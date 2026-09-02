SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    “Estrecho Trump”: presidente de EE.UU. ahora plantea rebautizar el estrecho de Ormuz con su nombre

    Primero fue el Golfo de México, luego el lago Ontario y ahora la zona por donde transita el petróleo de Medio Oriente y que ha sido el epicentro del conflicto con Irán.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Donald Trump plantea rebautizar con su nombre esa zona por donde transita el 25% del petróleo mundial

    El presidente Donald Trump sigue en su cruzada con rebautizar regiones o lagos. Ahora es el turno del Estrecho de Ormuz, la ruta marítima por donde transitaba cerca del 25% del petróleo del mundo y punto central de la guerra entre Estados Unidos e Irán .

    “Ahora que lo tenemos bajo control de EE.UU., ¿deberíamos cambiar el nombre de Estrecho de Ormuz a ESTRECHO TRUMP???”, escribió el mandatario a las 11.23 horas de este miércoles en su red Truth Social.

    “Como Estados Unidos mismo, sería más ‘caliente’ que nunca antes. Gracias por su atención a este asunto. Presidente DONALD J. TRUMP”, agregó en el mismo posteo.

    La idea surge a menos de una semana de que Trump, enfrentado a una disputa cada vez más intensa con Canadá, firmara una orden ejecutiva para cambiar el nombre del Lago Ontario por el de “Lago América”.

    No quedó claro de inmediato cómo el presidente intentaría implementar un cambio de nombre en el estrecho, que no está cerca de Estados Unidos.

    La orden que rebautizó el Lago Ontario instruyó al secretario del Interior, Doug Burgum, y a su repartición, actualizar el Sistema de Información de Nombres Geográficos (GNIS) con la nueva denominación. Canadá rechazó el cambio, aunque Google y Apple actualizaron recientemente sus mapas.

    Al inicio de su segundo mandato, Trump también declaró que renombraría el Golfo de México como Golfo de América, un cambio igualmente rechazado por México y por otras contrapartes internacionales.

    Más sobre:PetróleoEstrecho de OrmuzDonald Trump

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Detienen en Lampa a mujer que profirió amenazas contra el Presidente Kast en redes sociales

    Kast aborda con Milei importancia de modificar decreto sobre soberanía del estrecho de Magallanes y Argentina reconoce tratado vigente

    La otra lista de espera: odontología acumula más de 537 mil atenciones con retraso

    Asociación de Aseguradoras llama al gobierno a acoger sus propuestas en reforma al mercado de capitales: “Podemos aportar”

    Presidente Kast nombra a Alejandra Morales Aguirre como nueva delegada presidencial provincial de Chañaral

    El opaco encuentro opositor que intentó contrastar el foro de Kast

    Lo más leído

    1.
    La venta de Construmart a grupo chino por parte de Gabriel Ruiz-Tagle llega a la justicia: exaccionista se querella por estafa

    La venta de Construmart a grupo chino por parte de Gabriel Ruiz-Tagle llega a la justicia: exaccionista se querella por estafa

    2.
    Países Bajos saca 86 toneladas de oro de EE.UU. y Canadá, y las traslada a Londres para prepararse ante “crisis”

    Países Bajos saca 86 toneladas de oro de EE.UU. y Canadá, y las traslada a Londres para prepararse ante “crisis”

    3.
    Liquidador de matriz de Sartor traza plan de seis a ocho meses para vender el control de Azul Azul y contacta 12 bancos de inversión

    Liquidador de matriz de Sartor traza plan de seis a ocho meses para vender el control de Azul Azul y contacta 12 bancos de inversión

    4.
    Quiebra de Hacienda Chada: los obstáculos que su dueño deberá despejar para la venta de más de 1.500 hectáreas

    Quiebra de Hacienda Chada: los obstáculos que su dueño deberá despejar para la venta de más de 1.500 hectáreas

    5.
    Gobierno dice que por ahora no hay “ningún fundamento claro” para modificar plazo de licitación del stock de afiliados de AFP

    Gobierno dice que por ahora no hay “ningún fundamento claro” para modificar plazo de licitación del stock de afiliados de AFP

    6.
    Recompra de acciones superaría los US$700 millones en 2026

    Recompra de acciones superaría los US$700 millones en 2026

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    5 juegos recomendados para gamers

    5 juegos recomendados para gamers

    Servicios

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Minsal extiende uso de mascarillas: ¿Hasta cuándo y dónde son obligatorias?

