SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Golpe a Los Soto: banda dedicada al contrabando de cigarros y su distribución en ferias libres

    Se incautaron armas de fuego, fuegos de artificio y más de mil cartones en una acción de la PDI y la Fiscalía Occidente.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    En el Cuartel General de la Policía de investigaciones (PDI) en Santiago, la mañana de este jueves, se entregaron detalles de la detención de los integrantes del clan Los Soto, una banda dedicada al contrabando de cigarros y a su distribución en ferias libres de San Bernardo, San Miguel, La Pintana y Estación Central.

    Cuatro personas vinculadas a la estructura investigada fueron detenidas en momentos previos a realizar labores de abastecimiento de las mercancías en una acción conjunta de la PDI y la Fiscalía Occidente.

    Además, se incautaron más de mil cartones de cigarrillos, armas de fuego, municiones, dinero en efectivo, droga, vehículos y más de mil artefactos pirotécnicos.

    El prefecto Mauricio Fuentes, jefe de la Bicrim Cerrillos de la PDI, junto al fiscal jefe de Flagrancia Occidente, Patricio Rosas, informaron de este procedimiento.

    El fiscal Rosas destacó la mercancía incautada corresponde a “cigarros de procedencia extranjera, que no solamente no cancelaron los tributos al Estado de Chile para poder ingresar y ser comercializados, sino que, tal vez lo que es igual o peor, no tienen ninguna certificación sanitaria”.

    “El contenido de esas cajetillas, al momento de ser consumidas por parte del destinatario final, no tiene ninguna certificación a nivel de salud en relación a la peligrosidad que de hecho ya tiene la nicotina”, advirtió.

    Por otro lado, el persecutor hizo ver que esta organización familiar también operaba en el mercado ilícito de la pirotecnia.

    “La pirotecnia podría parecer un ejercicio lúdico, inocuo, pero en realidad son elementos prohibidos por la Ley de Control de Armas y tienen una sanción penal asociada”, puntualizó.

    Además, fueron incautadas tres armas de fuego en distintos domicilios. Dos de ellas con el número de serie borrado.

    “Respecto de los detenidos, pasaron a control de la detención ayer, detención que fue declarada legal por parte del Juzgado de Garantía de San Bernardo y respecto del cual, tres de los cuatro imputados permanecen privados de libertad”, precisó el fiscal.

    Dos quedaron en prisión preventiva, uno permanece detenido mientras se resuelve la apelación del Ministerio Público y una mujer embarazada quedó con arresto domiciliario parcial.

    “El mensaje tiene que ser claro, la investigación penal va dirigida a desbaratar, a desarticular, con formaciones como esta, un clan familiar, compuesto de un padre de familia, sus dos hijos y su nuera, respecto de los cuales mantenían como giro criminal estas tres actividades ilícitas, el comercio de cigarros clandestinos y de contrabando, armas de fuego, entre ellas dos sin número de serie o con el número de serio borrado, y la tercera línea, la pirotecnia”, expuso el fiscal Rosas.

    Más sobre:PolicialPDILos SotoFiscalía OccidenteDelincuenciaSeguridadContrabando de cigarros

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Mario Amorós, autor español: “Sobre la muerte de Neruda sigo esperando las conclusiones de la justicia chilena”

    Macías dice que los reparos a la licitación de stock de afiliados en AFP deben incluir propuestas para bajar las comisiones

    Rusia enfoca ataques contra red ferroviaria de Ucrania: La columna vertebral del transporte del país

    Irán reclama a Estados Unidos que “acepte los hechos” y “retire” a sus militares desplegados en Medio Oriente

    Emilio de la Cerda, subsecretario del Patrimonio: “Tenemos caricaturas que señalan que en Chile no tenemos nada valioso”

    Gepe transforma BOMBA CHAYA en carnaval andino junto a Fuerza Maestra

    Lo más leído

    1.
    Diputados UDI buscan incluir período entre el estallido social y la Convención Constitucional en asignatura de Historia de enseñanza media

    Diputados UDI buscan incluir período entre el estallido social y la Convención Constitucional en asignatura de Historia de enseñanza media

    2.
    A seis meses de su inauguración, monumento a Gabriela Mistral en Plaza Baquedano convive con golpes de skates y los grafitis

    A seis meses de su inauguración, monumento a Gabriela Mistral en Plaza Baquedano convive con golpes de skates y los grafitis

    3.
    Cómo fue que la Fiscalía Oriente logró detener el fraude más grande contra Fonasa por emisión de licencias médicas falsas

    Cómo fue que la Fiscalía Oriente logró detener el fraude más grande contra Fonasa por emisión de licencias médicas falsas

