Macha y el Bloque Depresivo vuelven al Estadio Nacional: revisa la fecha y precios de la venta de entradas
En las próximas horas comienza el proceso de compra de boletos para la presentación del grupo chileno.
Grandes noticias para los fanáticos de Macha y el Bloque Depresivo, ante la confirmación de un próximo concierto y la pronta venta de entradas.
La fecha será el 11 de diciembre en el Estadio Nacional y fue anunciada como una gran presentación que recorrerá el cancionero popular.
Boleros mexicanos, valses peruanos, son cubano y grandes clásicos de la música latinoamericana configurarán la puesta en escena que combinará celebración y nostalgia.
Venta de entradas para Macha y el Bloque Depresivo
La venta de entradas para el próximo concierto de Macha y el Bloque Depresivo comienza este miércoles 2 de septiembre al mediodía a través de Puntoticket.
Las ubicaciones y precios son los siguientes, incluyendo cargo por servicio:
- Cancha Numerada Preferencial $51.750
- Pacífico Medio $51.750
- Cancha Numerada General $46.000
- Pacífico Alto $46.000
- Pacífico Bajo $40.250
- Andes $34.500
- Pacífico Lateral $34.500
- Cancha General de Pie $28.750
- Silla de Ruedas o acompañante $28.750
- Galería $26.450
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