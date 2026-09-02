“Estrecho Trump”: presidente de EE.UU. ahora plantea rebautizar el estrecho de Ormuz con su nombre

Donald Trump plantea rebautizar con su nombre esa zona por donde transita el 25% del petróleo mundial

El presidente Donald Trump sigue en su cruzada con rebautizar regiones o lagos. Ahora es el turno del Estrecho de Ormuz, la ruta marítima por donde transitaba cerca del 25% del petróleo del mundo y punto central de la guerra entre Estados Unidos e Irán .

“Ahora que lo tenemos bajo control de EE.UU., ¿deberíamos cambiar el nombre de Estrecho de Ormuz a ESTRECHO TRUMP???”, escribió el mandatario a las 11.23 horas de este miércoles en su red Truth Social.

“Como Estados Unidos mismo, sería más ‘caliente’ que nunca antes. Gracias por su atención a este asunto. Presidente DONALD J. TRUMP”, agregó en el mismo posteo.

La idea surge a menos de una semana de que Trump, enfrentado a una disputa cada vez más intensa con Canadá, firmara una orden ejecutiva para cambiar el nombre del Lago Ontario por el de “Lago América”.

No quedó claro de inmediato cómo el presidente intentaría implementar un cambio de nombre en el estrecho, que no está cerca de Estados Unidos.

La orden que rebautizó el Lago Ontario instruyó al secretario del Interior, Doug Burgum, y a su repartición, actualizar el Sistema de Información de Nombres Geográficos (GNIS) con la nueva denominación. Canadá rechazó el cambio, aunque Google y Apple actualizaron recientemente sus mapas.

Al inicio de su segundo mandato, Trump también declaró que renombraría el Golfo de México como Golfo de América, un cambio igualmente rechazado por México y por otras contrapartes internacionales.