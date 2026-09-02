Pablo Milad agradece a la FIFA: “Por su apoyo estratégico, Chile ha impulsado iniciativas transformadoras”

A pesar de que ya ha pasado casi un año del final de la Copa del Mundo Sub 20 de Chile, en su edición de 2025, la FIFA todavía destaca el éxito del torneo en cuanto a su organización y el legado que dejó en el país que lo acogió.

Así se lee en el sitio oficial del organismo con sede en Zurich, el cual destacó el avance futbolístico y en infraestructura que se logró. Sobre todo, en coordinación con la Federación de Fútbol de Chile (FFCh) a través de programas para la formación de jugadores.

“Gracias a FIFA, la federación ha impulsado iniciativas transformadoras que han fortalecido la infraestructura, el desarrollo de talento, promovido la inclusión y consolidado el crecimiento del fútbol en todo nuestro país”, advirtió el mandamás Pablo Milad a los canales oficiales tras hacer un balance.

En octubre del año pasado, la Federación presentó en el complejo el Centro de Alto Rendimiento José Sulantay Silva. Inversión de 3,2 millones de dólares, gran parte de esa cifra proveniente del Programa Forward de la FIFA.

Una cancha de césped artificial con certificación FIFA Quality Pro, iluminación artificial, gimnasio de última generación, vestuarios, dependencias médicas y oficinas técnicas son parte del proyecto que fue sede principal de entrenamiento para el torneo planetario.

“Esta construcción es una mejora de infraestructura de alto estándar, donde se desarrollan los futuros talentos de nuestro país, desde la categoría Sub-13 en adelante hasta formar parte de la Selección Sub-20, que es la última parte de la formación”, aseguró Milad.

Positivo balance

El organismo rector del fútbol mundial se mostró satisfecho del certamen. Tras la final en la que la selección de Marruecos venció a Argentina, el presidente de la FIFA Gianni Infantino valoró la magnitud del evento.

“Esta Copa Mundial ha superado todas las expectativas que teníamos. El número de aficionados que han acudido a los estadios para presenciar los partidos va a rondar los 600.000, una cifra extraordinaria. Todas las selecciones participantes han felicitado a la federación chilena por su hospitalidad”, explicó el hoy cuestionado timonel de la FIFA.

Al respecto, Milad agregó que: “la organización dejó un importante legado en materia de infraestructura. Se mejoraron estadios, se habilitaron múltiples campos de entrenamiento con canchas de estándar internacional, se construyeron dos canchas híbridas (una de ellas financiada íntegramente por la FIFA) y se incorporó maquinaria de primer nivel para el adecuado mantenimiento del césped. Todo ello continúa utilizándose hasta el día de hoy y sigue generando beneficios para el fútbol chileno”.

Asimismo, el Programa de Desarrollo del Talento (TDS por sus siglas en inglés) permitió la captación de promesas mediante la Copa Futuro, microciclos y captación en Iquique, Antofagasta, Coquimbo, La Calera, Rancagua, Chillán y Concepción.

Un claro ejemplo de este proyecto es el del arquero Sebastián Mella, captado en 2024, quien fue titular en Mundial Sub 20 de Chile 2025 y que luego fue promovido a la selección absoluta.

Al margen, la federación pudo realzar la profesionalización y la equidad de género de la actividad. En el ámbito socioeducativo, Chile fue pionero en Sudamérica al lanzar FIFA Football for Schools con impacto directo en más de 5000 en sus escuelas y colegios. Además, se recopiló toda la información y las metodologías de trabajo en el fútbol amateur federado y no federado.