“La espera por fin ha terminado”: la prensa londinense enloquece con la corona del Arsenal en la Premier League

La igualdad entre el Manchester City y Bournemouth sentenció la Premier League. El equipo de Pep Guardiola quedó a cuatro puntos del Arsenal y con ello, el cuadro de Londres se consagró campeón tras superar las dos décadas sin alegrías.

Por lo mismo, la prensa londinense no se guardó nada a la hora de consignar el logró de la oncena capitalina y describieron cómo fueron los festejos en las instalaciones de los artilleros.

“El Arsenal se coronó campeón de la Premier League tras el empate contra el Manchester City”, tituló The Guardian y en su nota describió que “la plantilla se reunió en el campo de entrenamiento de Hertfordshire para ver el partido. Declan Rice publicó una foto en Instagram minutos después del pitido final, en la que aparecía junto a Kai Havertz, Eberechi Eze, Bukayo Saka, Myles Lewis-Skelly y William Saliba y escribió ‘Ya os lo dije... ¡se acabó!’“.

The Mirror encabezó su nota con una larga descripción: “El Arsenal gana el título de la Premier League tras el tropiezo del Manchester City y los Gunners ponen fin a una espera de 22 años”.

Y en su crónica relataron que “la espera finalmente ha terminado. El Arsenal se ha coronado campeón de la Premier League por primera vez en 22 años después del empate 1-1 del Manchester City”.

Agregaron también que el partido de los ciudadanos “se disputó 24 horas después de que se diera a conocer la noticia bomba de que Guardiola dejará al City tras el final de la temporada, a pesar de tener un año más de contrato”.

Arsenal

“Gunner dispara” y “las estrellas enloquecen”

El siempre polémico diario The Sun aseguró que “The Gunner dispara” y narró que “las estrellas del Arsenal enloquecen y bailan en el campo de entrenamiento tras ganar el título de la Premier League después de ver tropezar al Man City”.

También tuvieron palabras para el cuadro celeste, donde describieron que los hombres de Pep Guardiola no pudieron cumplir con las expectativas, frustrando así sus esperanzas de vivir un final de temporada emocionante".

Finalmente, The Independent tituló: “El Arsenal gana la Premier League y pone fin a una sequía de títulos de 22 años después de que el Man City tropezara en Bournemouth”.

Acto seguido constató que la vuelta olímpica llegó tras 22 años de frustraciones y “rompió una racha de tres temporadas consecutivas como subcampeón... El equipo de Mikel Arteta viajará ahora a través de Londres hasta Crystal Palace en la última jornada de la temporada 2025/26 como campeón, tras haber conseguido el 14º título del club, el tercero con más títulos en la historia del fútbol inglés”.

También consignaron que “este es el primer título del Arsenal desde que Arsène Wenger guiara al club al tercero de los tres títulos de su famosa era, con un equipo que llegó a ser conocido como ‘Los Invencibles’ tras completar una temporada invicta de 38 partidos en la Premier League”.