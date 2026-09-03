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    Irán afirma haber colocado “más minas” en Ormuz y se burla de la propuesta de Trump de poner su nombre al estrecho

    Según manifestaron, lo único que pudo hacer” el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM), encargado de las operaciones militares estadounidenses en Medio Oriente, fue “cambiar el nombre al estrecho usando Photoshop”.

    Por 
    Europa Press
    Un marine a bordo del transporte anfibio USS New Orleans durante el bloqueo impuesto a los puertos iraníes. Foto: Europa Press/CENTCOM. CENTCOM

    Las Fuerzas Armadas de Irán han asegurado este jueves haber colocado “más minas” en el conocido como corredor sur en el estrecho de Ormuz y se han burlado de la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de poner su nombre a este estratégico paso, en medio de las tensiones e intercambios de ataques de los últimos días.

    “Durante una operación la pasada noche se colocaron más minas navales en rutas ilícitas en la zona sur del estrecho de Ormuz”, ha indicado el portavoz del mando Jatam al Anbiya -el mando de combate unificado de las Fuerzas Armadas iraníes-, Ebrahim Zolfaqari, en un mensaje publicado en redes sociales.

    Así, ha manifestado que “lo único que pudo hacer” el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM), encargado de las operaciones militares estadounidenses en Medio Oriente, fue “cambiar el nombre al estrecho usando Photoshop”. “Problema resuelto. Pueden también usar Photoshop para lograr que los petroleros pasen (a través del estrecho)”, ha ironizado.

    Zolfaqari ha hecho así referencia a la sugerencia planteada el miércoles por Trump para renombrar el estrecho en su honor. “Ahora que está bajo control de Estados Unidos, ¿deberíamos cambiar el nombre del estrecho de Ormuz por el de estrecho de Trump?”, dijo en un mensaje también publicado a través de redes sociales.

    Irán se ha pronunciado en repetidas ocasiones contra la viabilidad del tránsito marítimo a través del corredor sur. De hecho, al anunciar la semana pasada un principio de entendimiento con Omán para la gestión del tráfico por el estratégico paso, Teherán aseguró que el pacto incluye el cierre de esta ruta, que Estados Unidos alega controlar en coordinación con socios regionales.

    Por su parte, Trump afirmó el 25 de agosto que el estrecho de Ormuz está libre de minas y advirtió a Teherán de que “destruirá cualquier buque que trate de volver a colocarlas en el estratégico paso. Tras ello, dos personas murieron el lunes por un “incidente” en la zona al paso de un buque de bandera saudí, mientras que otros dos buques chocaron con minas el miércoles.

    Más sobre:Estados UnidosIránOrmuzDonald Trump

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