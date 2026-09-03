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    Los octavos de final de la Copa Chile tienen fecha y hora: cuándo y con quién juegan Colo Colo, la U y la UC

    La ronda de los 16 mejores se agendó para después de las Fiestas Patrias y los tres equipos de mayor convocatoria definirán sus llaves de local.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    Colo Colo y Audax Italiano se volverán a encontrar en la Copa Chile. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport. DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

    Mientras en la Liga de Primera se vive una lucha entre varios equipos por ver quién secunda a Colo Colo con la ilusión de conseguir el cupo la Copa Libertadores, la Copa Chile asoma como una alternativa más para obtener boletos para una copa internacional.

    Certamen que ya tiene programada su fase de octavos de final para después de las celebraciones nacionales y que se definirá en pocos días. Esto porque las llaves de ida se jugarán entre el 22 y el 24 de septiembre y las revanchas están agendadas para el 25, 26 y 27 del mismo mes (excepto una, ver recuadro).

    Colo Colo se volverá a encontrar con Audax Italiano, el equipo al cual goleó el fin de semana pasado, con gran actuación de Javier Correa. El delantero argentino no tendrá problemas para disputar este cruce pues no sólo es una competencia diferente, sino que su suspensión de dos fechas por gestos obscenos en el Superclásico, ya estará saldada.

    En tanto, Universidad Católica se medirá con Unión La Calera y su par, Universidad de Chile, lo hará con Everton. Los tres equipos de mayor convocatoria, partirán sus duelos de visita y definirán de local por haber sido primeros de sus grupos. De avanzar las mencionadas instituciones, podría haber un Clásico Universitario en semifinales y el Cacique sólo se encontraría con uno de ellos en una hipotética final.

    Cabe recordar también que en esta justa hay equipos de la Liga de Ascenso (5) y uno de los cruces será protagonizado por dos de ellos, se trata del duelo de los nortinos Deportes Iquique y Deportes Antofagasta. Pero lamentablemente, por reglas de la Conmebol, los equipos de la categoría de plata no pueden participar de la Copa Libertadores ni de la Sudamericana, por lo que si son campeones, sólo recibirán un premio en dinero que corresponde al 50% de las ganancias del partido final.

    Eso sí, quién resulte vencedor, no importando su división, disputará la Supercopa 2027, con el primero y el segundo de la Liga de Primera y el ganador de la Copa de la Liga, cuya final se disputará en una fecha por definir y en la cual participarán Coquimbo Unido y O’Higgins de Rancagua.

    La programación de los octavos de final de la Copa Chile

    DíaHorarioEquiposEstadio
    22 de septiembre18:00Deportes Puesto Montt vs. ÑublenseChinquihue
    22 de septiembre20:30Cobreloa vs. Coquimbo UnidoZorros del Desierto
    22 de septiembre20:30Audax Italiano vs. Colo ColoPor confirmar
    23 de septiembre18:00Curicó Unido vs. Deportes ConcepciónLa Granja
    23 de septiembre20:30Deportes Iquique vs. Deportes AntofagastaTierra de Campeones
    23 de septiembre20:30Unión La Calera vs. Universidad CatólicaNicolás Cahuán
    24 de septiembre18:00O’Higgins vs. Deportes Santa CruzEl Teniente
    24 de septiembre20:30Everton vs. Universidad de ChileSausalito

    Las revanchas

    DíaHorarioEquiposEstadios
    7 de octubre19:00Coquimbo Unido vs. CobreloaSánchez Rumoroso
    25 de Septiembe20:00Colo Colo vs. Audax ItalianoMonumental
    26 de septiembre17:30Universidad Católica vs. Unión La CaleraClaro Arena
    26 de septiembre20:00Ñublense vs. Deportes Puerto MonttNelson Oyarzún
    27 de septiembre12:30Deportes Antofagasta vs. Deportes IquiqueCalvo y Bascuñán
    27 de septiembre15:00Deportes Concepción vs. Curicó UnicoEster Roa
    27 de septiembre17:30Universidad de Chile vs. EvertonEstadio Nacional
    27 de septiembre20:00Deportes Santa Cruz vs. O’HigginsJoaquín Muñoz

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