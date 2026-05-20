Aguas Andinas aumenta sus ganancias e ingresos por ajustes tarifarios.

Aguas Andinas, la mayor sanitaria del país, reportó ganancias por $62.157 millones, cifra que representó un aumento de 22,1% en comparación con igual periodo de 2025.

Los ingresos de la compañía, en tanto, subieron 6,6% a $210.509 millones impulsados principalmente por ajustes tarifarios e indexaciones, junto con niveles de consumo estables, aunque influenciados por mayores precipitaciones durante el período, explicó la empresa.

Este año entró en vigencia el último incremento de tarifa base para Aguas Andinas, con un alza de 1% a partir del 1 de marzo. Asimismo, dado que a finales de 2025 se finalizó el proyecto de desodorización en La Farfana, el 0,3% de incremento asociado a este proyecto se empezó a aplicar con efectos a contar del 27 de enero de 2026.

En un comunicado la compañía indicó que “en el ámbito operacional Aguas Andinas continuó fortaleciendo su eficiencia, destacando una mejora en la gestión de incobrables, cuyo ratio sobre ingresos se redujo a 1,2% desde 1,4% el año anterior”.

Situación hídrica

En cuanto a la situación hídrica la sanitaria señaló que al 31 de marzo el Embalse El Yeso presentaba un nivel de volumen de 177 hm3 , que se corresponde con el 80,6% de su capacidad, pese a la precipitación menor en el año 2025, y a la gestión permanente de la cuenca del río Maipo.

Asimismo, dijo que, en el primer trimestre, y coincidiendo con el verano austral, se ha producido un volumen de precipitación significativamente superior a los años anteriores.

Además la compañía indicó que al cierre del primer trimestre ejecutó inversiones por $42.565 millones, orientadas a fortalecer la infraestructura sanitaria de Santiago.

Precisó que dichas inversiones van de la mano del plan Biociudad, el cual contempla un portafolio de proyectos estratégicos hacia el mediano y corto plazo incluidos en el acuerdo tarifario alcanzado con la autoridad para el quinquenio.

Entre las inversiones del periodo destacan la renovación de redes de agua potable y alcantarillado, mejoras en plantas de tratamiento y acciones concretas de eficiencia hidráulica para asegurar la continuidad del servicio en contextos climáticos adversos, añadió.