Pablo Milad aborda la separación de la ANFP y la Federación: “Hay aspectos que no han considerado”

El presidente de la ANFP, Pablo Milad, se refirió este miércoles a la temporada 2026 del fútbol chileno, en el lanzamiento oficial de la Liga de Primera. El timonel del fútbol chileno abordó el aumento en la cantidad de partidos, la discusión legislativa en torno a la Ley de Sociedades Anónimas y las limitaciones del organismo rector para fiscalizar el origen de los recursos que ingresan a los clubes.

De entrada, el curicano sostuvo que el incremento de encuentros abre una oportunidad para potenciar a los futbolistas jóvenes. “El hecho de que haya más partidos da la posibilidad de ir incluyendo a los jóvenes y darles más opciones de competir, que es lo que buscamos”, afirmó.

El timonel explicó que el aumento de partidos era una idea trabajada desde hace tiempo con TNT. Con el nuevo formato, los clubes disputarán entre 42 y 54 partidos por temporada, cifra que puede superar los 60 encuentros en el caso de quienes participen en copas internacionales. “Eso es importante desde el punto de vista competitivo”, señaló.

Milad, presidente en la ANFP. Pablo Vásquez R.

Consultado por su situación interna en la ANFP, considerando que este es un año de definiciones electorales, Milad descartó cualquier vínculo entre ambos escenarios. “Uno trabaja por el presente y el futuro del fútbol chileno. No tiene coincidencia una cosa con otra. Hay que trabajar hasta el último día”, dijo.

Sobre la Ley de Sociedades Anónimas, Milad reiteró el respaldo de la ANFP al proyecto, aunque dejó algunas consideraciones. Anunció una reunión con el senador Matías Walker para abordar eventuales problemas futuros, como los efectos en los ascensos y descensos, la composición de la propiedad de la ANFP y la relación con los clubes que ingresan o salen del sistema. “Estamos de acuerdo con la modernización, con que no haya multipropiedad y con que los representantes no sean dueños”, recalcó.

“Hay aspectos que no han considerado, posibles problemas en el futuro que se pueden tener en la constitución de una sociedad anónima en la ANFP, o ascensos y descensos. Todos esos puntos no se han analizado en profundidad”, añadió.

En cuanto a las críticas que lo acusan de frenar la ley, Milad atribuyó esos cuestionamientos a “una apreciación de frustración del momento” y aseguró que la situación ya fue conversada con el parlamentario.

Finalmente, el presidente de la ANFP abordó el caso de los contratos de patrocinio que mantienen algunos clubes con casas de apuestas. Reconoció que actualmente no existe una verificación profunda por parte del organismo. “No tenemos las herramientas para investigar en profundidad. Eso lo permite la ley. La UAF y la CMF tienen que cumplir su rol”, explicó, precisando que los acuerdos se encuentran en proceso de regularización.

En materia de selección chilena, Milad descartó anuncios inmediatos sobre un nuevo cuerpo técnico y reiteró que las definiciones se tomarán después del Mundial. “Se abrirá un abanico de entrenadores que conozcan el fútbol chileno, tengan experiencia y sepan manejar a las nuevas figuras”, concluyó.