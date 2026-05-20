Así será el tiempo en la Región Metropolitana este miércoles 20 de mayo, según el pronóstico
Según el pronóstico de Meteochile, Santiago permanecerá con nubosidad parcial durante el día, mientras que varias zonas de la capital tendrán una temperatura máxima de unos 22°C.
Este miércoles 20 de mayo, Santiago permanecerá parcialmente nublado durante la mañana, con temperaturas alrededor de los 11°C.
Para la tarde se esperan nubes y claros, con temperaturas en torno a los 17°C.
Durante la noche, se espera que esté parcialmente nublado, con temperaturas cercanas a los 10°C, según el pronóstico del tiempo de Meteored.
Según el reporte, se registrarán vientos desde el suroeste a lo largo del día, con una velocidad media de 4 km/h.
Cómo será el tiempo este miércoles 20 de mayo en la Región Metropolitana
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) reportó que la temperatura máxima en Santiago Centro será de 21°C esta jornada.
Colina, Santiago Norte y Santiago Oriente tendrán 22°C, mientras que San José de Maipo registrará 26°C.
En Santiago Poniente y Santiago Sur se esperan 20°C.
Curacaví tendrá una temperatura máxima de 19°C y Melipilla de 16°C.
De acuerdo a Meteored, el cielo en la mayor parte de la Región Metropolitana permanecerá con nubosidad parcial durante el día.
Lo Último
Lo más leído
La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.