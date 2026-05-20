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    Un exjugador de Colo Colo en la lista: los cinco futbolistas que se ganaron el cheque del bono Pyme que reparte el Sifup

    La entidad que preside Luis Marín repartirá $20 millones entre diferentes proyectos que han postulado.

    Por 
    La Tercera

    En enero de este año el Sifup anunció la entrega del Bono Pyme, programa que nace como una respuesta a la necesidad de generar oportunidades más allá de la carrera deportiva, promoviendo la autonomía, la capacitación y la estabilidad económica de los jugadores, especialmente en un contexto donde la vida laboral en el fútbol es limitada y muchas veces incierta.

    Lo cierto es que la entidad que preside Luis Marín destinó 20 millones de pesos al año para ser repartidos entre 10 jugadores. Como el objetivo es priorizar la Segunda División del fútbol profesional, el directorio de la entidad gremial decidió repartirlo entre 5 jugadores de esta categoría, tres de Primera B y dos de Primera División.

    Diego Opazo, jugador de Copiapó

    La primera convocatoria para entregar los primeros 5 bonos se realizó en marzo y postularon 20 jugadores de las tres categorías profesionales del fútbol chileno. Hoy el sindicato informó a los primeros ganadores.

    Nery Veloso (Deportes Concepción) — Sana Tentación (tostaduría)

    Diego Opazo (Deportes Copiapó) — Peanut Life (repostería saludable)

    Francisco Sepúlveda (General Velásquez) — Autónomos SpA (rent a car)

    Flavio Rojas (Deportes Linares) — Aseo & Gas al Paso (comercio local)

    Cristóbal Huerta (Brujas de Salamanca) — High Barbershop (barbería)

    Las historias

    “Para mí es un empujón muy importante. Tengo un local de snack saludable en Concepción que gracias a este aporte me permitirá crecer y tener una mayor estabilidad”, señala el actual arquero de Deportes Concepción, Nery Veloso, quien defendió la camiseta de Colo Colo en el 2010. Jugó cuatro partidos y recibió ocho goles.

    Detrás de cada uno de estos proyectos existe una necesidad concreta, pero también una visión de futuro. Así lo destaca Diego Opazo, otro de los beneficiados: “Esto no es sólo un emprendimiento, es una forma de asegurar lo que viene después del fútbol. Este tipo de herramientas te da la posibilidad de empezar a construir algo propio con más respaldo”.

    En la misma línea, Cristóbal Huerta releva la importancia del acceso a este tipo de apoyos:

    “Para muchos no es fácil dar este paso. El apoyo del sindicato te permite hacerlo de forma más ordenada y con menos incertidumbre. El bono me permitirá comprar insumos y darle mayor visibilidad a mi emprendimiento de barbería”.

    Para el presidente del Sifup, Luis Marín, este programa responde a una convicción profunda del sindicato: “La carrera del futbolista es corta. Por eso como gremio no solo defendemos derechos, también entregamos herramientas concretas para que los jugadores puedan proyectarse con mayor estabilidad y tranquilidad”.

    En agosto se abrirá una nueva convocatoria, donde se entregarán otros cinco Bonos Pyme, ampliando el alcance del programa y generando nuevas oportunidades para los asociados del Sifup.

    Más sobre:SifupNery VelosoDiego Opazo

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