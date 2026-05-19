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    Pep Guardiola juega al misterio con su inminente salida del Manchester City: “Primero voy a hablar con el presidente”

    El entrenador catalán dejó más dudas que certezas después de que su equipo perdiera el título de la Premier a manos de Arsenal: “la próxima temporada, volveremos, el club volverá, e intentaremos llevar al equipo en ese sentido”.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Josep Guardiola está en la puerta de salida del City.

    El partido de Manchester City no solo encerraba la opción de servir el título al Arsenal, situación que terminó aconteciendo. Además, el tema de la potencial salida de Josep Guardiola de los Ciudadanos era otro de los temas candentes.

    Tras el empate ante Bournemouth, el técnico catalán lamentó el resultado y reconoció que esperaba un nuevo título de Premier League, el que hubiera sido el séptimo en las diez temporadas en el club.

    “Merecíamos algo mejor esta noche. A veces, otro equipo simplemente es mejor a lo largo de la temporada. Y esta temporada, tengo que decir que el Arsenal merece respeto. Fueron increíbles. En mi opinión, fueron uno de los mejores equipos de Europa este año. La intensidad, la mentalidad, la calidad que mostraron cada semana fue increíble. Mikel Arteta ha construido algo especial allí”, aseguró el exentrenador de Barcelona.

    Asimismo, el DT agregó que “la verdad es que el Arsenal llevó a todos al límite. Se ganaron el derecho a luchar por este título y tal vez incluso a ganarlo. Felicidades a Mikel Arteta, a todo el cuerpo técnico, los hinchas y al Arsenal, en general”.

    Futuro en el aire

    Pero los medios esperaban una clara respuesta de Pep. Después de que el diario Daily Mail adelantara la potencial salida del técnico del equipo inglés, los británicos estaban ansiosos de escucharlo de boca del español. Consultado al respecto, el de Sampedor dejó la decisión en una nueva incertidumbre.

    “Con el club siempre he hablado. No ahora, desde hace tres o cuatro temporadas, siempre cuando me quedaba un año de contrato. Lo primero que hay que entender es que debo hablar primero con Ferran (Soriano, Director Ejecutivo del club) y el presidente (Khaldoon Al Mubarak)… después de eso, decidiremos si tengo un año más, hablaremos de todo, y decidiremos”, fue la primera reflexión de Guardiola ante la insistencia de los medios en la conferencia de prensa.

    Una respuesta que de ninguna manera dejó satisfechos a los periodistas, quienes volvieron sobre una definición clara del líder del periodo más exitoso en la historia de la escuadra de los Citizens.

    “Es cierto que me queda un año más de contrato. No les voy a decir mi decisión aquí, en este momento, porque tengo que hablar con la dirigencia, con mis jugadores, con mi staff… cuando jugamos por la Copa FA, la clasificación para la Champions League, la Premier League es solo una cosa en mi mente y enfoque: intentar llevar al equipo al punto más alto. Y es lo que hemos hecho”, explicó el extécnico de Bayern Múnich.

    Su última alocución dejó aún más dudas sobre su futuro, después de que el catalán concluyera que “la próxima temporada, volveremos, el Manchester City volverá, e intentaremos llevar al equipo en ese sentido; compitiendo hasta el final en las competiciones. A ver, a veces ganas, a veces pierdes porque los rivales son realmente buenos, muy duros. Y esto es lo que tenemos que intentar de nuevo”.

    Más sobre:FútbolJosep GuardiolaManchester CityArsenalPremier League

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