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    Senadora Vodanovic (PS) critica manejo del gobierno ante plan para matar al alcalde White: “No se le ha tomado el peso”

    La presidenta del PS calificó la reforma constitucional en seguridad como "vergonzosa" ante las críticas que ha recibido, señalando a su vez que el plan contra el alcalde White "marca un antes y un después".

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva
    Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    La senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, abordó esta jornada la situación del alcalde de San Bernardo, Christopher White, luego de que se conociera la existencia de un plan, encabezado por el delincuente conocido como “Indio Juan”, para atentar en su contra.

    Consultada al respecto por Radio ADN, la senadora criticó cómo se ha abordado el tema por parte del gobierno, señalando que esto no es una simple nueva amenaza, “no es uno más al que le llegó una carta o un mensaje por redes sociales”.

    Aquí lo que ha descubierto la Fiscalía es algo que para mí marca un antes y un después: es un plan diseñado para asesinar a alguien y esa persona es una autoridad electa democráticamente”, afirmó tajante.

    Esto se hace de parte el crimen organizado, añadió, “como una señal” para dar una muestra “del poder que tienen y también de lo que significa atemorizar a la población y a las propias autoridades que luchan contra el crimen organizado”.

    Entonces creo que de verdad es una cosa que me parece que no se le ha tomado el peso”, sostuvo.

    En esta línea, indicó que eximía de este caso al Presidente Kast “porque entendemos que está una labor que es propia de un jefe de Estado que es la defensa de la soberanía y estoy muy de acuerdo en que el Presidente haya estado en el Estrecho de Magallanes”, sin embargo, criticó, “frente a un hecho de esta gravedad que el ministro de Seguridad (Martín Arrau) se haya demorado dos días enteros en ir, lo encuentro inaudito”.

    “No entiendo qué cosa más importante puede haber tenido el ministro de Seguridad que hacerse presente antes de ayer, el día que le comunicaron al alcalde White esto, no sólo como un gesto que también lo considero importante, un gesto humano, un gesto político, sino con medidas efectivas”, señaló.

    Y cotninuó: “Yo creo que tenemos un problema complejo en el Ministerio de Seguridad. La primera ministra (Trinidad Steinert) evidentemente -y yo lo lamento, porque tenía una experiencia que hacía pensar que podría haber sido un muy buen aporte para esa cartera- no lo fue”, señaló. “Ella dijo también ‘aquí no hay un plan de seguridad’, y efectivamente no hay ningún plan de seguridad”.

    En esta línea, con respecto a la reforma constitucional en seguridad que presentó el ministro Arrau al Congreso, indicó la parlamentaria, “creo que tiene un solo calificativo: vergonzoso”.

    “Porque un proyecto de ley que recibe críticas de todos los sectores políticos, de todos, de todos los académicos, de todos los constitucionalistas, quiere decir que realmente es algo que no está hecho con la prolijidad que se requiere para un tema tan importante como este”, sentenció.

    “Creo que tenemos un problema, porque aquí lo que nosotros como chilenos esperamos no es tener un ministro que esté yendo a los operativos, que esté yendo al Metro a buscar a la gente (...) lo que necesitamos son operativos donde está el crimen, donde está el alto poder de fuego, donde están realmente las personas que están manejando el crimen organizado. Y no se ve aquello”, sostuvo la senadora.

    “Mi sensación, no de ahora, sino desde hace bastante tiempo, es un agobio, porque veo que esto no va para ninguna parte”, concluyó.

    Más sobre:PolíticaPaulina VodanovicChristopher WhitePS

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