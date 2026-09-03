Los octavos de final de la Copa Chile tienen fecha y hora: cuándo y con quién juegan Colo Colo, la U y la UC

Mientras en la Liga de Primera se vive una lucha entre varios equipos por ver quién secunda a Colo Colo con la ilusión de conseguir el cupo la Copa Libertadores, la Copa Chile asoma como una alternativa más para obtener boletos para una copa internacional.

Certamen que ya tiene programada su fase de octavos de final para después de las celebraciones nacionales y que se definirá en pocos días. Esto porque las llaves de ida se jugarán entre el 22 y el 24 de septiembre y las revanchas están agendadas para el 25, 26 y 27 del mismo mes (excepto una, ver recuadro).

Colo Colo se volverá a encontrar con Audax Italiano, el equipo al cual goleó el fin de semana pasado, con gran actuación de Javier Correa. El delantero argentino no tendrá problemas para disputar este cruce pues no sólo es una competencia diferente, sino que su suspensión de dos fechas por gestos obscenos en el Superclásico, ya estará saldada.

En tanto, Universidad Católica se medirá con Unión La Calera y su par, Universidad de Chile, lo hará con Everton. Los tres equipos de mayor convocatoria, partirán sus duelos de visita y definirán de local por haber sido primeros de sus grupos. De avanzar las mencionadas instituciones, podría haber un Clásico Universitario en semifinales y el Cacique sólo se encontraría con uno de ellos en una hipotética final.

Cabe recordar también que en esta justa hay equipos de la Liga de Ascenso (5) y uno de los cruces será protagonizado por dos de ellos, se trata del duelo de los nortinos Deportes Iquique y Deportes Antofagasta. Pero lamentablemente, por reglas de la Conmebol, los equipos de la categoría de plata no pueden participar de la Copa Libertadores ni de la Sudamericana, por lo que si son campeones, sólo recibirán un premio en dinero que corresponde al 50% de las ganancias del partido final.

Eso sí, quién resulte vencedor, no importando su división, disputará la Supercopa 2027, con el primero y el segundo de la Liga de Primera y el ganador de la Copa de la Liga, cuya final se disputará en una fecha por definir y en la cual participarán Coquimbo Unido y O’Higgins de Rancagua.

La programación de los octavos de final de la Copa Chile

Día Horario Equipos Estadio 22 de septiembre 18:00 Deportes Puesto Montt vs. Ñublense Chinquihue 22 de septiembre 20:30 Cobreloa vs. Coquimbo Unido Zorros del Desierto 22 de septiembre 20:30 Audax Italiano vs. Colo Colo Por confirmar 23 de septiembre 18:00 Curicó Unido vs. Deportes Concepción La Granja 23 de septiembre 20:30 Deportes Iquique vs. Deportes Antofagasta Tierra de Campeones 23 de septiembre 20:30 Unión La Calera vs. Universidad Católica Nicolás Cahuán 24 de septiembre 18:00 O’Higgins vs. Deportes Santa Cruz El Teniente 24 de septiembre 20:30 Everton vs. Universidad de Chile Sausalito

Las revanchas