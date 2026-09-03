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    Política

    Los gestos transversales a Camilo Escalona en sus horas más difíciles

    Tras varias semanas internado en la Clínica Indisa, el secretario general del PS tuvo una fuerte descompensación. Hasta el quinto piso del centro asistencial llegó el sacerdote Fernando Montes y el capellán evangélico de La Moneda, Daniel Anabalón. Sus compañeros de la directiva le cantaron La Marsellesa y una serie de políticos llegaron a acompañar a la familia en este delicado momento, entre ellos, el expresidente Boric.

    Por 
    David Tralma
     
    Juan Andrés Quezada
    15/05/2019 FOTOGRAFIAS A CAMILO ESCALONA, REALIZADAS EN LA SEDE DEL PARTIDO SOCIALISTA. Mario Tellez/La Tercera CAMILO ESCALONA MEDINA - EX SENADOR - PC - RETRATOS - ENTREVISTA mario tellez

    Pasadas las 23 horas, el expresidente Gabriel Boric llegó este miércoles al quinto piso de la clínica Indisa, en Providencia, para despedirse secretario general del Partido Socialista, Camilo Escalona, quien sufrió una grave descompensación. El histórico dirigente de la izquierda chilena se encuentra internado desde hace tres semanas en el recinto asistencial, producto de un cáncer -que comenzó en la próstata- y con el cual lleva luchando con tesón desde hace por lo menos dos años.

    Hasta su habitación en el 5° piso llegó el sacerdote jesuita Fernando Montes, a darle a la unción de los enfermos, quien fue recibido por la esposa de Escalona, Jimena Tricallota. Fue él quien los casó por la Iglesia Católica en 2009.

    También llegó a despedirlo el capellán evangélico de La Moneda, pastor Daniel Anabalón, hijo del fallecido obispo Francisco Anabalón, líder de la Iglesia Pentecostal Apostólica, con quien Escalona impulsó la Ley de Libertad Religiosa.

    Tras la información de los médicos, ayer se armó un improvisado grupo de cercanos al líder socialista, que fue recibiendo -y agradeciendo- a las visitas y las muestras de cariños. Ellos también decidieron -junto al equipo médico- la posibilidad de entrar a despedirse personalmente Escalona.

    Este está conformado, además de Tricallota, su hija, Sofía -quien vive en Montevideo- y su hermano Simón, por Erwin Díaz, su histórico secretario político; y la exministra Ana Lya Uriarte; la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, el diputado César Valenzuela. Todos ellos pertenecientes a “La Nueva Izquierda”, el lote interno fundado por Escalona, a inicios de los años 90.

    Además de decenas de militantes de base y exautoridades del partido, se hizo presente -directo desde el aeropuerto- el exministro de Hacienda, Andrés Velasco; y el presidente de la Democracia Cristiana, Álvaro Ortiz, colectividad con la que Escalona siempre mantuvo una especial cercanía en su vida política, influenciado por unos de sus mentores, Clodomiro Almeyda.

    La Marsellesa

    Pasadas las 18.30 horas se produjo un emotivo momento que alertó sobre la gravedad del “compañero Camilo”, como cuenta un cercano, y movilizó a quienes estaban en la cafetería, entre ellos, la exdiputada Fanny Pollarolo; y el exjefe de gabinete de Jeannette Jara, Jorge Millaquén- y también a la prensa apostada en las afuera la clínica, en Av. Los Conquistadores.

    Trascendió que la presidenta del PS, Paulina Vodanovic; el vicepresidente Arturo Barrios -quien asumió la secretaría general tras la ausencia de Escalona- y sus más cercanos, le cantaron -en un tono bajo y de respeto- La Marsellesa, la canción nacional de Francia, que el PS transformó en su himno oficial.

    La escena estuvo cargada de emotividad y simbolismos, cuentan.

    “Compañero Camilo Escalona...presente”, entonaron otros dirigentes afuera de su habitación.

    Mesa PPD

    El grupo cercano al dirigente y miembros de la directiva señalaron al cierre de esta edición que Escalona se mantiene en coma inducido, estable dentro de su gravedad.

    Entrada la tarde del jueves Escalona recibió la visita de la directiva del PPD, encabezada por el diputado Raúl Soto. También se vio al exministro socialista Ricardo Solari, y militantes de base.

    En privado, muchos dirigentes, señalan que respetaran la privacidad con que el exparlamentario quiso manejar esta larga enfermedad.

    “Yo soy una persona reservada y considero que este es un tema, en lo esencial, personal. Ahora bien, muchos compañeros socialistas, de la izquierda y amigos míos, más allá de mi sector, de la Democracia Cristiana, de otros partidos de centro e independientes, me han preguntado por qué no he estado en la palestra pública en el curso de los últimos meses y ello me obliga a informar que, efectivamente tengo una dolencia catastrófica, que estoy en tratamiento contra el cáncer, y que prefiero mantenerlo en el ámbito de la reserva”, dijo Escalona a La Tercera el pasado 26 de abril.

    En un momento en que el partido se encuentra muy golpeado, la senadora Vodanovic llegó este jueves en la mañana a la sede del PS para coordinar con la familia y la mesa del Senado los pasos a seguir.

    Más sobre:Camilo EscalonaEscalonaPSPartido Socialista

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