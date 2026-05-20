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    Falla de software del Ministerio Público generó error en corrección de 51 pruebas de postulantes a fiscales adjuntos

    La situación fue detectada luego de que una de los 226 participantes del proceso advirtiera inconsistencias en sus resultados. Tras revisar la situación, encargados de las evaluaciones notaron que la falencia derivó de una configuración inadecuada de la escala de grises.

    María Catalina BatarcePor 
    María Catalina Batarce
    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Una importante falencia en la realización del concurso público para proveer cargos de fiscales adjuntos para diferentes zonas del país quedó al descubierto las últimas semanas en el Ministerio Público.

    Se trata de un error detectado en el proceso para seleccionar 22 profesionales que se desempeñarán en fiscalías locales dependientes de las fiscalías regionales de Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Valparaíso, O’Higgins, Maule, Biobío, Los Lagos, Aysén, Magallanes y de las fiscalías Metropolitanas Centro Norte, Oriente, Sur, y Occidente.

    La falla se produjo en la corrección de los exámenes escritos que rindieron los postulantes el 25 de abril de este año, y quedó en evidencia luego de que una de las participantes advirtiera que en sus resultados había inconsistencias. La afectada no recordaba haber omitido tantas respuestas como se indicaba en el documento que recibió para conocer sus resultados.

    En un correo que se envió por parte de la gerenta de la División de Personas de la Fiscalía Nacional, Paula Arroyave, a diferentes unidades, lo anterior se explicó así: “Con fecha 12 de mayo, en la etapa de revisión de pruebas, se detectó por parte de una postulante, que en sus resultados el número de las respuestas omitidas era mayor a las que recordaba, por lo que se revisó inmediatamente su prueba observando una inconsistencia en el registro de la lectura óptica de las marcas de su hoja de respuesta”.

    A raíz de ello, como se detalló en el mismo mensaje, se contactó al proveedor del servicio contratado para la realización de la evaluación, detectándose que todo estaba relacionado con una mala configuración del software utilizado.

    “Al haber reinstalado el software en un nuevo computador, no quedó configurada adecuadamente la escala de grises con la cual se reconocen las respuestas marcadas en las hojas de respuesta”, se especificó en el correo. Junto con ello, se adelantó que se procedió al reajuste del software en cuestión.

    Producto de lo evidenciado, además, profesionales a cargo de la etapa de evaluación debieron revisar la totalidad de las pruebas nuevamente y efectuaron un control cruzado de los resultados con las pruebas físicas.

    De esta forma, detectaron que de un total de 226 pruebas rendidas, 51 presentaban errores en la lectura óptica.

    Asimismo, se pudo establecer que, con los nuevos resultados, había seis postulantes que inicialmente habían quedado fuera del proceso que ahora podrían avanzar a la siguiente etapa de examen oral.

    En atención a ello se debió publicar nuevamente los resultados en la página web institucional y se dio otro plazo para que los postulantes pudieran solicitar la reevaluación de su prueba.

    Si bien en este caso la falencia detectada fue corregida a tiempo, como se transmitió en el citado correo electrónico, y se dio por superado el incidente, la situación generó preocupación en diversas fiscalías regionales.

    De acuerdo con fuentes consultadas, el temor de algunas autoridades es que vuelvan a ocurrir episodios de este tipo y que eventualmente personas calificadas queden fuera de los concursos. Lo que, agregan, es especialmente inquietante si se tiene en consideración que pronto se deben seleccionar a los 70 nuevos profesionales que se incorporan al Ministerio Público este año a propósito de la Ley de Fortalecimiento de la institución.

    Por lo mismo, insisten en que se deben tomar todos los resguardos necesarios para que los procesos de postulación se hagan de la mejor manera posible.

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