande en el mercado de la IA y acuerda la compra de Hugging Face por casi US$ 13.000 millones

Jensen Huang la neutralidad de la plataforma tras el cambio de dueño.

Nvidia amplía su presencia en el mundo de la inteligencia artificial y anunció este jueves que acordó comprar Hugging Face. Según anunció este jueves el fundador y CEO de la compañía, Jensen Huang, en una publicación firmada por él mismo en el blog corporativo del fabricante de chips, la operación rozó los US$ 13.000 millones

“Me entusiasma anunciar que Nvidia acordó adquirir Hugging Face por US$ 12.930.300.000”, escribió Huang sin dar mayores detalles financieros de la operación.

Se trata de la mayor adquisición de la historia de la empresa que diseña chips avanzados que impulsan la IA.

“Juntos vamos a escalar la plataforma de Hugging Face, fortalecer su infraestructura y ampliar el acceso a la IA para desarrolladores e instituciones en todo el mundo”, agregó.

Hugging Facees una plataforma y comunidad de código abierto especializada en inteligencia artificial y aprendizaje automático, que funciona como un repositorio central para compartir modelos, conjuntos de datos y aplicaciones.

La operación lleva a Nvidia, hasta ahora concentrada en el hardware que sostiene el auge de la inteligencia artificial, hacia el control de la principal infraestructura de distribución de modelos abiertos.

Nvidia y Hugging Face

Según los datos entregados por la propia compañía en el anuncio, más de 18 millones de desarrolladores, investigadores y creadores usan Hugging Face para compartir más de 3 millones de modelos, 500.000 conjuntos de datos y 1 millón de aplicaciones. Más de 200.000 empresas recurren a la plataforma para descubrir, evaluar, personalizar y desplegar sistemas de IA.

Huang dedicó buena parte del texto a comprometer la neutralidad de la plataforma tras el cambio de dueño, el punto más sensible para la comunidad que la utiliza.

“Hugging Face seguirá siendo una plataforma abierta para todo el ecosistema de IA”, afirmó el ejecutivo.

“ Los desarrolladores elegirán los modelos que quieran , los frameworks que quieran, las nubes y los proveedores de servicios de inferencia que quieran y las plataformas de computación que quieran. No se requerirá computación de Nvidia para construir sobre Hugging Face o desplegar a través de Hugging Face”, agregó en el blog.

En la misma línea, el ejecutivo sostuvo que la plataforma continuará soportando modelos de código abierto y de pesos abiertos de todo el ecosistema y de cualquier desarrollador de modelos, además del desarrollo y despliegue multinube y multiacelerador.

El anuncio también describe la relación previa entre ambas compañías. Según Nvidia, la empresa es el mayor contribuyente de modelos y datos abiertos en Hugging Face, con más de 500 modelos y más de 250 conjuntos de datos abiertos publicados en la plataforma.

Modelos abiertos

Huang enmarcó la compra en su defensa pública de los modelos de pesos abiertos. En el texto recordó que hace poco coescribió una carta abierta sobre la importancia de los pesos abiertos para la economía de la IA, junto a líderes de la industria, con el argumento de que amplían el acceso a la tecnología y ayudan a que el liderazgo en IA quede distribuido entre compañías, instituciones y comunidades.

“La IA avanza más rápido cuando las personas pueden construir juntas”, escribió.

Sobre el origen de la transacción, el CEO de Nvidia indicó que la iniciativa vino desde el lado de Hugging Face.

“Me honra que Clem haya acudido a mí mientras consideraba el próximo capítulo de Hugging Face y haya creído que Nvidia sería un gran hogar para la compañía, su comunidad y el futuro de los modelos abiertos”, señaló, en referencia a Clément Delangue, cofundador y CEO de la plataforma, a quien mencionó junto a los también fundadores Julien Chaumond y Thomas Wolf.

Huang agregó que el equipo de Hugging Face mantendrá su marca, reconocida por el emoji de la cara abrazando.