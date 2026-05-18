MOP inicia obras para reemplazar superestructura del Puente Lo Saldes

El ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, junto a la alcaldesa de Vitacura, Camila Merino y al gerente general del Grupo Costanera, Diego Savino, dieron el vamos a los trabajos de construcción de la nueva superestructura del Puente Lo Saldes.

Durante años el puente ha sido clave para la conectividad de las comunas de Providencia, Las Condes y Vitacura, en un sector donde circulan en promedio 50 mil vehículos al día.

Actualmente en la estructura operan cuatro de las seis pistas, debido a las limitaciones en carga tras la falla estructural detectada en febrero de 2025. En dicha oportunidad, se adoptaron medidas de emergencia, como la restricción de pistas y la instalación de torretas de apoyo para estabilizar la viga dañada.

De acuerdo a lo anunciado por el MOP, las obras contarán con una inversión de más de US$16 millones, y se ejecutarán en un plazo de 12 meses.

El ministro Arrau celebró los inicios de las obras, y aseguró que “esto requería una solución integral y definitiva. Eso es lo que vamos a hacer durante el plazo de un año”.

El secretario de Estado explicó que “luego de las obras previas, habrá una intervención más profunda de las vigas, tablero y carpeta. Esto fue diseñado de tal forma de afectar lo menos posible el tránsito y será debidamente coordinado con las municipalidades, porque este es un punto de alto flujo vehicular de la ciudad”.

Detalles del proyecto

Las obras contemplan el reemplazo de las cuatro vigas metálicas originales por ocho nuevas vigas de alta resistencia, además del reforzamiento de estribos, lo que permitirá -según indicó el MOP- devolver la seguridad y resiliencia sísmica a este eje estructurante que enlaza vías de alto vehicular como la Avenida Presidente Kennedy, Costanera Norte y el Túnel San Cristóbal.

Para aminorar el impacto en el flujo vehicular, el proceso constructivo fue planificado en fases. En la primera etapa se intervendrán los tableros laterales, para luego trasladar el tránsito hacia las nuevas estructuras y proceder con el desmontaje y montaje del tramo central.

“Para reducir el impacto ambiental e hidráulico, se utilizarán sistemas de moldajes colgados, evitando el uso de cimbras apoyadas en el cauce del río”, precisaron desde el MOP.