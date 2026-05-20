Tras fatal caída en Las Condes: Senado aprueba proyecto que obliga medidas de seguridad en departamentos y gobierno compromete urgencia

Este miércoles, el gobierno comprometió dar urgencia en su tramitación al proyecto de ley que busca establecer medidas de seguridad en edificios y que modifica las normas sobre copropiedad inmobiliaria. Asimismo, esta jornada el Senado aprobó por unanimidad la iniciativa.

El proyecto fue aprobado el martes en la Comisión de Vivienda de la Cámara Alta y durante la sesión de esta jornada, fue respaldado por un total de 34 senadores en la Sala, despachando para su discusión a la Cámara de Diputados.

La propuesta nació de varios proyectos de ley que fueron refundidos en lo que se conoce como la ley Valentín, en memoria de un menor de 5 años que cayó desde un piso 13 en San Pedro de la Paz. Sin embargo, la iniciativa volvió a cobrar relevancia tras la muerte de Isidora, una niña de 2 años que cayó desde el piso 11 en un inmueble en Las Condes, mientras estaba con su padre.

La ley Valentín busca incorporar medidas de protección en ventanas, balcones y terrazas , estableciendo la obligatoriedad de instalar elementos de seguridad en en tales estructuras cuando existan menores de 12 años o personas con condiciones especiales.

Durante la sesión, estuvo presente el ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), José García Ruminot, quien confirmó que el Ejecutivo accederá a la petición de los legisladores para acelerar su discusión.

“Nosotros ya hemos recibido la solicitud formal, el acuerdo formal de la Comisión de Vivienda y Urbanismo de este honorable Senado para que pongamos urgencia a este proyecto“, afirmó el titular de la Segpres.

Asimismo, sumó que “por supuesto, que es de nuestro interés que se despache lo más pronto posible y, por lo tanto, previa conversación y previo acuerdo con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo vamos a poner esa urgencia que se ha solicitado. Así que quiero asumir ese compromiso”.

El senador Gustavo Sanhueza (UDI), integrante de la Comisión de Vivienda, señaló que “aprobamos que el reglamento de copropiedad no podrá prohibir instalar sistemas de seguridad para impedir caídas en altura, pero sí podrá establecer estándares de calidad mínimos".

“También los dueños y arrendatarios de unidades sobre el segundo piso deberán poner mallas, ventanales u otros, si residen menores de 12 años y personas con necesidades especiales”, explicó.