Enrique Gómez, senador colombiano: “Los que manipulan las redes con dineros del narcotráfico y la corrupción son los candidatos de izquierda”

“Amigos, estaré participando en el V Encuentro Regional de Foro Madrid - Santiago de Chile 2026. Estaré socializando nuestra experiencia en las campañas electorales de 2026, el triunfo en las urnas de la ‘Lista del Tigre’ y del Tigre Abelardo”. Con este posteo del 24 de agosto en su cuenta de Facebook, el senador colombiano y figura clave en la campaña que llevó a Abelardo de la Espriella a la Casa de Nariño, Enrique Gómez Martínez, anunciaba su asistencia al evento impulsado por la Fundación Disenso, el think tank del partido español Vox, que tiene lugar este jueves y viernes en la capital.

Abogado, empresario y político nacido en Bogotá en 1968, Gómez es líder del Movimiento de Salvación Nacional, partido político de derecha e ideología conservadora, fundado en 1990 por Álvaro Gómez Hurtado como una disidencia del Partido Conservador Colombiano. El parlamentario, que hoy preside la Comisión Primera Constitucional del Senado, fue candidato a la presidencia de Colombia por su colectividad en 2022.

Durante la última campaña presidencial, Gómez fue jefe de debate del candidato Abelardo de la Espriella. Y su familia ocupa un rol destacado en la actual administración colombiana. Su hermano, Miguel Gómez Martínez, fue designado como ministro de Hacienda y Crédito Público, mientras que el hijo del senador, Nicolás Gómez Arenas, de 28 años, desempeña el cargo de Jefe del Despacho de la Presidencia de la República.

Gómez, quien este jueves tenía previsto participar en el panel “Bloque de libertad: las victorias de las fuerzas patriotas iberoamericanas” del Foro de Madrid, en el que hablaría de la estrategia electoral del hoy presidente colombiano, conversó con La Tercera sobre el encuentro que reúne a líderes y referentes de la derecha conservadora iberoamericana.

Enrique Gómez junto a Abelardo de la Espriella.

¿Cuáles son sus expectativas de cara a este V Encuentro Regional del Foro Madrid?

El Foro de Madrid ha venido ocupando un espacio importante para romper un poco la cancelación, la censura de ideas de derecha en Hispanoamérica, replicando otros procesos en otros lugares del mundo, donde después de casi cinco o seis décadas del consenso socialdemócrata, que era un consenso con algunos logros, sin lugar a dudas, y con mucha adhesión, también existía un formato de cancelación sistemática para visiones diferentes en relación con temas de economía, temas de seguridad, temas de sociedad. Entonces, para mí, como director de Salvación Nacional y habiendo sido el jefe de debate de Abelardo de la Espriella, pues creo que es muy motivante estar aquí en Santiago y reunirme con figuras muy prestantes de esta nueva ola de derecha que trae pensamiento tradicional, pero también trae soluciones novedosas, comunicaciones modernas y obviamente atiende el sentir de cada día más países en toda América Latina.

Con su experiencia en la campaña del ahora presidente Abelardo de la Espriella, ¿cómo se explica el avance de la derecha conservadora en varios países de la región?

Hay orígenes distintos, cada situación nacional tiene sus propios dolores, sus propios fracasos, pero, indudablemente, sí es una tendencia que de alguna manera implica una corrección en relación con las doctrinas socialistas disfrazadas de consensos socialdemócratas, muchas de ellas afectando la seguridad ciudadana, despreciando las políticas criminales y relegándolas no al fogón de atrás, sino sacándolas de la cocina de la acción del Estado.

Y eso es uno de los megadolores en América Latina y en muchas otras partes del mundo. Hay coincidencias importantes en términos de doctrina económica. Controla el tamaño del Estado, un Estado que crece de manera incesante, que consume enormes recursos del sector productivo, cada vez más ineficaz, cada vez más amarrado por intereses especiales y minoritarios.

El tema de la migración es un problema que ha traído un aumento de la criminalidad organizada en todo el continente. Y hay otros temas también. Cuando se habla del concepto de patria, de la ruptura de los nacionalismos, en el caso colombiano que conozco mejor que otros, pues se va propiciando una ruptura del control territorial, agendas que ya no son de minorías, sino son de control territorial, socavando la vigencia de las normas y la Constitución y generando microespacios que terminan siendo capitalizados por economías ilícitas y organizaciones criminales.

Creo que son los derroteros comunes de los fenómenos con los particularismos de cada país respecto de su situación social y económica.

El tema de la seguridad es un eje que atravesó varias de las campañas de los actuales presidentes en la región. ¿Considera que eso impone el desafío concreto de lograr avances rápidos y, en la medida en que no se obtienen, eso les pone presión a estos gobiernos?

Yo lo miro desde una perspectiva un poco diferente a la suya. Yo creo que la inseguridad es uno de los grandes logros del socialismo. Una sociedad que vive en la anarquía, que construye instituciones para beneficiar al crimen en lo individual y en el crimen organizado, genera un entorno de caos y el caos les sirve a los políticos de izquierda. Entonces el reto de un proceso de un político de derecha, como el caso de Abelardo de la Espriella, como el caso del presidente Kast en Chile, está matizado y está amarrado a unas instituciones ya perversas de por sí.

La doctrina judicial socialista, en la cual la resocialización de la pena rápidamente evolucionó en impunidad, donde la acción y el uso de la fuerza por parte de las autoridades públicas empezó a ser restringido por capas de legislación, más capas de jurisprudencia, más activismo interesado, a veces activismo de los grupos criminales, activismo de pequeñas causas, pues termina generando un Estado enorme, costosísimo y casi que totalmente inoperante. Entonces, sí es un reto, un reto práctico, un reto político, un reto de reforma institucional urgente para casi todos los países que hoy han visto agravar sus índices de violencia.