    4.
    Alerta alimentaria por Listeria: Minsal llama a no consumir pasta de jamón de conocido supermercado

    Alerta alimentaria por Listeria: Minsal llama a no consumir pasta de jamón de conocido supermercado

    5.
    Juan Pablo Hermosilla logra rebajar sanción, pero no se salva de reproche ético por litigar por la prensa en caso Audio

    Juan Pablo Hermosilla logra rebajar sanción, pero no se salva de reproche ético por litigar por la prensa en caso Audio

    6.
    Desfile estilo Parada Militar y La Moneda de verde: Carabineros afina detalles para celebrar en grande su centenario

    Desfile estilo Parada Militar y La Moneda de verde: Carabineros afina detalles para celebrar en grande su centenario

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    5 juegos recomendados para gamers

    5 juegos recomendados para gamers

    Servicios

    Temblor hoy, viernes 4 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 4 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Así funciona la red de Metro este viernes 4 de septiembre: estación San José de la Estrella en L4 funciona como estación común

    Así funciona la red de Metro este viernes 4 de septiembre: estación San José de la Estrella en L4 funciona como estación común

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Emilio de la Cerda, subsecretario del Patrimonio: “Tenemos caricaturas que señalan que en Chile no tenemos nada valioso”
    Chile

    Emilio de la Cerda, subsecretario del Patrimonio: “Tenemos caricaturas que señalan que en Chile no tenemos nada valioso”

    Canciller evita abordar dichos de Milei sobre política interna y destaca ratificación de la soberanía del Estrecho de Magallanes

    Alcaldesa Pizarro y agenda de seguridad: “Nos sentimos abandonados por parte del Estado”

    Macías dice que los reparos a la licitación de stock de afiliados en AFP deben incluir propuestas para bajar las comisiones
    Negocios

    Macías dice que los reparos a la licitación de stock de afiliados en AFP deben incluir propuestas para bajar las comisiones

    Estados Unidos creó 162.000 empleos en agosto, más del triple de lo que esperaba el mercado

    Juan Claro renuncia al directorio de Agrosuper a menos de un mes de su salida de Antofagasta Minerals

    Anticipan el retorno de la lluvia en el norte y la zona central: cuándo y qué regiones serán afectadas
    Tendencias

    Anticipan el retorno de la lluvia en el norte y la zona central: cuándo y qué regiones serán afectadas

    Científicos desarrollan una herramienta para ayudar a diferenciar el “síndrome del corazón roto” de un infarto

    Qué es el viento puelche, el fenómeno que afectará al centro-sur todo el fin de semana con rachas de hasta 100 km/h

    “Es una decisión personal”: campeón del mundo con España se retira de la selección a los 31 años
    El Deportivo

    “Es una decisión personal”: campeón del mundo con España se retira de la selección a los 31 años

    El extacante brasileño que enseñó a cabecear a Cristiano Ronaldo: “Algo aprendió, tanto que lleva casi mil goles”

    La sorprendente confesión de Vozinha: “Mi mamá no quería que viniera a Chile; no tenía un buen presentimiento”

    Lenovo presenta sus nuevos Yoga Pro 9n y Yoga 9n 2 en 1 con NVIDIA RTX Spark e inteligencia artificial
    Tecnología

    Lenovo presenta sus nuevos Yoga Pro 9n y Yoga 9n 2 en 1 con NVIDIA RTX Spark e inteligencia artificial

    IFA 2026: Lenovo presenta los nuevos IdeaPad Vibe e IdeaCentre AIO i con IA, Snapdragon y AMD Ryzen

    Lenovo renueva su oferta gamer de entrada con los nuevos portátiles LOQ Essential y monitores Legion

    Mario Amorós, autor español: “Sobre la muerte de Neruda sigo esperando las conclusiones de la justicia chilena”
    Cultura y entretención

    Mario Amorós, autor español: “Sobre la muerte de Neruda sigo esperando las conclusiones de la justicia chilena”

    Gepe transforma BOMBA CHAYA en carnaval andino junto a Fuerza Maestra

    “Mariana Di Girolamo ofrece una interpretación encantadora”: la crítica alaba cinta filmada en Rapa Nui

    Rusia enfoca ataques contra red ferroviaria de Ucrania: La columna vertebral del transporte del país
    Mundo

    Rusia enfoca ataques contra red ferroviaria de Ucrania: La columna vertebral del transporte del país

    Irán reclama a Estados Unidos que “acepte los hechos” y “retire” a sus militares desplegados en Medio Oriente

    Meloni celebra que su gobierno es el más longevo de la historia de Italia y reivindica la coalición de derechas

    Mi mascota y yo: Molly, la gata viajera
    Paula

    Mi mascota y yo: Molly, la gata viajera

    Dos casas, distintas reglas: ¿cómo afecta a los niños?

    Hablemos de amor: amar lejos de casa