Macha y el Bloque Depresivo vuelven al Estadio Nacional: revisa la fecha y precios de la venta de entradas. Foto de archivo: Pedro Rodríguez - Copesa.

Grandes noticias para los fanáticos de Macha y el Bloque Depresivo, ante la confirmación de un próximo concierto y la pronta venta de entradas.

La fecha será el 11 de diciembre en el Estadio Nacional y fue anunciada como una gran presentación que recorrerá el cancionero popular.

Boleros mexicanos, valses peruanos, son cubano y grandes clásicos de la música latinoamericana configurarán la puesta en escena que combinará celebración y nostalgia.

Venta de entradas para Macha y el Bloque Depresivo

La venta de entradas para el próximo concierto de Macha y el Bloque Depresivo comienza este miércoles 2 de septiembre al mediodía a través de Puntoticket.

Las ubicaciones y precios son los siguientes, incluyendo cargo por servicio: