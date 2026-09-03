Persecución policial en Maipú tras robo a camión de cigarros termina con choque, una persona fallecida y cuatro detenidos
Desde la Fiscalía Occidente se informó que el fallecido iba en un vehículo que fue impactado por los asaltantes en su intento de escape.
Una persecución policial por un robo el Maipú terminó con un choque en el que murió una persona que no tenía vinculación alguna con el crimen.
Todo partió en la intersección de Nueva San Martín con El Conquistador cuando una patrulla de la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros que realizaba servicios preventivos constató un robo a un camión de la empresa Chile Tabacos.
Los sujetos que realizaron el robo escaparon y se inició una persecución.
Es en ese contexto en que el vehículo en el que huyeron los sujetos chocó con otra máquina en 4 Poniente, provocando la muerte del conductor de ese otro vehículo.
Cuatro sujetos fueron detenidos.
El fiscal jefe de Flagrancia de la Fiscalía Metropolitana Occidente, Patricio Rosas, acudió al lugar de los hechos y dispuso labores investigativas a personal del OS-9, Labocar, SEBV y SIAT de Carabineros.
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