Así será el tiempo en la Región Metropolitana este miércoles 20 de mayo, según el pronóstico. Foto: referencial.

Este miércoles 20 de mayo, Santiago permanecerá parcialmente nublado durante la mañana, con temperaturas alrededor de los 11°C .

Para la tarde se esperan nubes y claros, con temperaturas en torno a los 17°C .

Durante la noche, se espera que esté parcialmente nublado, con temperaturas cercanas a los 10°C , según el pronóstico del tiempo de Meteored.

Según el reporte, se registrarán vientos desde el suroeste a lo largo del día, con una velocidad media de 4 km/h.

Así será el tiempo en la Región Metropolitana este miércoles 20 de mayo, según el pronóstico. Foto: referencial.

Cómo será el tiempo este miércoles 20 de mayo en la Región Metropolitana

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) reportó que la temperatura máxima en Santiago Centro será de 21°C esta jornada.

Colina, Santiago Norte y Santiago Oriente tendrán 22°C, mientras que San José de Maipo registrará 26°C.

En Santiago Poniente y Santiago Sur se esperan 20°C.

Curacaví tendrá una temperatura máxima de 19°C y Melipilla de 16°C.

De acuerdo a Meteored, el cielo en la mayor parte de la Región Metropolitana permanecerá con nubosidad parcial durante el día.