    Minsal extiende uso de mascarillas: ¿Hasta cuándo y dónde son obligatorias?

    Cambio de hora este fin de semana: ¿Se adelanta o se atrasa el reloj?

    Cambio de hora este fin de semana: ¿Se adelanta o se atrasa el reloj?

    “Caótico”, “agresiones” y llamados de Piñera: Monckeberg y Harboe recuerdan su paso por la Convención a cuatro años del triunfo del Rechazo
    Chile

    “Caótico”, “agresiones” y llamados de Piñera: Monckeberg y Harboe recuerdan su paso por la Convención a cuatro años del triunfo del Rechazo

    Detienen en Lampa a mujer que profirió amenazas contra el Presidente Kast en redes sociales

    Kast aborda con Milei importancia de modificar decreto sobre soberanía del estrecho de Magallanes y Argentina reconoce tratado vigente

    Asociación de Aseguradoras llama al gobierno a acoger sus propuestas en reforma al mercado de capitales: “Podemos aportar”
    Negocios

    Asociación de Aseguradoras llama al gobierno a acoger sus propuestas en reforma al mercado de capitales: “Podemos aportar”

    Super de Pensiones: “El desafío de las AFP no es ser penalizadas o no. Es ganarle a su cartera de referencia. Y no es fácil”

    Cierra plataforma de criptomonedas OrionX y acusa a exsocios de irregularidades por US$7 millones

    El sedentarismo podría aumentar el riesgo de muerte por cáncer, según una investigación
    Tendencias

    El sedentarismo podría aumentar el riesgo de muerte por cáncer, según una investigación

    “El mundo se encuentra en la zona de peligro”: el fenómeno El Niño intenso persistirá hasta 2027, confirma la OMM

    Primavera lluviosa: Meteochile revela qué esperar del tiempo durante los próximos meses

    Menos tiempo que Sinner: Nick Kyrgios recibe una mínima sanción por su dopaje con cocaína y queda habilitado para jugar
    El Deportivo

    Menos tiempo que Sinner: Nick Kyrgios recibe una mínima sanción por su dopaje con cocaína y queda habilitado para jugar

    Con los mejores de Sudamérica: así será el Rail Jam de La Parva

    Alejandro Tabilo quiere una revancha contra Alexander Zverev en el US Open: “Sería espectacular”

    Lenovo presenta sus nuevos Yoga Pro 9n y Yoga 9n 2 en 1 con NVIDIA RTX Spark e inteligencia artificial
    Tecnología

    Lenovo presenta sus nuevos Yoga Pro 9n y Yoga 9n 2 en 1 con NVIDIA RTX Spark e inteligencia artificial

    IFA 2026: Lenovo presenta los nuevos IdeaPad Vibe e IdeaCentre AIO i con IA, Snapdragon y AMD Ryzen

    Lenovo renueva su oferta gamer de entrada con los nuevos portátiles LOQ Essential y monitores Legion

    “Mariana Di Girolamo ofrece una interpretación encantadora”: la crítica alaba cinta filmada en Rapa Nui
    Cultura y entretención

    “Mariana Di Girolamo ofrece una interpretación encantadora”: la crítica alaba cinta filmada en Rapa Nui

    El nuevo referente de la cumbia ranchera, Benja Duarte, estrena “Yo Todo y Tú Nada”

    Fito Páez íntimo, entre la herida y la leyenda: así es su nuevo documental en Netflix

    Rafael Ramírez y el “histórico” acuerdo petrolero entre Venezuela y EE.UU.: “Es una confiscación de nuestros recursos”
    Mundo

    Rafael Ramírez y el “histórico” acuerdo petrolero entre Venezuela y EE.UU.: “Es una confiscación de nuestros recursos”

    Milei anuncia ofensiva por Malvinas ante supuesto inicio de explotación petrolera y acelera base naval en Tierra del Fuego

    Congreso de Brasil aprueba fin de impuesto sobre compras internacionales de hasta US$ 50 en triunfo para Lula a un mes de elecciones

    Mi mascota y yo: Molly, la gata viajera
    Paula

    Mi mascota y yo: Molly, la gata viajera

    Dos casas, distintas reglas: ¿cómo afecta a los niños?

    Hablemos de amor: amar lejos de casa