El Presidente Kast defendió su participación en el Foro Madrid, frente a las críticas por parte de sectores de la oposición que cuestionan que el jefe de Estado asista a un encuentro de marcado tono “ideológico”. ¿Qué la parecen estos cuestionamientos?

Cuando la izquierda marxista latinoamericana se reunía un día sí y otro también en Brasil, Bolivia, Venezuela, esos mismas plañideras de la oposición chilena guardaban cordial silencio y más bien lagarteaban, o sea, buscaban que les regalaran el pasaje para ir a aplaudir a esos tótems caducos de la izquierda latinoamericana. Se derretían, se mojaban en los calzones por ver a un Castro, a un Chávez, a un Menem.

Entonces, creo que hay mucho cinismo en esa crítica. Creo que la ideología es determinante en toda la historia de las ideas políticas. Pretender esa imagen de una sepsis ideológica en la acción del Estado es la que conduce a gobernantes no comprometidos, gobernantes que yo llamo tutti frutti, que le dan gusto a todo el mundo y terminan dañando a todos. Bienvenido al presidente Kast, estaremos esperando con gusto su interlocución de cierre este jueves.

Enrique Gómez junto a José Antonio Kast.

La iniciativa del Escudo de las Américas impulsada por Donald Trump ya se ha traducido en la autorización de varios gobiernos aliados para operaciones conjuntas o presencia de fuerzas estadounidenses en sus territorios para luchar contra el narcotráfico y el crimen organizado. ¿Cree que ese tipo de intervenciones militares ponen en tela de juicio la soberanía de los países latinoamericanos respecto a Washington?

No, eso es un sofisma. Lo que más pone en tela de juicio la soberanía de las democracias en América Latina es el crimen organizado transnacional, las organizaciones terroristas internacionales, increíblemente financiadas por el tráfico de coca, por el tráfico del oro, por el tráfico de personas, que han generado además enormes fenómenos de corrupción, en muchos casos con las autoridades locales en las zonas donde se desarrollan estas economías ilícitas.

El apoyo de Estados Unidos, al contrario, lo que enfatiza principalmente a través de los recursos de inteligencia del aliado del norte, lo que permite es la acción efectiva, permite la lucha contra la corrupción, permite el desarrollo de operaciones militares y de policías con mucha precisión en los nodos que en Colombia tristemente llamamos enclaves cocaleros y enclaves mineros. Entonces es una inversión de valores. Todo lo que vienen a hacer las fuerzas de izquierda aquí, que están untadas de coca, untadas de oro ilegal, untadas de sangre de las víctimas del terrorismo, es buscar excusas y plañideras para frenar esta cooperación hemisférica que es determinante y urgente.

Al asumir, el presidente De la Espriella puso en marcha una ofensiva frontal y de mano dura contra el crimen organizado y los grupos armados ilegales. Pero a solo tres días de llegar el poder se produjo el terremoto del 10 de agosto. ¿Cuánto se alejará el gobierno de su agenda original a raíz de esta tragedia?

No, de ninguna manera. Tiene que mantenerse un paralelismo completo. La retoma del control del territorio después del desastre del gobierno de Gustavo Petro, del retiro de los batallones de alta montaña, de la entrega de más de 450 municipios a todo tipo de organizaciones terroristas, pues la reconstrucción es imposible sin un control efectivo del territorio. De nada sirve intentar estos esfuerzos humanitarios de reconstrucción de vivienda y de infraestructura si la ciudadanía sigue expuesta a estas formas de acción criminal que son muy poderosas en nuestro país. Por eso creo que el presidente se ha multiplicado en todos los frentes con éxito, manteniendo la ofensiva mañana, tarde y noche contra los grupos terroristas y manteniendo y desplegando los esfuerzos de ayuda humanitaria.

Fernando Cerimedo, el estratega digital argentino, durante su detención en Bolivia.

El Foro Madrid se realiza en medio de una fuerte polémica política por los supuestos vínculos del detenido estratega digital argentino Fernando Cerimedo con varios gobiernos conservadores de la región. A su juicio, ¿este caso puede poner en riesgo a algunos presidentes?

No, yo creo que el activismo judicial es parte de la combinación de las formas de lucha del Poder Judicial en Colombia, en Bolivia, en muchos lugares de América Latina. Tiene bandera, es parcializado, es fuente de persecución sistemática. El lawfare como una herramienta política fue construido por el Foro de Sao Paulo hace más de 50 años y cómo funciona. Entonces, yo obviamente no me puedo pronunciar sobre un caso judicial que está en curso, pero creo que no. Creo que quienes han venido instigando y manipulando las redes con concurso de dineros del narcotráfico, de la corrupción y del terrorismo son los candidatos de izquierda.

Es el caso del senador Iván Cepeda, derrotado en las elecciones del 21 de junio en Colombia, a quien yo denomino el senador del voto fusil. El hombre que no solo obtuvo más de medio millón de votos en poblaciones sometidas al escarnio de la guerrilla, sino que pasadas las elecciones avaló, condonó, incluso, diría yo, propició la venganza en las zonas rurales de Colombia, en aquellas veredas o corregimientos donde se votó a favor de “El Tigre” Abelardo de la Espriella

Entonces, vuelvo y le digo, estamos tristemente en una guerra contra un enemigo no solo desalmado, sino que no tiene vergüenza, no tiene escrúpulos y esperamos claramente que estas acciones judiciales que buscan frenar el activismo digital, que ha sido una de las herramientas con las cuales precisamente estas ideas se han podido difundir masivamente, no continúe su curso.