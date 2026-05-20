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    Paula

    Datos Paula: más que libros para colorear

    Aunque muchas veces se asocia a la infancia, colorear hace tiempo dejó de ser una actividad solo para niños. En medio de rutinas aceleradas, pantallas y estrés cotidiano, pintar se ha convertido para muchos adultos en una pausa necesaria, un espacio de desconexión, creatividad y calma. Desde ilustraciones botánicas hasta diseños abstractos o escenas acogedoras, aquí tres datos que demuestran que nunca se es demasiado grande para pintar.

    Constanza PalmaPor 
    Constanza Palma

    1. Mar Rojo

    Todo partió bajo el agua. En medio de una expedición de buceo en el Mar Rojo, la chilena Josefina Olivares se hizo una pregunta que terminó dando origen a este libro, el cual busca acercar la experiencia del océano a quienes nunca han estado allí a través de una mezcla de ilustración, narración y música.

    El proyecto fue desarrollado entre Egipto y Chile junto a la ilustradora Giulia Marchetti, en un proceso creativo a distancia que se extendió por más de seis meses.

    Lejos del formato tradicional de un libro para colorear, cada página propone una experiencia inmersiva que combina ilustraciones de especies del Mar Rojo, textos que invitan a entrar en su ecosistema y códigos QR que conectan con imágenes reales, contenido educativo y playlists pensadas para acompañar la lectura.

    Más que un libro, Mar Rojo es una invitación a la pausa y a la observación consciente del océano. Un proyecto independiente que cruza arte, exploración y conciencia ambiental, y que busca abrir preguntas sobre la fragilidad de los ecosistemas marinos desde una experiencia estética y sensorial.

    --

    Puedes encontrar el libro “Mar Rojo” por $29.990 aquí.

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    2. El libro de arte más completo

    El ilustrador Inges Bizama Toledo, conocido en redes sociales como Ingesman, llevaba años queriendo hacer un libro para colorear, sin embargo, no encontraba un tema que lo convenciera del todo. Un día decidió mezclar dos de sus grandes pasiones: el arte y los completos, así que dibujó un completo inspirado en la pintura El grito de Munch. La imagen tuvo gran recepción, incluso derivó en poleras, y ahí surgió la idea de transformar distintas obras de arte en un libro para colorear.

    A partir de esa intuición, seleccionó cerca de 30 obras reconocidas y comenzó a ilustrarlas siguiendo la idea de adaptarlas con figuras del típico completo chileno, pero el proyecto pronto tomó otra dirección. Inges no quería que fuera solo un libro para pintar, sino uno que también contara una historia. Así nació el concepto de un papá y su hijo recorriendo un museo, comentando cada obra que encuentran. Ese hilo narrativo le permitió incorporar humor, información sobre autores y obras, y una capa de entretención más allá del acto de colorear.

    El proceso completo tomó casi un año y estuvo marcado por la escritura de los diálogos, que fue lo más desafiante. El resultado es un libro que mezcla arte, relato y humor.

    --

    Puedes encontrar “El libro de arte más completo” a través de la web de Ingesman por $26.990.

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    3. El libro de las flores

    El Libro de las Flores nació en pandemia, en un momento en que la ilustradora Emilia Guzmán comenzó a dibujar y pintar una flor cada noche a través de Instagram, acompañada por una comunidad de mujeres que se conectaba diariamente.

    Muchas de ellas eran trabajadoras del área de la salud o madres que esperaban a que sus hijos se durmieran para poder darse un espacio propio. Con el tiempo, esas instancias se transformaron en un ritual de compañía, creatividad y pausa en medio de un período especialmente difícil, dando origen a una colección de más de 120 flores distintas.

    A partir de ese trabajo colectivo surgió la idea de convertir ese universo en un libro para colorear con composiciones florales. El proyecto marcó también un punto de inflexión en la vida de Emilia Guzmán, dando paso a una etapa más enfocada en la pintura, la meditación y el arteterapia, desde la convicción de que el arte puede ser un espacio de cuidado, presencia y pausa.

    --

    Puedes encontrar “El libro de las flores” a través de la página web de Emilia Guzmán por $26.000.

    Más sobre:Datos PaulaLibros para colorearLibros para colorear para adultosArteterapia

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