    El Deportivo

    “Juan Tagle tiene capacidad para presidir la ANFP y mucho más”: las frases más destacadas de la entrevista a Pablo Milad

    El mandamás del fútbol chileno conversó con La Tercera sobre su período al mando y proyectó el futuro del fútbol nacional.

    Por 
    Cristian Barrera
     
    Diego Donoso
    15.1.2026 Pablo Milad Presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile ANFP Foto Pablo Vásquez R Pablo Vásquez R.

    El actual presidente del fútbol abordó en una entrevista con El Deportivo este fin de semana diferentes materias de cara a sus últimos 10 meses que le restan dirigiendo a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP). Entre ellas, las cartas que suenan para tomar la antorcha de la ANFP, reconocer algunos errores cometidos, el trabajo que queda para los próximos meses, entre otras.

    Errores en su equipo

    Milad afirmó que una de sus virtudes es ser capaz de reconocer cuando se ha equivocado, es en base a ello es que declaró cuál considera que fue su mayor desacierto en lo que lleva en la ANFP: “En un inicio, confiar en personas que no debería haber confiado, laboralmente hablando. Aquí han pasado muchos profesionales, algunos muy buenos y otros que no han ayudado en nada a mejorar la industria. Mi principal error fue en la elección de gente que me acompañó“.

    La elección de Gareca

    Creo que con Gareca nos equivocamos nosotros y él. Nosotros, porque confiamos que con su experiencia nos iría bien. Y él, por confiar en que Chile clasificaría sin ningún problema por los nombres que tenía. Nos equivocamos mutuamente, pero era lo mejor del mercado y tomamos la decisión", declaró el presidente de la ANFP sobre su gran error en lo deportivo.

    Manuel Pellegrini

    Asimismo, entregó su confianza a Nicolás Córdova para que se haga cargo de la Roja, mientras se encuentra a un técnico definitivo. “Sería un honor que (Manuel Pellegrini) el día de mañana asumiera la dirección técnica de nuestra Selección. Por el momento, no hay prisa”, expresó Milad.

    Cuestionado sobre si es mejor que la próxima administración elija al nuevo adiestrador, contestó: “No tengo problema con eso. No quiero dejar un técnico para que mañana digan que lo dejé amarrado”.

    Los últimos meses a cargo de la ANFP

    15.1.2026 Pablo Milad Presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile ANFP Foto Pablo Vásquez R Pablo Vásquez R.

    Además, Pablo Milad comentó que desea dejar encaminada la separación de la ANFP y la federación: “Está avanzado, pero hay fases que ir cumpliendo. Hace dos días nos llegó una propuesta que tenemos que llevar a una comisión formada por los presidentes para esa separación definitiva. Estamos en ese proceso. Se están revisando los estatutos a nivel de FIFA y Conmebol. Por otro lado, el estudio de la separación administrativa entre ANFP y Federación se va a concretar este año también, independientemente de la ley”.

    Juan Tagle como sucesor

    Creo que Juan es un excelente profesional y un gran dirigente. Claro que tiene capacidad para eso y mucho más. Va a depender de las votaciones y de si él quiere. Serán elecciones abiertas, totalmente diferentes, debido a la normativa de FIFA, que implica que el Consejo de la Federación es ahora el que elige”, comentó el mandamás del balompié nacional sobre la posible postulación de Juan Tagle, presidente de Universidad Católica.

    También tuvo palabras para Jorge Yunge, su secretario general, quien suena para reemplazarlo en su cargo: “Jorge tiene mucha experiencia. Me ha ayudado mucho”.

    El día a día

    “Arturo Salah decía que estos cargos eran una silla eléctrica, pero también es como tener un montón de hijos únicos… todos quieren un traje a la medida. Administrar 46 empresas del mismo rubro, y que son competencia, es un poquito complicado“, reflexionó Milad en base a la pregunta de si siente alivio por el término de su período.

    Los gobiernos de izquierda y derecha

    En miras al cambio de mando, el cabecera de la federación analizó cómo espera que sea su vínculo con el nuevo gobierno, a diferencia del actual: “Históricamente los gobiernos de derecha tienen mejor relación con el fútbol que los de izquierda. Y lo digo no solamente por nosotros, sino por el resto de mis compañeros sudamericanos”.

    Su futuro

    No me voy a desvincular completamente del fútbol, porque soy parte de la Comisión de Desarrollo de la FIFA. Es un puesto importante, pero, en términos generales, quiero volver a una vida normal. La echo de menos. Quiero volver a pasar desapercibido", habló sobre su futuro fuera de la ANFP.

