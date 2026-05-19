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    Empresa Landes despide a Germán Naranjo tras episodio de racismo y homofobia que lo mantiene detenido en Brasil

    El ahora ex gerente comercial sigue detenido a la espera de la resolución de las autoridades brasileñas. Incluso arriesga pena de cárcel.

    Arturo LeónPor 
    Arturo León

    La empresa Landes confirmó este martes la desvinculación definitiva del ahora ex gerente comercial Germán Naranjo Maldini, quien permanece detenido en Brasil por un caso de racismo, xenofobia y homofobia durante un vuelo de la aerolínea Latam.

    La decisión de Landes fue dada a conocer el lunes en una comunicación interna dirigida a los trabajadores a través de una plataforma, luego de concluir una investigación interna iniciada el pasado 16 de mayo, día en el que también Naranjo fue apartado formal y preventivamente de sus funciones.

    “Informamos que Germán Naranjo Maldini ha dejado de ser gerente comercial de Landes”, indica el texto firmado por la gerencia de Asuntos Corporativos y Personas de la empresa.

    La empresa reiteró que los hechos que fundamentan la decisión de desvincular a Naranjo “revisten la mayor gravedad” y que “no representan bajo ningún punto de vista los valores” de la compañía ni de sus trabajadores.

    La gerencia de la empresa también da cuenta de la “inquietud” que puede haber generado el episodio y que están “disponibles para conversar con quienes así lo requieran y prestar el apoyo que sea necesario”.

    Naranjo Maldini fue detenido el 10 de mayo por las autoridades brasileñas y arriesga penas que podrían ir de los 2 a 5 años de cárcel, condena que podría cumplir en primera instancia en Brasil.

    A la espera de esa resolución, el ahora exejecutivo de Landes permanece en la comisaría del aeropuerto de Guarulhos, ubicada en las afueras de Sao Paulo, en el distrito de Várzea do Palácio y Cumbica, donde también está ubicado el Centro de Detención Provisional II.

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    Más sobre:LandesGermán NaranjoBrasilRacismoHomofobiaXenofobia

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