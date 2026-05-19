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    Con emotivo video de Arsène Wenger: Arsenal celebra el título de la Premier League en sus redes sociales

    Los Gunners recibirán el trofeo el próximo domingo, cuando se enfrenten a Crystal Palace en el sur de Londres.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Arsenal celebra su cuarto título de la era Premier.

    El norte de Londres es una fiesta. El equipo más popular de la capital inglesa se coronó campeón después de 22 años. El empate postrero de Manchester City en casa de Bournemouth dejó al equipo de Josep Guardiola fuera de la lucha por la corona, a una fecha del final de la Premier League.

    Entonces, los festejos se multiplicaron en la ciudad más importante del Reino Unido. Bares repletos y cientos de personas con la camiseta de los Gunners, especialmente aquella histórica elástica que ocupaba la escuadra de los Invencibles, ese equipo que dirigía a Arsene Wenger y que comandaba el francés Thierry Henry.

    Alegría que se catalizó de manera inmediata en los canales oficiales de la escuadra más popular de Londres. Segundos más tarde que se confirmara el empate de los Ciudadanos, las cuentas de los Cañoneros subieron historias alusivas a ese grito que se ahogó durante 22 años.

    “Campeones de la Premier League 2025-2026”, se leía en la historia que apareció en la cuenta de X, acompañado de una vistosa imagen en la que se distinguía todo el plantel con el entrenador Mikel Arteta en el centro.

    Arsenal recibirá el trofeo de la Premier League en Selhurst Park el domingo, tras enfrentarse al local Crystal Palace en su último partido. Un título que también engrosa la contabilidad del rival de los Gunners, quienes deberán pagar alrededor de 12 millones de dólares a las Águilas, incentivo por la corona establecido en el contrato del traspaso de Eberechi Eze.

    Además, el vasco Arteta se convertirá en el entrenador con más años al frente de las cuatro grandes divisiones inglesas cuando se confirme la salida de Guardiola del City después de 10 años.

    Asimismo, tendrá la oportunidad de emular a su mentor ganando la Liga de Campeones cuando el Arsenal se enfrente al Paris Saint-Germain el 30 de mayo. Solo en cinco ocasiones un equipo inglés ha ganado la máxima categoría y la Copa de Europa en la misma temporada, siendo el City el último en lograrlo en 2023.

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