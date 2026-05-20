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    Tomás Barrios estira su maldición en Roland Garros y otra vez se despide en la qualy

    El tenista nacional cayó ante el francés Luka Pavlovic y se despidió en la segunda ronda de las clasificaciones del segundo grand slam del año.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Tomás Barrios cayó en la segunda ronda de las clasificaciones de Roland Garros.

    Tomás Barrios (135º) no pudo aprovechar su condición de sembrado en las clasificaciones de Roland Garros y terminó despidiéndose en la segunda ronda, donde fue derrotado por el francés Luka Pavlovic (240º), por 6-2, 6-7 (5) y 6-2, un rival al que había derrotado en la qualy del año pasado y que esta vez se tomó revancha.

    El chillanejo volvió a jugar en la Suzanne Lenglen, una de las canchas más importantes del complejo que alberga al segundo grand slam de la temporada. Por segundo día consecutivo, además, se midió ante un jugador local que fue animado por su público.

    No fue el comienzo de Tomi, ya que Pavlovic logró un quiebre apenas inició el encuentro, lo que le permitió tener bastante tranquilidad para aprovechar que el chileno no estaba fino. Luego, un quiebre en el séptimo juego le dio mayor holgura al resultado.

    Si bien el galo tuvo un bajo nivel de primeros servicios (49%), cada vez que estos entraron en el rectángulo su efectividad fue más alta (72%). Mientras que Barrios tuvo como gran talón de Aquiles los puntos con el segundo saque, pues apenas pudo concretar un 44%.

    En el segundo parcial, el pupilo de Guillermo Gómez tuvo una reacción. Se puso 3-1, pero su rival quebró inmediatamente para nivel. De ahí en más, ambos mantuvieron sus servicios hasta el tie break, donde el jugador nacional estuvo mucho más certero y logró ganar el desempate por 7-5.

    Barrios, sin embargo, no pudo aprovechar el impulso de haber igualado el encuentro. Pavlovic se puso 2-0 y, si bien, la tercera raqueta del país logró recuperar esa ruptura de inmediato, cometió errores no forzados frente a un rival que se envalentonó para quebrar en el sexto y en el octavo juego y quedar a un paso del cuadro principal en París.

    De este modo, solo Alejandro Tabilo y Christian Garin estarán presentes en el main draw francés, mientras que Nicolás Jarry ni siquiera disputó las clasificaciones, producto de una lesión en el codo derecho que recrudeció en las últimas semanas.

    Mala racha

    Durante su carrera, Tomás Barrios nunca ha podido jugar el cuadro principal de Roland Garros y su techo siempre ha sido la segunda ronda de la qualy. Así, junto al Abierto de Estados Unidos, son los grands slams que nunca ha podido disputar su main draw. De hecho, en Nueva York no registra victorias en sus cuatro participaciones en las rondas clasificatorias.

    Mejor suerte ha tenido en Wimbledon, donde ha superado dos veces las clasificaciones: en 2021 y 2023. Incluso, en esta última edición, llegó a la segunda ronda del major británico tras derrotar a Sebastián Báez. Mientras que en el Abierto de Australia superó por única vez la fase previa en 2022.

    Cabe señalar que esta temporada Barrios y su cuerpo técnico, en un cambio de estrategia, apostaron por privilegiar las clasificaciones de Masters 1000 en desmedro de buscar puntos en challengers durante esas semanas.

    Más sobre:TenisRoland GarrosTomás BarriosLuka Pavlovic

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