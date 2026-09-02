SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Macha y el Bloque Depresivo vuelven al Estadio Nacional: revisa la fecha y precios de la venta de entradas

    En las próximas horas comienza el proceso de compra de boletos para la presentación del grupo chileno.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Macha y el Bloque Depresivo vuelven al Estadio Nacional: revisa la fecha y precios de la venta de entradas. Foto de archivo: Pedro Rodríguez - Copesa.

    Grandes noticias para los fanáticos de Macha y el Bloque Depresivo, ante la confirmación de un próximo concierto y la pronta venta de entradas.

    La fecha será el 11 de diciembre en el Estadio Nacional y fue anunciada como una gran presentación que recorrerá el cancionero popular.

    Boleros mexicanos, valses peruanos, son cubano y grandes clásicos de la música latinoamericana configurarán la puesta en escena que combinará celebración y nostalgia.

    Venta de entradas para Macha y el Bloque Depresivo

    La venta de entradas para el próximo concierto de Macha y el Bloque Depresivo comienza este miércoles 2 de septiembre al mediodía a través de Puntoticket.

    Las ubicaciones y precios son los siguientes, incluyendo cargo por servicio:

    • Cancha Numerada Preferencial $51.750
    • Pacífico Medio $51.750
    • Cancha Numerada General $46.000
    • Pacífico Alto $46.000
    • Pacífico Bajo $40.250
    • Andes $34.500
    • Pacífico Lateral $34.500
    • Cancha General de Pie $28.750
    • Silla de Ruedas o acompañante $28.750
    • Galería $26.450
    Más sobre:MúsicaConciertosMacha y el Bloque DepresivoMachaEstadio NacionalVenta de entradasPreciosEntradasFechaPuntoticketPunto Ticket

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Golpe a Los Soto: banda dedicada al contrabando de cigarros y su distribución en ferias libres

    Humberto Espejo será el nuevo presidente del Coordinador Eléctrico

    Trump tacha a España de “país arruinado” y afirma que el cruce masivo en Ceuta “es triste de ver”

    Tribunal certifica que Camilo Huerta informó domicilio en Estación Central y no en OXXO al que acudió Carabineros

    “El mundo se encuentra en la zona de peligro”: el fenómeno El Niño intenso persistirá hasta 2027, confirma la OMM

    Ignacio Garriga destaca a Kast y Milei en el inicio del Foro Madrid: “Ambos sois referentes, sois amigos de Vox”

    Lo más leído

    1.
    Temblor hoy, jueves 3 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 3 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    2.
    Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público: ¿De cuánto es el pago?

    Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público: ¿De cuánto es el pago?

    3.
    Rating del martes 1 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 1 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    4.
    Los descuentos de septiembre para ahorrar hasta $300 por litro de bencina

    Los descuentos de septiembre para ahorrar hasta $300 por litro de bencina

    5.
    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    6.
    Se acerca el cambio de hora: ¿Cuándo y dónde se modifican los relojes?

    Se acerca el cambio de hora: ¿Cuándo y dónde se modifican los relojes?

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    5 juegos recomendados para gamers

    5 juegos recomendados para gamers

    Servicios

    Rating del miércoles 2 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 2 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Las 3 comunas de la RM con corte de agua programado para este jueves

    Las 3 comunas de la RM con corte de agua programado para este jueves

    Temblor hoy, jueves 3 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 3 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Golpe a Los Soto: banda dedicada al contrabando de cigarros y su distribución en ferias libres
    Chile

    Golpe a Los Soto: banda dedicada al contrabando de cigarros y su distribución en ferias libres

    Tribunal certifica que Camilo Huerta informó domicilio en Estación Central y no en OXXO al que acudió Carabineros

    Rating del miércoles 2 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Humberto Espejo será el nuevo presidente del Coordinador Eléctrico
    Negocios

    Humberto Espejo será el nuevo presidente del Coordinador Eléctrico

    La tasa de interés permanecerá en el nivel actual por un buen tiempo, según los operadores financieros

    Nvidia se expande en el mercado de la IA y acuerda la compra de Hugging Face por casi US$ 13.000 millones

    “El mundo se encuentra en la zona de peligro”: el fenómeno El Niño intenso persistirá hasta 2027, confirma la OMM
    Tendencias

    “El mundo se encuentra en la zona de peligro”: el fenómeno El Niño intenso persistirá hasta 2027, confirma la OMM

    Primavera lluviosa: Meteochile revela qué esperar del tiempo durante los próximos meses

    Científicos identifican cómo una red nerviosa potencia el cáncer de mama: esto dice su investigación

    El otro cambio obligado que tendrá Colo Colo para enfrentar a Huachipato
    El Deportivo

    El otro cambio obligado que tendrá Colo Colo para enfrentar a Huachipato

    Manuel Pellegrini responde al arrepentimiento de Mourinho: “Se lo ve con mayor raciocinio”

    “Te sientes un idiota; él es un ejemplo”: José Mourinho recuerda sus polémicos dichos contra Manuel Pellegrini

    Lenovo renueva su oferta gamer de entrada con los nuevos portátiles LOQ Essential y monitores Legion
    Tecnología

    Lenovo renueva su oferta gamer de entrada con los nuevos portátiles LOQ Essential y monitores Legion

    IFA 2026: Sonos presenta Beam Ultra, Ace Ultra y un nuevo sistema operativo

    5 juegos recomendados para gamers

    CineLab: cómo será la segunda edición de la iniciativa de la Academia de Cine de Chile y Netflix
    Cultura y entretención

    CineLab: cómo será la segunda edición de la iniciativa de la Academia de Cine de Chile y Netflix

    El gran escándalo de Moria Casán: la historia real de la cena fallida y “todo berreta” que recrea Netflix

    Revelan la causa de muerte de Tim Curry a una semana de su fallecimiento

    Trump tacha a España de “país arruinado” y afirma que el cruce masivo en Ceuta “es triste de ver”
    Mundo

    Trump tacha a España de “país arruinado” y afirma que el cruce masivo en Ceuta “es triste de ver”

    Raphaël Glucksmann, el candidato socialista que ilusiona (y divide) a la izquierda francesa

    Muere Gloria Steinem, una leyenda del feminismo

    Mi mascota y yo: Molly, la gata viajera
    Paula

    Mi mascota y yo: Molly, la gata viajera

    Dos casas, distintas reglas: ¿cómo afecta a los niños?

    Hablemos de amor: amar lejos de casa