Golpe a Los Soto: banda dedicada al contrabando de cigarros y su distribución en ferias libres

En el Cuartel General de la Policía de investigaciones (PDI) en Santiago, la mañana de este jueves, se entregaron detalles de la detención de los integrantes del clan Los Soto, una banda dedicada al contrabando de cigarros y a su distribución en ferias libres de San Bernardo, San Miguel, La Pintana y Estación Central.

Cuatro personas vinculadas a la estructura investigada fueron detenidas en momentos previos a realizar labores de abastecimiento de las mercancías en una acción conjunta de la PDI y la Fiscalía Occidente.

Además, se incautaron más de mil cartones de cigarrillos, armas de fuego, municiones, dinero en efectivo, droga, vehículos y más de mil artefactos pirotécnicos.

El prefecto Mauricio Fuentes, jefe de la Bicrim Cerrillos de la PDI, junto al fiscal jefe de Flagrancia Occidente, Patricio Rosas, informaron de este procedimiento.

El fiscal Rosas destacó la mercancía incautada corresponde a “cigarros de procedencia extranjera, que no solamente no cancelaron los tributos al Estado de Chile para poder ingresar y ser comercializados, sino que, tal vez lo que es igual o peor, no tienen ninguna certificación sanitaria”.

“El contenido de esas cajetillas, al momento de ser consumidas por parte del destinatario final, no tiene ninguna certificación a nivel de salud en relación a la peligrosidad que de hecho ya tiene la nicotina”, advirtió.

Por otro lado, el persecutor hizo ver que esta organización familiar también operaba en el mercado ilícito de la pirotecnia.

“La pirotecnia podría parecer un ejercicio lúdico, inocuo, pero en realidad son elementos prohibidos por la Ley de Control de Armas y tienen una sanción penal asociada”, puntualizó.

Además, fueron incautadas tres armas de fuego en distintos domicilios. Dos de ellas con el número de serie borrado.

“Respecto de los detenidos, pasaron a control de la detención ayer, detención que fue declarada legal por parte del Juzgado de Garantía de San Bernardo y respecto del cual, tres de los cuatro imputados permanecen privados de libertad”, precisó el fiscal.

Dos quedaron en prisión preventiva, uno permanece detenido mientras se resuelve la apelación del Ministerio Público y una mujer embarazada quedó con arresto domiciliario parcial.

“El mensaje tiene que ser claro, la investigación penal va dirigida a desbaratar, a desarticular, con formaciones como esta, un clan familiar, compuesto de un padre de familia, sus dos hijos y su nuera, respecto de los cuales mantenían como giro criminal estas tres actividades ilícitas, el comercio de cigarros clandestinos y de contrabando, armas de fuego, entre ellas dos sin número de serie o con el número de serio borrado, y la tercera línea, la pirotecnia”, expuso el fiscal Rosas.