El portazo del gobierno a Monsalve: subsecretario Pavez descarta indagar denuncia por irregularidades en sumario

Fue a pocos días de que el gobierno del Presidente José Antonio Kast asumiera, el 25 de marzo pasado, que el exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve le envió un oficio de 11 páginas al actual subsecretario, Máximo Pavez (UDI).

Ahí, el exmilitante socialista, insistía en que el inicio del sumario en su contra -derivado de las acusaciones de abuso y violación que hizo una subalterna ante el Ministerio Público- estaba cargado de irregularidades que debían indagarse. Le pedía, por tanto, que analizara el asunto y dispusiera medidas.

Como publicó La Tercera, Monsalve le detalló a Pavez que podría haber falsificación de documentos públicos, que se vulneró la fecha de la resolución que originó la indagatoria administrativa y que, por tanto, se estaría ante un proceso totalmente ilegal y alejado de la norma.

El objetivo era que el subsecretario instruyera un sumario administrativo e ingresara una denuncia ante el Ministerio Público por eventual delito de falsificación de instrumento público .

“Los antecedentes acompañados (...) demuestran, más allá de toda duda razonable, que el sumario administrativo instruido en mi contra fue iniciado después de mi renuncia y mediante la confección de un acto antedatado, configurándose irregularidades administrativas graves y delitos de falsificación de instrumento público. En consecuencia, resulta no sólo procedente, sino también imperativo, que esa Subsecretaría active los mecanismos disciplinarios y penales pertinentes, a fin de esclarecer los hechos, sancionar a los responsables y restaurar la legalidad quebrantada”, se leía en el documento remitido por Monsalve.

Sin embargo, de acuerdo con antecedentes recabados por este medio, sus pretensiones no fueron acogidas.

Hace algunos días, tras el análisis de los antecedentes y una revisión por parte de la División Jurídica, Pavez le respondió a quien hace poco más de un año y medio ocupaba su misma oficina, transmitiéndole -según fuentes que conocen del asunto- que no tenía margen para acceder a lo requerido.

Quienes conocieron la respuesta a la solicitud comentan que el subsecretario concluyó que no tiene atribuciones para tomar medidas ya que el sumario aún se mantiene vigente y está en manos de la Contraloría.

Por lo demás, en medio de la revisión de la información disponible sobre el proceso -y de publicaciones de prensa-, en el Ejecutivo advirtieron que el exsubsecretario ya había expuesto la misma problemática ante los tribunales y que ahí también se denegaron sus planteamientos porque la indagación administrativa no se ha cerrado.

Pese a que en el entorno de Monsalve había cierta expectativa en que la administración de Kast pudiese acoger lo planteado, la respuesta no sorprendió demasiado. Insisten, de todas maneras, en que no se están ponderando correctamente los elementos y en que hay irregularidades que se deben indagar.

Una jugada de la que aún esperan resultados, y que podría resultar un as bajo la manga, está relacionada con la solicitud que hicieron vía Transparencia Activa en la misma Subsecretaría del Interior. Por dicha vía también se pidió información relativa a toda la trazabilidad del acto administrativo que dio curso al sumario.

Con ello esperan acceder a mayores antecedentes que permitan robustecer la teoría que Monsalve ha expuesto y así evaluar eventuales nuevas acciones. Todo ad portas de que meses más adelante comience la preparación del juicio oral.